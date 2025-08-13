Martín Mendiguren explicó por qué la crisis de Boca también es institucional

Y ahondó más allá en la cuestión: "Boca tiene su estatuto y tiene que ser manejado por su comisión directiva y cada dirigente que tiene a cargo de un departamento tiene que estar explicándole a los socios qué es lo que tienen que hacer, eso tiene que ser así, por un tema de transparencia, por un tema de gestión, es lo que la gente está esperando".

image Martín Mendiguren supo ser la mano derecha de Jorge Amor Ameal.

El filtro y La Bombonera, una cuestión de estado en Boca

Hay distintos proyectos de ampliación del coliseo xeneize. Uno de ellos es el que prometió Ameal en campaña, el Bombonera 360, y que no pasó de los renders y de los spots en redes sociales.

Otro es el que quiere el macrismo con Andrés Ibarra a la cabeza. El ex candidato a la presidencia insiste con el Bombonera Siglo XXI. Al haber sido derrotado categóricamente por Juan Román Riquelme, esa posibilidad de esfumó (o al menos se postergó).

También está el Proyecto Esloveno propuesto por Fabián Fiori, quien constantemente postula al suyo como la única posibilidad viable para lograr la tan ansiada ampliación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EslovenoOficial/status/1952852479722266670&partner=&hide_thread=false El que quiere la gente

+90K para Ampliar La Bombonera pic.twitter.com/9y37VbCtGT — PROYECTO ESLOVENO® OFICIAL (@EslovenoOficial) August 5, 2025

Es así que, en los últimos días, distintas voces dieron a conocer un proyecto de ampliación por parte del oficialismo de Boca Juniors.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marcosbonocore/status/1951274818491339165&partner=&hide_thread=false Exclusivo. Boceto muy firme sobre la ampliación de La Bombonera. Boca analiza fuertemente este proyecto. Capacidad total de 83.000 espectadores. 6 a 9 meses de construcción. El costo final es 100 millones de dólares. Institucionalmente, la idea es evitar empresas de por medio.… pic.twitter.com/1nYBOv7vPj — Marcos Bonocore (@marcosbonocore) August 1, 2025

Lo concreto es que, de momento, La Bombonera admite tan solo 57.000 espectadores para sus más de 300.000 socios, y, además, los afiliados deben cumplir con un filtro de asistencia (del 75%) para poder tener el carnet habilitado.

Se rumoreó con que se iba a quitar. También con que regresaría a foja cero. Pero nada de eso está en los planes de la dirigencia actual. Martín Mendiguren se refirió a esta situación:

"Con respecto al filtro, bueno, claramente en desacuerdo. Boca no puede tener un filtro, yo he tenido discusiones con el Secretario General en su momento, cuando le propuse que tiene que ser un sistema de reservas transparente online, para que todos los socios puedan ver quiénes acceden a esa reserva y en el caso de si vos pones 30.000 populares a disposición y te reservan 50.000, los 20.000 que quedaron afuera son los que tienen prioridad para el próximo partido y así de alguna manera tenés un sistema democrático donde en algún momento todos los socios pueden ir a la cancha", remarcó.

En esa línea, detalló cómo funciona el filtro: "Esto no se hace por una cuestión del manejo de los listados a través de las filiales y peñas, que elige esta gestión, elige quiénes son los que entran y quiénes son los que no entran, y que esta especie de llevar el filtro a cero es una fidelización de la gente que acompaña esta gestión. Todo manejado de una manera totalmente fuera del estatuto, todo de manera media ilegal inclusive, porque los listados sortean estos filtros que supuestamente la gente confía que es el método, entonces así es muy difícil".

Respecto a la ampliación de La Bombonera, dijo: "Hay que comprar a los frentistas, hay que llamar a todos los que tienen la propuesta de ampliar el estadio comprando las dos medias manzanas a los frentistas, que se elija cuál es la mejor opción para Boca, incluir a la oposición, a todas las fuerzas opositoras, agrupaciones opositoras, oficialistas, a todos los actores de la política del mundo Boca, y que ellos sean los que lleven adelante el tema de la ampliación del estadio y despolitizarlo".

image Mendiguren ha ironizado con que la compra de todos los frentes de las dos medias manzanas linderas a La Bombonera se podrían haber financiado con las compras de Tomás Belmonte, Alan Velasco y la rescisión de Fernando Gago.

El ex dirigente del CABJ hizo mención también a la figura de Miguel Ángel Russo. Al entrenador del Xeneize se lo ve muy lejos de esa versión enérgica y apasionada que gritaba los goles y también su clásico "vamos Boca carajo".

Todos lo queremos a Miguel, que fue uno de los técnicos más importantes en nuestra historia, nos dio la Copa Libertadores del 2007. Estamos muy felices y agradecidos con él, pero que claramente transita un tema de salud muy importante y claramente no le permite estar a la altura de lo que Boca demanda Todos lo queremos a Miguel, que fue uno de los técnicos más importantes en nuestra historia, nos dio la Copa Libertadores del 2007. Estamos muy felices y agradecidos con él, pero que claramente transita un tema de salud muy importante y claramente no le permite estar a la altura de lo que Boca demanda

Y amplió en la cuestión: "El presidente lo trajo a Russo para para usarlo de escudo, porque sabe que la gente no se va a manifestar en contra de él, pero es muy probable que le salga el tiro por la culata porque la gente va a sortear eso y se va a manifestar contra la comisión directiva si los resultados siguen siendo negativos".

image Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca.

