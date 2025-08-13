Todo San Lorenzo escandalizado por lo que pasa en la pensión del club

Además, allí se ve también las condiciones de los campos de juego en donde entrenan los juveniles del Ciclón.

Esto generó mucha repercusión, no solo en los hinchas de CASLA, sino también en muchos otros simpatizantes en el fútbol argentino.

La situación institucional del club de Boedo no es la mejor y todo hace indicar que eso mismos se termina trasladando a los juveniles de la pensión.

Horas antes de que se viralizara este video, se dio a conocer que se aprobó en reunión de Comisión Directiva la implementación de un bono único y obligatorio de 10 mil pesos para el clásico. Dicho dinero será destinado a las inferiores.

image

¿Qué pasará con Marcelo Moretti?

Mientras este tipo de cosas suceden en el club, Marcelo Moretti sigue amenazando con regresar a tomar el mando del club de Boedo.

Lo que faltaría para que esto se efectivicé, es que la justicia y la AFA lo declaren como inocente. El periodista Germán García Grova, aseguró que así será en las próximas horas.

Será interesante ver cómo puede llegar a reaccionar el arco político del club.

Desde el oficialismo, Julio Lopardo (vice 1° y presidente en ejercicio), avisó que si vuelve Moretti renuncia. Andrés Terzano, anunció en conjunto con su agrupación, que seguirá los pasos del "Pollo", en caso de que se termine la licencia.

image

De igual manera, la principal "oposición", es la masa societaria del Ciclón. En cada partido en el Nuevo Gasómetro, la gran mayoría se pronuncia en contra del ganador de las elecciones en 2023.

El año no es menor, porque si llega a volver Moretti (y no se da la acefalía con las renuncias), tendrá que afrontar dos años de gobierno con buena parte de la gente del Cuervo en su contra.

