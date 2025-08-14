¿LO ESTÁS CONSUMIENDO?
Dietista revela el nutriente clave que protege al colon del cáncer
Experta en nutrición y cáncer revela el nutriente que ayuda a prevenir el cáncer de colon, pero que a menudo se pasa por alto.
Pero, ¿Cómo prevenir el cáncer de colon? ¿Qué comer para reducir el riesgo de cáncer de colon? ¿Qué hacer para no tener cáncer colorrectal?
Para nadie es un secreto que seguir una dieta saludable ayuda a tener mejor salud y previene enfermedades como el cáncer. Esto incluye el cáncer de colon. Sin embargo, hay varias cosas a tener en cuenta cuando se trata de una dieta anticancerígena, como la cantidad de fibra que se consume a diario.
"La fibra alimentaria pertenece a un grupo de nutrientes que se conoce como carbohidratos", indica la Clínica Mayo. No obstante, este nutriente a menudo es olvidado o las personas no obtienen lo suficiente, lo que impide que aprovechen sus propiedades anticancerígenas.
¿Cómo la fibra previene el cáncer de colon?
Uno de los beneficios comprobados de la fibra en la dieta es que ayuda a reducir el riesgo de cáncer de colon. Hay pruebas al respcto.
Un estudio publicado en Nutrients, 2023, encontró que una ingesta alta de fibra dietética se asocia con un menor riesgo de varios tipos de cáncer, incluyendo cáncer de esófago, gástrico, de colon, recto, adenoma colorrectal, de mama, de endometrio, de ovario, de células renales, de próstata y de páncreas.
Pero, ¿Cómo puede ser esto posible? La dietista-nutricionista clínica Cara Anselmo, MS, RDN, ha compartido en una nota de Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) algunas razones por las que la fibra podría ayudar a prevenir, en particular, el cáncer de colon.
En primer lugar, la experta en nutrición en cáncer de mama y especialista certificada en control de peso en MSK, indica que la fibra mejora el microbioma y favorece las bacterias saludables.
"Una de las principales maneras en que la fibra ayuda a proteger contra el cáncer de colon es fomentando una población bacteriana saludable en el colon", indican en el MSK.
Otro motivo por el que la fibra es excepcionalmente buena para prevenir el cáncer de colon es porque ayuda a reducir la inflamación. El cáncer se ha relacionado con la inflamación crónica.
La nutricionista explica que: "Cuando las bacterias del colon fermentan la fibra se producen metabolitos que reducen la inflamación y protegen las células del colon del cáncer".
La fibra también protege contra el cáncer porque ayuda a reducir el colesterol, mejora la salud metabólica, y disminuye la exposición a alimentos poco saludables al acelerar el tránsito intestinal.
Alimentos ricos en fibra para prevenir el cáncer de colon
A propósito del papel de la fibra en la protección contra el cáncer de colon, aquí hay algunos alimentos ricos en fibra, según MedlinePlus, el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos:
- Verduras como lechuga, acelga, zanahorias crudas, espinaca, espárragos, remolachas, nabos, calabaza, brócoli, alcachofas, y judías verdes
- Legumbres como lentejas, frijoles negros, arvejas (chícharos) secas, fríjol colorado, habas y garbanzos
- Nueces y semillas como semillas de girasol, almendras, pistachos y pacanas
- Frutas como manzanas, plátanos, melocotones, peras, mandarinas, ciruelas, bayas, higos y kiwis
- Granos como avena, arroz integral, quínoa y salvado de trigo
