Festeja Lionel Scaloni por lo que se dice de Equi Fernández... ¿y llora Boca?

Todo parecía avanzado para que Fernández juegue en Real Sociedad pero finalmente no es lo que terminó pasando.

Por eso mismo aparece lo de Leverkusen como una posibilidad concreta.

image

En Al-Qadisiyah F. C, Equi disputó 37 partidos. De estos, 32 compromisos fueron por la Liga de Arabia Saudita, en la que marcó su único gol y sumó tres asistencias. Además, participó en cinco partidos de la Copa del Rey, donde aportó una asistencia.

Lionel Scaloni, Selección Argentina y Boca

Equi Fernández fue convocado por Lionel Scaloni en la doble fecha de Eliminatorias Conmebol disputada en septiembre del 2024.

Justo ese tiempo, fue el de la salida del volante a Arabia Saudita y desde allí, no volvió a ser convocado de nuevo.

En caso de que pase a una liga como la alemana, podría dale mayor visibilidad y sobre todas las cosas, visibilidad al ex mediocampista del Xeneize.

Además, si Exequiel Palacios se queda en el Leverkusen, podría darse una sociedad que luego el mismo Scaloni podría replicar en la Selección Argentina.

image

Boca Juniors mira de reojo esta posible venta (que rondaría los 20/25 millones de euros) aunque no necesariamente porque le quede dinero de la misma. El jugador, se fue del club de la Ribera ejecutando su cláusula de rescisión, por lo que no le queda nada de la posible transferencia

Lo que si, al club ubicado en Brandsen 805, le ingresaría un dinero en concepto de derechos de formación y mecanismo de solidaridad.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección?

Los próximos encuentros del combinado Albiceleste, serán el 4 y el 9 de septiembre, ante Venezuela y Ecuador, respectivamente. Serán los últimos encuentros de las Eliminatorias de un Mundial al cual los de Lionel Scaloni ya están clasificados.

