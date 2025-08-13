urgente24
MEDIOS Marcelo Tinelli > El Bailando > Marina Calabró

ES IMPOSIBLE

Bailando 2025: El motivo por el que Marcelo Tinelli no se anima a volver este año

Marcelo Tinelli sigue dando que hablar, pero el Bailando no estará en la pantalla este año. Ante este panorama, sus proyectos televisivos tomarán otro rumbo.

13 de agosto de 2025 - 10:22
Marcelo Tinelli sigue dando que hablar, pero el Bailando no estará en la pantalla este año. Ante este panorama, sus proyectos televisivos tomarán otro rumbo.

Marcelo Tinelli sigue dando que hablar, pero el Bailando no estará en la pantalla este año. Ante este panorama, sus proyectos televisivos tomarán otro rumbo.

Por GERMÁN MOLKUC

Marcelo Tinelli sigue generando expectativa con sus proyectos, pero este año el Bailando no estará en la pantalla. Según contó Marina Calabró, hay detalles detrás del regreso que nadie había revelado y que complican la vuelta del clásico programa. Los rumores de un posible regreso se enfrentan ahora a una realidad que todavía nadie termina de descifrar.

Por qué el costo del Bailando hoy espanta hasta a Marcelo Tinelli

Según reveló Marina Calabró en Lape Club Social Informativo (América TV), "el principal problema es la cifra, me dijeron que una emisión, un día, cuesta entre 75 y 80 millones de pesos". Ese número, además, no contempla el sueldo del conductor, por lo que la escala del Bailando hoy está fuera del alcance de cualquier producción tradicional.

Gran parte del presupuesto se va en el equipo de bailarinas bajo convenio sindical: "Ya de por sí el equipo de bailarinas que está bajo sindicato sale carísimo, no hay manera de negociar, tenés que pagar lo que el sindicato establece", explicó Calabró. Ni siquiera la publicidad y los sponsors más generosos podrían cubrir esos costos.

Seguir leyendo

image
El Bailando hoy cuesta entre 75 y 80 millones de pesos por emisión, sin contar el sueldo de Tinelli. Los costos sindicales y de producción hacen inviable su regreso.

El Bailando hoy cuesta entre 75 y 80 millones de pesos por emisión, sin contar el sueldo de Tinelli. Los costos sindicales y de producción hacen inviable su regreso.

El punto central es que Tinelli no quiere volver para hacer una rascada, aclaró la periodista. En otras palabras, no está dispuesto a aparecer en pantalla solo para cumplir un ciclo: busca proyectos con valor, coherencia y que mantengan la marca de un programa que, aunque es clásico, exige un presupuesto que hoy resulta imposible. Hoy, sostener el Bailando, un referente de la televisión argentina, implica un riesgo económico enorme.

Embed

Tinelli busca alternativas: streaming, reality y nuevos formatos

Mientras el regreso del Bailando sigue en suspenso, Tinelli intentó explorar el programa de streaming que promocionó el último verano, pero el proyecto se enfrió. "Tinelli había hecho una convocatoria para hacer streaming… eso se enfrió, el riñón de él me dice ‘es raro porque estaban entusiasmados y ahora hay un silencio’. Además, había algunas dificultades para armar equipo de humoristas", reveló Calabró.

image
El proyecto de streaming de Tinelli se enfrió por dificultades para armar el equipo y falta de entusiasmo. Mientras tanto, Los Tinelli 2 sigue grabándose para Amazon Prime, manteniendo a Marcelo activo.

El proyecto de streaming de Tinelli se enfrió por dificultades para armar el equipo y falta de entusiasmo. Mientras tanto, Los Tinelli 2 sigue grabándose para Amazon Prime, manteniendo a Marcelo activo.

En paralelo, Los Tinelli 2 avanza, filmándose en Estados Unidos, Miami y próximamente en Buenos Aires y Punta del Este. Aunque todavía no tiene fecha de estreno y la plataforma Amazon Prime Video pidió estricta confidencialidad, el reality muestra que Tinelli sigue buscando mantenerse vigente de manera controlada y estratégica.

Con todo esto, queda bastante claro que Tinelli no se arriesga a aparecer en pantalla por el mero hecho de estar: prioriza formatos sostenibles, coherentes con su marca y con un impacto real en la audiencia. En un mercado televisivo cada vez más competitivo, esa estrategia lo coloca como un conductor que sabe cuidar lo que deja tras suyo y no solo su exposición momentánea.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear

$LIBRA vuelve, pese a Milei: La oposición intenta reactivar la Comisión

Con Garbarino, "en veremos", otra reconocida cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales

El mensaje del Banco Provincia que prendió todas las alarmas

Intención de voto sección por sección, y ¿cómo se definirá quién ganó en PBA?

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES