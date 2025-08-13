Bailando 2025: El motivo por el que Marcelo Tinelli no se anima a volver este año

image El proyecto de streaming de Tinelli se enfrió por dificultades para armar el equipo y falta de entusiasmo. Mientras tanto, Los Tinelli 2 sigue grabándose para Amazon Prime, manteniendo a Marcelo activo.

En paralelo, Los Tinelli 2 avanza, filmándose en Estados Unidos, Miami y próximamente en Buenos Aires y Punta del Este. Aunque todavía no tiene fecha de estreno y la plataforma Amazon Prime Video pidió estricta confidencialidad, el reality muestra que Tinelli sigue buscando mantenerse vigente de manera controlada y estratégica.

Con todo esto, queda bastante claro que Tinelli no se arriesga a aparecer en pantalla por el mero hecho de estar: prioriza formatos sostenibles, coherentes con su marca y con un impacto real en la audiencia. En un mercado televisivo cada vez más competitivo, esa estrategia lo coloca como un conductor que sabe cuidar lo que deja tras suyo y no solo su exposición momentánea.

