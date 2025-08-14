A 25 días, el fentanilo entra en la campaña de la elección desdoblada

Son 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Byrna que podrán usar los efectivos en caso que la amenaza así lo amerite. Rosario, donde se repartió la mayor cantidad, será prueba piloto. En los próximos días los capacitadores comenzarán a entrenar a los policías.

El ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, explicó: «Estamos haciendo las primeras pruebas, tenemos capacitado al grupo de instructores en ambas armas, que ya estan entregadas, y en los próximos días y semanas vamos a estar entrenando».

Y anunció: «Rosario va a ser una ciudad que va a ser un punto focal, porque esto es una prueba piloto. No es que lo van a tener todos los policías de la provincia. Rosario va a ser uno de los lugares donde vamos a desplegar mayor cantidad de estos recursos y después los vamos a desplegar a otros puntos».

Por otro lado, el ministro señaló que hay un protocolo del uso de la fuerza que describe en detalle las distintas actitudes del eventual agresor y las posibles respuestas del personal policial para poder contrarrestar esa amenaza de forma gradual. Aclaró, no obstante, que “por supuesto hay casos que ameritan de inmediato ir al escalón más gravoso y no agotar escalón por escalón cuando la respuesta es lo suficientemente hostil desde el inicio”.

Las Taser son pistolas de electrochoque y las Byrna lanzan unas pequeñas pelotas que pueden contener sustancias irritantes, como gas pimienta, también se les llama “pistolas antitumulto”.

Es de manual pero ¿por qué demoró tanto en ocurrir? El fentanilo puede hacerle daño al peronismo que gobierna Provincia de Buenos Aires porque el cuestionado grupo farmacéutico de Ariel García Furfaro (y antes de Jorge Salinas también) creció con muchos vínculos con quienes eran autoridades sanitarias de Nación en días de Cristina Fernández de Kirchner pero hoy son referentes bonaerenses. El problema es que todo depende desde dónde se evalúe y qué se investigue porque con el PRO gobernando Nación y Provincia de Buenos Aires, los García Furfaro siguieron creciendo (¿por qué no revisar cómo fue lo de Surar Pharma o preguntar por las influencias de Jorge Mercado en Salud / ANMAT, organismo bajo sospecha ayer, hoy, mañana?). Y en días de Alberto Fernández / Ginés González García, ni hablar. Así se llega a Javier Milei. Lo que está ocurriendo no fue por una denuncia de ANMAT / Ministerio de Salud sino que el expediente judicial comienza por el Hospital Italiano de La Plata. Conclusión: la fiscalización hoy no es mejor que ayer. Pero con los familiares de fallecidos reclamando por lo sucedido, ya no hay cómo mantener la inacción del Estado. Por cierto que nunca tuvo ni pies ni cabeza que el juez Ernesto Kreplak permaneciera en la causa -Urgente24, que ha denunciado irregularidades en el holding de Jorge Salinas / Ariel García Furfaro desde el incendio del Laboratorio Apolo, en Rosario, hace casi 1 década- había reclamado que, para la credibilidad de la instrucción penal, se apartara el hermano del ministro bonaerense Nicolás Kreplak, quien conoce personalmente a varios de los sospechosos de irregularidades. ¿Sucederá algo, finalmente? Nadie lo sabe. El campo de juego luce embarrado. Pero ahora, regresado Santiago Caputo a la planificación del marketing político de La Libertad Avanza, él comprende el 'valor llave' del conflicto, e intenta exprimirlo. Aquí estamos.

Bienvenidos al VIVO del 14/08/2025, a 25 días de la elección desdoblada en Provincia de Buenos Aires, producido por Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:

Live Blog Post Internacionales: Ola de calor en Europa genera estragos Una imponente ola de calor que azota desde hace semanas el sur de Europa alcanzó su punto máximo con temperaturas de hasta 45°. En medio de la propagación de múltiples incendios, se registraron tres víctimas fatales en España, que pidió ayuda a Bélgica y Francia para hacer frente a las llamas descontroladas. Entre severas complicaciones, los focos de fuego han generado varios problemas en el tránsito, el más importante en el tren de alta velocidad que une Madrid y Galicia, cuyo funcionamiento sigue suspendido, además de cortes en 13 rutas. "Nos golpea de nuevo la muerte de un segundo voluntario que pierde la vida. Todo nuestro cariño y acompañamiento a su familia y amigos en este momento insoportable", lamentó en sus redes sociales el presidente español, Pedro Sánchez, quien además le agradeció a los "héroes" por combatir contra una "amenaza extrema". Se consumieron alrededor de 37.000 hectáreas, según estimaron desde su gobierno. Esta mañana aterrizaron en el aeropuerto español de Santiago de Compostela dos aviones cisterna Bombardier CL-415, enviados por las autoridades francesas a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, para apoyar las labores de extinción de los incendios activos.

Live Blog Post El "Gobierno cruel" y la "pobreza": Irónico Javier Milei Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1955981466363420962&partner=&hide_thread=false EL GOBIERNO CRUEL MÁS LOCO DEL MUNDO QUE SE DEDICA A BAJAR LA POBREZA... https://t.co/Dcjjgajc4W — Javier Milei (@JMilei) August 14, 2025

Live Blog Post Mientras, aparecen más irregularidades que hacen dudar Un hombre falleció en el Sanatorio Mayo de Córdoba tras someterse a una intervención para la colocación de un marcapasos. Su hija, enfermera de profesión, presentó una denuncia en la justicia acompañada por su abogado, Carlos Nayi, señalando posibles irregularidades en el caso. Este hecho se dio a conocer un día después de que se denunciara el fallecimiento de una mujer de 73 años en el Hospital Nacional de Clínicas, también en Córdoba. Esa causa fue trasladada a la Justicia Federal de Buenos Aires para su investigación. ¿Fentanilo mortal?

Live Blog Post Fentanilo asesino: Mario Lugones en la cornisa Son casi un centenar las víctimas fatales por el caso del fentanilo contaminado, y ante esta situación preocupante por la cantidad de personas fallecidas, distintos gremios vinculados al sector están convocando a audiencias públicas y desde una de las organizaciones apuntaron contra el ministro de Salud de Nación, Mario Lugones. El Gobierno quiere recusar al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplack que lleva adelante la investigación. "Lugones tiene sobre sus espaldas casi 150 personas fallecidas, no solo por el fentanilo contaminado sino también por la no entrega de medicamentos de altos costos. Por eso debería renunciar", afirmó María Fernada Boriotti, titular de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina(Fesprosa), una de las organizaciones que convoca a las audiencias públicas previstas para el 21 de agosto. La representante de Fesprosa indicó este jueves que "La ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), que está encargada del control de remedios, está desfinanciada y descontrolada por el gobierno nacional, y las consecuencias son éstas, organismos que tienen que cumplir determinadas funciones y, sin tener una política clara y fuerte, no la cumplen". "Hay una responsabilidad de la ANMAT, pero la primera responsabilidad es del Ministerio de Salud de Nación y del gobierno nacional. Mario Lugones (ministro de Salud) carga sobre sus hombros con más de 150 muertes desde que está en la gestión porque no solo tomamos las muertes por el fentanilo contaminado, sino también los muertos por la no entrega de los medicamentos de altos costos. Esas casi 150 personas fallecidas fueron por su responsabilidad. Debería renunciar por esa cuestión", señaló.

Live Blog Post Franco Mastantuono fue presentado en el Real Madrid y hay ilusiones en River Este jueves, el delantero argentino, Franco Mastantuono fue presentado oficialmente como nuevo futbolista de Real Madrid. El esperado momento para el jugador proveniente de River llegó junto con su cumpleaños número 18, situación que habilitó formalmente su inclusión en el plantel del "Merengue". "Voy a dejar la vida por esta camiseta que es el sueño que siempre tuve. Gracias a Xabi (Alonso) por confiar en mi", declaró el joven, a quien le entregaron la camiseta que usará en el equipo español, con el 30 en la espalda. "Cumplo un sueño como jugador. Tengo que seguir aprendiendo mucho", precisó al agregar: "Espero conseguir cosas muy importantes con este club". Con este paso formalizado y sus 18 años cumplidos, el futbolista con contrato por seis temporadas en el que muchos depositan las máximas expectativas se pone a las órdenes de Xabi Alonso y ya puede entrenar junto a todo el equipo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/1955955404803826053&partner=&hide_thread=false #WelcomeMastantuono pic.twitter.com/VGACo7QOwa — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 14, 2025 Si bien su camino en Europa recién comienza, desde su entorno dejaron trascender cuándo podría darse su vuelta a River. "En el Mundial de Clubes vino el papá. Lo saludo, yo ya lo conocía porque me lo había cruzado y pensé que me iba a putear, ja. Pero me habló tan bien, me dijo que entendía que yo estaba enojado y me dijo que es muy difícil, es mucha guita, que es el Real Madrid, yo creo que le faltaron cumplir sueños. Me dijo una frase que a mí me quedó, me dijo que Franco va a volver a una buena edad para cumplir los sueños que le faltaron cumplir", reveló Hernán Castillo sobre la charla que tuvo con Cristian Mastantuono, papá de la joya argentina.

Live Blog Post El mercado da señales: Mal comienzo de jornada para los bonos El mercado está signado por la suba de tasas, la volatilidad cambiaria y la cuenta regresiva hacia la licitación. En tanto, el semáforo de inversiones arroja qué bonos tienen luz verde y cuáles están en rojo. Interesante el análisis de Eco365: En color verde se ubican las LECAPs cortas de hasta 2 meses (S19G5, S12S5 y S30S5), los bonos CER del tramo medio como el TZXO6 con rendimiento de inflación más 16% y los soberanos GD30 y AL30 en un escenario electoral favorable al oficialismo. A su vez, los bonos duales (TTM26 y TTJ26), que pagan el máximo entra tasa fija y TAMAR, ganan atractivo. En el amarillo aparecen las apuestas tácticas como el T30J6 a tasa fija larga (vencimiento en junio de 2026), los GD46 y los dólar linked más cortos. Son opciones con potencial de ganancia, pero que dependen de una combinación de estabilidad política y condiciones de mercado favorables. En esta línea, el BPO28 aparece como una apuesta medianamente atractiva al rendir cerca de un 11%, pero que pierde atractivo por su mayor duration frente a los mencionados AL30 y GD30. En el rojo figuran los soberanos largos e ilíquidos en dólares con TIR superiores al 11,5% (AL41), BPY26 (3,3% TIR) y cualquier instrumento expuesto a un cambio brusco en el contexto local o internacional como lo son los bonos largos tasa fija S29Y6 o el T15E7. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jpmarino79/status/1955988633053184285&partner=&hide_thread=false MAL COMIENZO DE JORNADA PARA LOS BONOS Vía @EmilianoGM33 pic.twitter.com/hBrHkcwfp0 — Juan Pablo Marino (@jpmarino79) August 14, 2025

Live Blog Post Internacionales: A 24 horas del "Gran Día" entre Putin y Trump en Alaska, que dejará al margen a Ucrania Donald Trump y Vladímir Putin están ahora mismo en Alaska, territorio estadounidense que alguna vez fue de Rusia, para negociar un alto al fuego y concesiones territoriales en Ucrania en medio del malestar de Europa y Zelensky contra el republicano porque aseguró que Kiev perdera una parte de su jurisdicción.

en Alaska, territorio estadounidense que alguna vez fue de Rusia, y en medio del malestar de Europa y Zelensky contra el republicano porque aseguró que Kiev perdera una parte de su jurisdicción. "Trump quiere agotar todas las opciones para un fin pacífico de la guerra" en Ucrania , afirma la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La Casa Blanca evalúa no imponer sanciones contra Rusia , según la vocera de Trump: "Una de las mejores cosas del estilo de negociaciones del presidente Trump es que es muy sabio al no difundir movimientos que pueda o no hacer en el futuro y, por supuesto, el presidente tiene muchas herramientas a su disposición que podría usar si es necesario, pero siempre ha dicho que la diplomacia y la negociación son su principal forma de esperar poner fin a esta guerra". Ciertamente, existen sanciones y muchas otras medidas que el presidente podría utilizar si fuera necesario. No es que quiera Ciertamente, existen sanciones y muchas otras medidas que el presidente podría utilizar si fuera necesario. No es que quiera

, según la vocera de Trump: "Una de las mejores cosas del estilo de negociaciones del presidente Trump es que es muy sabio al no difundir movimientos que pueda o no hacer en el futuro y, por supuesto, el pero siempre ha dicho que son su principal forma de esperar poner fin a esta guerra". El miércoles, en el marco de la reunión en Berlín con los líderes de Reino Unido, Francia, y Alemania, Ucrania pidió ejercer más presión sobre Rusia, y en conjunto, sostuvieron una reunión virtual con Trump.“Nadie puede ser engañado por Rusia, necesitamos más presión para lograr la paz, necesitamos más sanciones no solo de EE. UU., sino también de Europa”, dijo Zelensky.

Live Blog Post El tarifazo de Javier Milei hace eco en una provincia: Más aumentos La Empresa Provincial de la Energía (EPE) oficializó la actualización de su cuadro tarifario en toda Santa Fe a partir de agosto de 2025. La medida impacta en los consumos registrados desde el 1° de este mes. La decisión, confirmada mediante la resolución N° 684, publicada esta semana, responde a la modificación de los precios mayoristas de energía eléctrica, potencia y transporte dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación para el trimestre agosto-octubre. Según el expediente, el ajuste traslada a las facturas el incremento en los costos de abastecimiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). También incorpora la actualización mensual del Valor Agregado de Distribución (VAD) aprobada por el Ministerio de Desarrollo Productivo. El nuevo esquema: * Residencial de altos ingresos (Nivel 1) * Residencial de ingresos medios (Nivel 3) * Residencial de menores ingresos (Nivel 2) * Segmentos específicos para zonas frías y localidades sin gas natural * Comercios, industrias y grandes demandas

Live Blog Post Prueba de fuego para Javier Milei en La Plata Después de una imagen inaugural en la que el Presidente posó en La Matanza con los principales candidatos a legisladores bonaerenses por La Libertad Avanza en las ocho secciones que componen el bastión electoral más populoso del país, Javier Milei lanzará este jueves la campaña electoral en La Plata y brindará un discurso junto con sus alfiles violetas para dar comienzo oficial a la contienda en las urnas que se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. El evento se llevará adelante a partir de las 17 en el Club Atenas, bajo el lema "Kirchnerismo nunca más". El mandatario será el encargado de cerrar el acto -organizado por Sebastián Pareja, el armador libertario local- y convocará todos los flashes. Los organizadores esperan convocar alrededor de seis mil personas para dar inicio al período proselitista que no se detendrá hasta el 26 de octubre, cuando se votará para el recambio en el Congreso de la Nación. El duelo bonaerense será la antesala central de esta votación federal.

Live Blog Post Cuidado Milei: ANMAT está hasta las narices con el fentanilo La Dirección de Farmacia de la Municipalidad de Rosario (Santa Fe) reveló que el alerta del ANMAT llegó 3 meses después de las muertes en un hospital rosarino: el intendente Pablo Javkin avanzó con la presentación como querellante porque en los hospitales municipales de Rosario se detectaron las partidas tóxicas en febrero pero ANMAT recién el 08/05 lanzó la primera alerta sobre los lotes contaminados. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) tiene como máxima autoridad a la Dra. Nélida Agustina Bisio, quien ocupa el cargo de Administradora Nacional desde el 26 de diciembre de 2023, según información oficial. Se impone la intervención e investigación de ANMAT por lo menos a su actuación en la última década: Rogelio Fernando López: Desde el 20 de octubre de 2014 hasta el 16 de diciembre de 2015.

Carlos Chiale: Desde el 16 de diciembre de 2015 hasta el 26 de diciembre de 2019.

Manuel Limeres: Desde el 7 de enero de 2020 hasta el 19 de diciembre de 2023.

Nélida Bisio: Desde el 26 de diciembre de 2023 hasta la actualidad.

Live Blog Post Amplio respaldo a Arabia Saudita en su condena del "Gran Israel" de Netanyahu Los estados árabes y las organizaciones regionales se unieron a Arabia Saudita para condenar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por sus comentarios expresando apoyo al llamado “Gran Israel”. En una entrevista con i24 News, Netanyahu había dicho que está “muy apegado” a la visión de un “Gran Israel”. Se entiende a la expansión del territorio israelí a Jerusalén Oriental, Cisjordania, Gaza, la península del Sinaí, los Altos del Golán y partes de otros países árabes vecinos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita dijo que rechazaba por completo las “ideas y proyectos expansionistas y de asentamiento” adoptados por las autoridades israelíes. El Ministerio también afirmó que el pueblo palestino tenía el derecho histórico y legal de establecer un estado independiente y soberano en sus tierras, basado en las leyes internacionales pertinentes. “El Reino advierte a la comunidad internacional contra la persistencia de la ocupación israelí en flagrantes violaciones que socavan los cimientos de la legitimidad internacional, violan flagrantemente la soberanía de los Estados y amenazan la seguridad y la paz regional y mundial”, afirmó el ministerio. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto , el Ministerio de Asuntos Exteriores de Jordania, el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem Albudaiwi; y la Liga Árabe respaldaron a Arabia Saudita.

Live Blog Post La extrema derecha de Israel desafía al mundo: No habrá Estado palestino El ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich, anunció la aprobación de un nuevo asentamiento en la Cisjordania ocupada por Israel: respaldo a los desquiciados colonos fundamentalistas que quieren apropiarse de todo el territorio. Es un desafío abierto a Australia, Reino Unido9, Francia y Canadá, dijeron que reconocerían un Estado palestino en septiembre. “Esta realidad finalmente sepulta la idea de un Estado palestino, porque no hay nada que reconocer ni a nadie a quien reconocer”, declaró el ministro Smotrich. “Cualquiera en el mundo que intente hoy reconocer un Estado palestino recibirá una respuesta de nuestra parte sobre el terreno”. El desarrollo en E1, un terreno abierto al este de Jerusalén, se ha estado considerando durante más de 2 décadas, pero se congeló debido a la presión estadounidense durante administraciones anteriores.

Live Blog Post ¿Hay que mantener tasas altas por los $ 6 billones que van al mercado? En la licitación del Tesoro se renovaron $ 9,1 billones sobre vencimientos por $ 15 billones. La caución tocó 75% y cerró en 40% anual. Por plazo fijo por alto monto, los bancos pagaron arriba del 50%. Para Urgente24, ya lo ha manifestado, insostenible por el impacto en el nivel de actividad y consumo, que golpeará la recaudación tributaria. Guillermo Laborda en El Cronista Comercial: "(…) El interrogante en las mesas de dinero al cierre era el siguiente: con esa expansión monetaria, deberían bajar las tasas de interés desde los niveles siderales de ayer, pero ¿qué hará el equipo económico y ello deriva en una nueva suba del dólar? Incluso ayer circuló el dato que en la reunión en la residencia de Olivos del martes por la noche se habló de repetir eventualmente una suba de los encajes bancarios. El anuncio del BCRA del martes a la noche con la puesta en marcha de los pases activos a las entidades financieras a través de la rueda REPO habilitada ni sirvió para incentivar a los bancos a que participen de la licitación. Recuérdese que ese mecanismo permitía acceder a liquidez siempre que sea a través de Letras a más de 60 días y que hayan sido adquiridas en las licitaciones del Tesoro. Las tasas convalidadas ayer fueron elevadas: en las Lecap de corto plazo se pagó 69,2% de tasa efectiva anual, cediendo a medida que se extendían el plazo pero a 54,3% para la Letra a febrero del 2026. El menú de ofertas incluía bonos con ajuste dólar y CER pero no tuvieron demanda. (…)". En el mercado financiero, hay cierto descontento con el accionar oficial desde el fin de las Letras Fiscales (Lefi). La volatilidad de tasas y pérdida de valor de la deuda en pesos generó ese malestar. La semana próxima será determinante respecto del nivel que pueden alcanzar las tasas, en teoría hacia abajo. El tema central es que la decisión oficial es evitar saltos adicionales del dólar aún si para ello se deben convalidar tasas cercanas al 70% anual. En el mercado financiero, hay cierto descontento con el accionar oficial desde el fin de las Letras Fiscales (Lefi). La volatilidad de tasas y pérdida de valor de la deuda en pesos generó ese malestar. La semana próxima será determinante respecto del nivel que pueden alcanzar las tasas, en teoría hacia abajo. El tema central es que la decisión oficial es evitar saltos adicionales del dólar aún si para ello se deben convalidar tasas cercanas al 70% anual.

Sebastián Pareja confirmó lo de Espert pero no su propia candidatura

Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires, confirmó al economista y diputado nacional José Luis Espert (PRO / PBA, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda), en el N°1 de la lista de candidatos a diputados nacionales de LLA en PBA para el 26/10. En diálogo con Radio Mitre, él dijo: "José Luis, el profe, es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional”.

Pareja fue consultado por Eduardo Feinmann por su propia candidatura, a lo que respondió que "eso depende de la voluntad de Karina Milei y del equipo en general”. Luego agregó: “Estoy muy contento de la oportunidad que tengo y soy un agradecido. Si me toca ser candidato lo seré”.

jose-luis-espert-en-la-lista-de-larreta-1595521 José Luis Espert cuando era integrante del equipo electoral de Horacio Rodríguez Larreta, a quien Javier Milei aborrece.

Live Blog Post ¿Por qué hay tantas diferencias sobre el juez Kreplak en La Libertad Avanza? La decisión de recusar al juez federal Ernesto Kreplak sucede luego de fuertes cuestionamientos al desempeño del magistrado en el Congreso. "Nosotros pedíamos investigar esto, porque Kreplak no podía investigar a su hermano", aseguró el diputado del PRO / PBA, Alejandro Finocchiaro , en el canal TN. El hermano es Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerenser.

, en el canal TN. El hermano es Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerenser. Silvana Giudici (PRO / CABA) había advertido: "Ya nos parece un poco lenta la investigación y más si la causa la lleva el juez que es hermano del ministro de Kicillof". Pero la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich (ex presidenta nacional del PRO) había defendido la actuación del magistrado Kreplak: "Hablo permanentemente con él, tengo confianza que está haciendo las cosas bien. Si él siente algo se apartará". Difícil de comprender el entuerto.

Live Blog Post Final de Jumbo / Easy en Palermo: 42.044 m2 a subasta 'Portal Palermo', explotación de la cadena chilena Cencosud, que alberga al hipermercado Jumbo, la tienda Easy y decenas de locales comerciales, saldrá a subasta: predio de 42.044 m2 ubicado en Avenida Cerviño y Bullrich, Palermo, terrenos que fueron del Ejército Argentino pero ahora son de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. El contrato de explotación era de 1994 con Cencosud, para 20 años + 5 años. Cencosud nunca activó comprar el predio, cuya concesión venció en 2019. La empresa logró una extensión especial de 2 años pero el Estado podía venderlo en cualquier momento. El acuerdo de desocupación le da a Cencosud hasta diciembre de 2026 para mudarse. El único espacio que no será incluido en la operación es el quincho y comedor familiar del Regimiento de Infantería 1 'Patricios'. na palermo Imagen aérea del predio en cuestión. Fotografía: Agencia Noticias Argentinas

Live Blog Post Que sí / que no: Recusación por lo del fentanilo Desde el Ministerio de Salud de la Nación se intentó no desmentir al Ministerio de Seguridad de la Nación, que defendió la actuación del juez federal Ernesto Kreplak, pero los periodistas acreditados en Casa Rosada recibieron la confirmación de la recusación. "El Gobierno Nacional recusará al Juez Ernesto Kreplak en la causa fentanilo por su vínculo familiar con el Ministro Nicolás Kreplak, principal comprador del laboratorio HLB Pharma", ampliaron desde Casa de Gobierno al diario Clarín. De acuerdo con la investigación del juez federal Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense, se confirmaron 96 muertes en hospitales públicos a causa del fentanilo contaminado que distribuyeron los laboratorios HLB y Ramallo, ambos vinculados a Ariel García Furfaro. Con la confirmación de 14 nuevas muertes en Formosa, Córdoba, Santa Fe y Bahía Blanca, ya son casi un centenar. La justicia localizó 232 ampollas de fentanilo contaminado que faltaba consignar del lote adulterado con las mismas 2 bacterias encontradas en 96 pacientes que murieron tras desarrollar severos cuadros de neumonía estando internados en terapia intensiva. fentanilo2 Grok imaginó el fentanilo en la campaña electoral bonaerense.

Live Blog Post Pese a Patricia Bullrich, recusan al juez Kreplak El Ministerio de Salud de la Nación recusará al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, que interviene en la causa del fentanilo contaminado procedente de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma. El motivo obvio: “por su vínculo familiar con el ministro Nicolás Kreplak”, el “principal comprador de HLB Pharma”, por su rol como responsable estatal de la Salud en la provincia. Nicolás Kreplak, hermano menor del magistrado, es ministro de Axel Kicillof desde el 28/07/2021, cuando asumió en lugar de Daniel Gollán, cuya mujer también conoce a varios de los investigados, de cuando su marido era ministro de Salud de la Nación. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, intentó defender al juez federal Kreplak, durante una entrevista en LN+: “Creo que es un juez probo. Puede ser hermano de un ministro, eso no hace que el ministro tenga relación con esa causa". Nadie dice lo contrario pero la credibilidad de un expediente siempre debe quedar alejado de cualquier sospecha.

