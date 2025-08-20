Semillas de chía o semillas de lino: ¿Cuáles tienen más fibra?

¿Las semillas de chía tienen más fibra que las semillas de lino?

Si bien las semillas de chía y las semillas de lino son reconocidas por su alto contenido de fibra, hay una ganadora.

Datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) sugieren que las semillas de chía contienen más fibra que las semillas de lino.

Esto de acuerdo con la tabla de fuentes de alimentos y bebidas ricos en nutrientes, cantidades de fibra dietética y energía por porción estándar que figura en el sitio web del ente.

Específicamente, indican que 1 cucharada de semillas de chía proporciona 4.1 gramos de fibra dietética, mientras 1 cucharada de semillas de lino contiene 2.8 gramos de fibra.

No obstante, hay que resaltar, que ambos tipos de semillas se encuentran entre las mejores fuentes de fibra dietética para incluir en la dieta.

¿Cómo consumir semillas de chía y semillas de lino?

Tomando en cuenta que tanto las semillas de chía como las semillas de lino son una excelente manera de obtener fibra, es importante saber cómo consumirlas para aprovechar mejor sus beneficios.

En el caso de las semillas de chía, la recomendación número 1 es consumirlas luego de ser remojadas o junto con algún alimento líquido.

"De esta forma, se absorben y digieren bien en su forma entera", indica la Universidad de Harvard. Y advierten: "No comas semillas de chía secas solas".

Cuando se trata de las semillas de lino, lo más recomendable es consumirlas trituradas y no enteras para aprovechar sus propiedades al máximo.

"La mayoría de los expertos en nutrición recomiendan la linaza molida por sobre la entera porque la forma molida es más fácil de digerir. La linaza entera puede pasar por el intestino sin digerirse, lo cual significa que no aprovecharás todos los beneficios", indica la Clínica Mayo.

Ambos alimentos se pueden combinar con el cereal del desayuno o el yogur, agregarlas a los aderezos de las ensaladas o incluirlas en las mezclas para postres.

