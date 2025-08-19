Medicamentos que pueden afectar tu erección y no lo sabías

Medicamentos para la presión arterial

La hipertensión arterial y la disfunción eréctil están muy relacionados, incluso, según la Universidad de Harvard, el tipo de medicamento más común que puede provocar disfunción eréctil son los medicamentos para la presión arterial.

"Aunque todos los tipos de medicamentos para la presión arterial pueden causar disfunción eréctil, el problema parece ser mayor con los diuréticos y los betabloqueantes y menos con los alfabloqueantes, los inhibidores de la ECA y los bloqueadores de los receptores de angiotensina", detalla.

Medicamentos para la salud mental

Los antidepresivos y otros medicamentos para afecciones de salud mental también pueden provocar impotencia sexual.

La Clínica Mayo señala que, "todos los antidepresivos pueden causar efectos secundarios sexuales. Los medicamentos que afectan a la serotonina presentan el mayor riesgo. La gravedad de los efectos secundarios sexuales depende de la persona y del tipo y dosis específicos de antidepresivo".

Estos efectos secundarios en la vida sexual de algunos pacientes que usan antidepresivos puede disminuir a medida que el cuerpo se adapta al medicamento, según los expertos.

Antihistamínicos

Entre los medicamentos y fármacos que pueden causar disfunción eréctil en los hombres, MedlinePlus, el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, incluye los antihistamínicos.

"Los antihistamínicos son medicamentos que tratan los síntomas de las alergias bloqueando el efecto de la histamina. Los antihistamínicos vienen en forma de píldoras, tabletas masticables, cápsulas, líquidos, aerosoles nasales, y gotas para los ojos", precisan.

Medicamentos contra el cáncer

Ciertos medicamentos para tratar el cáncer también pueden tener efectos indeseados en la vida sexual de los pacientes.

Específicamente, "algunos medicamentos de quimioterapia, terapia dirigida e inmunoterapia pueden reducir la cantidad de testosterona que libera el cuerpo. Esto puede causar disminución del deseo sexual y problemas de erección", indica la Sociedad Americana contra el Cáncer.

Y agregan: "Los niveles de testosterona suelen normalizarse al finalizar el tratamiento. Es posible que pierda la capacidad de tener una erección, pero esta suele recuperarse con el tiempo".

De cualquier manera, si toma algún medicamento, consulte con su médico para ver si este podría estar relacionado con su disfunción eréctil o afectar su rendimiento sexual.

