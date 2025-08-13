Ferro es uno de los clubes históricos del fútbol argentino y está atravesando un presente bastante desalentador. En este contexto, en el programa de Pollo Vignolo de ESPN, Diego Latorre no descartó la posibilidad de involucrarse en el club a futuro.
¿SE ANIMARÁ?
Sorpresa total: ¿Diego Latorre incursiona en la política de un club histórico?
En el programa de Pollo Vignolo de ESPN, Diego Latorre habló sobre Ferro y dejó entrever que podría involucrarse.
Hace muchos años que el club de Caballito está en el ascenso y no puede retornar a primera división. El comentarista, no está ajeno a esto y varias páginas del Verde hablaron al respecto.
Diego Latorre en el programa de Pollo Vignolo en ESPN
En el programa de Pollo Vignolo, ESPN F90, Diego Latorre sorprendió a todos al comunicar la posibilidad de incursionar activamente en la política de Ferro.
Ante la pregunta del conductor: "¿estás caliente con Ferro?", Gambeta contestó: "estoy a punto de empezar a promocionarme para resolver algunas cuestiones".
En el ping pong con el Pollo, este le consultó si está para ser entrenador del club de Caballito y el ex delantero respondió: "no, Técnico no". Luego, no descartó la posibilidad de ser Manager aunque más adelante, el panelista se explayaría.
"Me duele mucho la realidad de Ferro. Ahí se conocieron mis viejos, yo era hincha de Ferro. Jugué en Ferro cuando era chico.", continuó.
Ante la nueva pregunta de Vignolo de si haría algo para colaborar con la realidad del club, Gambeta respondió: "haría lo que esté a mi alcance. No puedo creer que cualquier club esté en primera división y Ferro hace veintipico de años esté afuera".
Actualidad de Ferro
La Primera Nacional tiene 2 zonas y los últimos dos de cada una de ellas, descienden a la tercera división del fútbol argentino.
Ferro, actualmente tiene 27 unidades y está solamente dos puntos arriba de Alvarado de Mar del Plata, que sería uno de los equipos que descendería en conjunto con Arsenal.
Bajo la dirección técnica de Sergio Rondina (que está cada vez más en la cuerda floja), el Verde buscará empezar a sumar puntos debido a que sino, puede complicarse aún más con una pérdida de categoría.
A falta de 8 fechas, la posibilidad de jugar el redudido pareciera más lejana que descender a la tercera categoría.
Hace apenas algunos días, en el aniversario del club de Caballito (28/7) , los hinchas de manifestaron en contra de la actual Comisión Directiva.
Se avecina el final de año y con él pueden venirse novedades deportivas para el Verde. ¿Se animará Diego Latorre a meterse en la política del club?
