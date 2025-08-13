Marcelo Tinelli sigue generando expectativa con sus proyectos, pero este año el Bailando no estará en la pantalla. Según contó Marina Calabró, hay detalles detrás del regreso que nadie había revelado y que complican la vuelta del clásico programa. Los rumores de un posible regreso se enfrentan ahora a una realidad que todavía nadie termina de descifrar.
ES IMPOSIBLE
Bailando 2025: El motivo por el que Marcelo Tinelli no se anima a volver este año
Marcelo Tinelli sigue dando que hablar, pero el Bailando no estará en la pantalla este año. Ante este panorama, sus proyectos televisivos tomarán otro rumbo.
Por qué el costo del Bailando hoy espanta hasta a Marcelo Tinelli
Según reveló Marina Calabró en Lape Club Social Informativo (América TV), "el principal problema es la cifra, me dijeron que una emisión, un día, cuesta entre 75 y 80 millones de pesos". Ese número, además, no contempla el sueldo del conductor, por lo que la escala del Bailando hoy está fuera del alcance de cualquier producción tradicional.
Gran parte del presupuesto se va en el equipo de bailarinas bajo convenio sindical: "Ya de por sí el equipo de bailarinas que está bajo sindicato sale carísimo, no hay manera de negociar, tenés que pagar lo que el sindicato establece", explicó Calabró. Ni siquiera la publicidad y los sponsors más generosos podrían cubrir esos costos.
El punto central es que Tinelli no quiere volver para hacer una rascada, aclaró la periodista. En otras palabras, no está dispuesto a aparecer en pantalla solo para cumplir un ciclo: busca proyectos con valor, coherencia y que mantengan la marca de un programa que, aunque es clásico, exige un presupuesto que hoy resulta imposible. Hoy, sostener el Bailando, un referente de la televisión argentina, implica un riesgo económico enorme.
Tinelli busca alternativas: streaming, reality y nuevos formatos
Mientras el regreso del Bailando sigue en suspenso, Tinelli intentó explorar el programa de streaming que promocionó el último verano, pero el proyecto se enfrió. "Tinelli había hecho una convocatoria para hacer streaming… eso se enfrió, el riñón de él me dice ‘es raro porque estaban entusiasmados y ahora hay un silencio’. Además, había algunas dificultades para armar equipo de humoristas", reveló Calabró.
En paralelo, Los Tinelli 2 avanza, filmándose en Estados Unidos, Miami y próximamente en Buenos Aires y Punta del Este. Aunque todavía no tiene fecha de estreno y la plataforma Amazon Prime Video pidió estricta confidencialidad, el reality muestra que Tinelli sigue buscando mantenerse vigente de manera controlada y estratégica.
Con todo esto, queda bastante claro que Tinelli no se arriesga a aparecer en pantalla por el mero hecho de estar: prioriza formatos sostenibles, coherentes con su marca y con un impacto real en la audiencia. En un mercado televisivo cada vez más competitivo, esa estrategia lo coloca como un conductor que sabe cuidar lo que deja tras suyo y no solo su exposición momentánea.
