Sorpresa total: ¿Diego Latorre incursiona en la política de un club histórico?

"Me duele mucho la realidad de Ferro. Ahí se conocieron mis viejos, yo era hincha de Ferro. Jugué en Ferro cuando era chico.", continuó.

Ante la nueva pregunta de Vignolo de si haría algo para colaborar con la realidad del club, Gambeta respondió: "haría lo que esté a mi alcance. No puedo creer que cualquier club esté en primera división y Ferro hace veintipico de años esté afuera".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/titi_fco/status/1955310323964993940&partner=&hide_thread=false ES POR ACA, LATORRE 2026. pic.twitter.com/poGZghhFpI — Titi Fco (@titi_fco) August 12, 2025

Actualidad de Ferro

La Primera Nacional tiene 2 zonas y los últimos dos de cada una de ellas, descienden a la tercera división del fútbol argentino.

Ferro, actualmente tiene 27 unidades y está solamente dos puntos arriba de Alvarado de Mar del Plata, que sería uno de los equipos que descendería en conjunto con Arsenal.

Bajo la dirección técnica de Sergio Rondina (que está cada vez más en la cuerda floja), el Verde buscará empezar a sumar puntos debido a que sino, puede complicarse aún más con una pérdida de categoría.

A falta de 8 fechas, la posibilidad de jugar el redudido pareciera más lejana que descender a la tercera categoría.

Embed

Hace apenas algunos días, en el aniversario del club de Caballito (28/7) , los hinchas de manifestaron en contra de la actual Comisión Directiva.

Se avecina el final de año y con él pueden venirse novedades deportivas para el Verde. ¿Se animará Diego Latorre a meterse en la política del club?

Todo San Lorenzo escandalizado por lo que pasa en la pensión del club

River: Fuerte lo que cuenta Gustavo Yarroch sobre Kevin Castaño

Sufre Marcos Rojo: incendiaron una Ford F-150 a su nombre

Toti Pasman expuso a Marcelo Gallardo: "River no arranca y con Demichelis dio 3 vueltas olímpicas"

Flavio Azzaro y todo Racing estallaron contra la Conmebol por el operativo policial

Martín Mendiguren explicó por qué la crisis de Boca también es institucional