A 25 días, el fentanilo entra en la campaña de la elección desdoblada

Son 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Byrna que podrán usar los efectivos en caso que la amenaza así lo amerite. Rosario, donde se repartió la mayor cantidad, será prueba piloto. En los próximos días los capacitadores comenzarán a entrenar a los policías.
Internacionales: Ola de calor en Europa genera estragos
Una imponente ola de calor que azota desde hace semanas el sur de Europa alcanzó su punto máximo con temperaturas de hasta 45°. En medio de la propagación de múltiples incendios, se registraron tres víctimas fatales en España, que pidió ayuda a Bélgica y Francia para hacer frente a las llamas descontroladas.
Entre severas complicaciones, los focos de fuego han generado varios problemas en el tránsito, el más importante en el tren de alta velocidad que une Madrid y Galicia, cuyo funcionamiento sigue suspendido, además de cortes en 13 rutas.
"Nos golpea de nuevo la muerte de un segundo voluntario que pierde la vida. Todo nuestro cariño y acompañamiento a su familia y amigos en este momento insoportable", lamentó en sus redes sociales el presidente español, Pedro Sánchez, quien además le agradeció a los "héroes" por combatir contra una "amenaza extrema". Se consumieron alrededor de 37.000 hectáreas, según estimaron desde su gobierno.
Esta mañana aterrizaron en el aeropuerto español de Santiago de Compostela dos aviones cisterna Bombardier CL-415, enviados por las autoridades francesas a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, para apoyar las labores de extinción de los incendios activos.