Dietista revela el nutriente clave que protege al colon del cáncer

Un estudio publicado en Nutrients, 2023, encontró que una ingesta alta de fibra dietética se asocia con un menor riesgo de varios tipos de cáncer, incluyendo cáncer de esófago, gástrico, de colon, recto, adenoma colorrectal, de mama, de endometrio, de ovario, de células renales, de próstata y de páncreas.

Pero, ¿Cómo puede ser esto posible? La dietista-nutricionista clínica Cara Anselmo, MS, RDN, ha compartido en una nota de Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) algunas razones por las que la fibra podría ayudar a prevenir, en particular, el cáncer de colon.

En primer lugar, la experta en nutrición en cáncer de mama y especialista certificada en control de peso en MSK, indica que la fibra mejora el microbioma y favorece las bacterias saludables.

"Una de las principales maneras en que la fibra ayuda a proteger contra el cáncer de colon es fomentando una población bacteriana saludable en el colon", indican en el MSK.

ESTOMAGO INTESTINO.jpg

Otro motivo por el que la fibra es excepcionalmente buena para prevenir el cáncer de colon es porque ayuda a reducir la inflamación. El cáncer se ha relacionado con la inflamación crónica.

La nutricionista explica que: "Cuando las bacterias del colon fermentan la fibra se producen metabolitos que reducen la inflamación y protegen las células del colon del cáncer".

La fibra también protege contra el cáncer porque ayuda a reducir el colesterol, mejora la salud metabólica, y disminuye la exposición a alimentos poco saludables al acelerar el tránsito intestinal.

Alimentos ricos en fibra para prevenir el cáncer de colon

A propósito del papel de la fibra en la protección contra el cáncer de colon, aquí hay algunos alimentos ricos en fibra, según MedlinePlus, el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos:

Verduras como lechuga, acelga, zanahorias crudas, espinaca, espárragos, remolachas, nabos, calabaza, brócoli, alcachofas, y judías verdes

Legumbres como lentejas, frijoles negros, arvejas (chícharos) secas, fríjol colorado, habas y garbanzos

Nueces y semillas como semillas de girasol, almendras, pistachos y pacanas

Frutas como manzanas, plátanos, melocotones, peras, mandarinas, ciruelas, bayas, higos y kiwis

Granos como avena, arroz integral, quínoa y salvado de trigo

