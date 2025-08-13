Está claro que la situación institucional y dirigencial de San Lorenzo de Almagro no pasa por su mejor momento. En las últimas horas, tomó relevancia un video publicado por un chico de la pensión del club, que generó críticas hacia la dirigencia, actualmente sin Marcelo Moretti, quien se encuentra de licencia.
Todo San Lorenzo escandalizado por lo que pasa en la pensión del club
Un chico de la pensión de San Lorenzo subió un video a sus redes y generó críticas hacia la gestión del club, con Marcelo Moretti actualmente de licencia
Ya varias veces, el mandatario que desde abril no ejerce, amagó con volver, pero por el momento no lo efectivizó y es una incógnita todo lo que pueda llegar a pasar.
Video de la pensión de San Lorenzo
Rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales un video publicado por Jonás Rodríguez, arquero categoría 2008 de San Lorenzo, grabado en la pensión del club.
En el video, el portero muestra cómo son las comidas allí, que se detallan de la siguiente manera:
- Desayuno: café con pan y queso.
- Almuerzo: pan de carne con arroz y ensalada.
- Merienda: chocolatada con pan y queso.
- Cena: ravioles con tortilla.
Además, allí se ve también las condiciones de los campos de juego en donde entrenan los juveniles del Ciclón.
Esto generó mucha repercusión, no solo en los hinchas de CASLA, sino también en muchos otros simpatizantes en el fútbol argentino.
La situación institucional del club de Boedo no es la mejor y todo hace indicar que eso mismos se termina trasladando a los juveniles de la pensión.
Horas antes de que se viralizara este video, se dio a conocer que se aprobó en reunión de Comisión Directiva la implementación de un bono único y obligatorio de 10 mil pesos para el clásico. Dicho dinero será destinado a las inferiores.
¿Qué pasará con Marcelo Moretti?
Mientras este tipo de cosas suceden en el club, Marcelo Moretti sigue amenazando con regresar a tomar el mando del club de Boedo.
Lo que faltaría para que esto se efectivicé, es que la justicia y la AFA lo declaren como inocente. El periodista Germán García Grova, aseguró que así será en las próximas horas.
Será interesante ver cómo puede llegar a reaccionar el arco político del club.
Desde el oficialismo, Julio Lopardo (vice 1° y presidente en ejercicio), avisó que si vuelve Moretti renuncia. Andrés Terzano, anunció en conjunto con su agrupación, que seguirá los pasos del "Pollo", en caso de que se termine la licencia.
De igual manera, la principal "oposición", es la masa societaria del Ciclón. En cada partido en el Nuevo Gasómetro, la gran mayoría se pronuncia en contra del ganador de las elecciones en 2023.
El año no es menor, porque si llega a volver Moretti (y no se da la acefalía con las renuncias), tendrá que afrontar dos años de gobierno con buena parte de la gente del Cuervo en su contra.
