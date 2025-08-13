Equi Fernández ha tenido un gran rendinmiento en Boca Juniors y su equipo actual es el Al-Qadisiyah F. C. de la Liga Profesional Saudí. Seguramente Lionel Scaloni (Selección Argentina) esté mirando de reojo lo que dice Fabrizio Romano sobre el ex volante del Xeneize.
INCÓGNITA POR EL VOLANTE
Festeja Lionel Scaloni por lo que se dice de Equi Fernández... ¿y llora Boca?
Fabrizio Romano dio a conocer una noticia sobre Equi Fernández que seguramente termine festejando Lionel Scaloni. Mira de reojo Boca Juniors.
El hecho de que juegue en Arabia Saudita, hizo que se perdiera el rastro del mediocampista que ha demostrado con creces que tiene los pergaminos para formar parte del seleccionado nacional.
Fabrizio Romano sobre Equi Fernández
Fabrizio Romano es uno de los periodistas más respetados en cuanto a mercado de pases a nivel mundial.
El italiano, se refirió al posible futuro de Equi Fernández, ex volante de Boca Juniors.
Romano, aseguró: "El Bayer Leverkusen considera un posible fichaje del mediocampista de Al-Qadsiah, Equi Fernández. Está en la lista de opciones para reforzar el mediocampo, luego de que se cayera la negociación con la Real Sociedad. El Leverkusen está muy interesado en Equi. Aún no hay una decisión tomada sobre el nuevo mediocampista, pero Equi es muy valorado por el club."
Todo parecía avanzado para que Fernández juegue en Real Sociedad pero finalmente no es lo que terminó pasando.
Por eso mismo aparece lo de Leverkusen como una posibilidad concreta.
En Al-Qadisiyah F. C, Equi disputó 37 partidos. De estos, 32 compromisos fueron por la Liga de Arabia Saudita, en la que marcó su único gol y sumó tres asistencias. Además, participó en cinco partidos de la Copa del Rey, donde aportó una asistencia.
Lionel Scaloni, Selección Argentina y Boca
Equi Fernández fue convocado por Lionel Scaloni en la doble fecha de Eliminatorias Conmebol disputada en septiembre del 2024.
Justo ese tiempo, fue el de la salida del volante a Arabia Saudita y desde allí, no volvió a ser convocado de nuevo.
En caso de que pase a una liga como la alemana, podría dale mayor visibilidad y sobre todas las cosas, visibilidad al ex mediocampista del Xeneize.
Además, si Exequiel Palacios se queda en el Leverkusen, podría darse una sociedad que luego el mismo Scaloni podría replicar en la Selección Argentina.
Boca Juniors mira de reojo esta posible venta (que rondaría los 20/25 millones de euros) aunque no necesariamente porque le quede dinero de la misma. El jugador, se fue del club de la Ribera ejecutando su cláusula de rescisión, por lo que no le queda nada de la posible transferencia
Lo que si, al club ubicado en Brandsen 805, le ingresaría un dinero en concepto de derechos de formación y mecanismo de solidaridad.
¿Cuándo vuelve a jugar la Selección?
Los próximos encuentros del combinado Albiceleste, serán el 4 y el 9 de septiembre, ante Venezuela y Ecuador, respectivamente. Serán los últimos encuentros de las Eliminatorias de un Mundial al cual los de Lionel Scaloni ya están clasificados.
