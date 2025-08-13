El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, al ser consultado por las empresas que van de Vaca Muerta, explicó que ante la salida de una empresa internacional, inmediatamente crece una compañía nacional o llega una nueva firma extranjera.
Vaca Muerta: "Algunas empresas se fueron, les fue mal y piensan en volver" (llegan 2 extranjeras)
"Algunas empresas migraron a horizontes que pretendieron ser más fructíferos, pero a algunas les fue mal y ya están pensando en regresar a la Argentina", dijo Rolando Figueroa al anticipar el arribo de dos extranjeras a Vaca Muerta.
"Algunas empresas migraron a horizontes que pretendieron ser más fructíferos en rentabilidad, pero a algunas les fue mal y ya están pensando en volver. Es bueno que muchas compañías estén enfocadas en regresar a la Argentina", indicó durante un evento en el que anticipó el desembarco de dos de las petroleras más relevantes de América Latina en el shale neuquino.
En este sentido, el gobernador reveló que en los próximos días ingresará a la provincia de Neuquén una empresa brasileña y que en menos de 15 días se sumará una compañía colombiana.
"Esta semana está ingresando una empresa brasileña y en los próximos 15 días va a ingresar una empresa colombiana", anunció el mandatario al referirse al éxodo de Vaca Muerta de grandes empresas como la estadounidense ExxonMobil, la malaya Petronas y parcialmente con la francesa TotalEnergies.
No dio nombres, pero según se descuenta, se trata nada menos que de Fluxus y Geopark.
Por otra parte, Rolando Figueroa puso en valor las inversiones de las empresas locales que permanecen: "Cuando migró Exxon, Pluspetrol hizo una inversión importante. Para nosotros, es mejor que una empresa nacida en Neuquén maneje un emprendimiento de esas características".
El caso del gigante J&F que llega a Vaca Muerta con Fluxus
Fluxus hace más de un año que adquirió el bloque convencional Centenario en Neuquén que también tiene potencial en shale y que estuvo aguardando la aprobación de la provincia.
Se trata del brazo petrolero del gigante J&F, el mayor grupo económico del país vecino que tiene presencia en 190 países y es mayormente conocido por su liderazgo en la exportación de carne.
Sus ventas anuales equivalen a los 80.000 millones de dólares y tiene inversiones tanto en petróleo como en minería, energía eléctrica y trading de gas natural que podría ser muy importante para concretar ventas de gas entre Argentina y Brasil.
Además de Centenario, en Fluxus sostienen que no descartan participar de las próximas rondas del Plan Andes y evalúan otras oportunidades en el shale, incluso en la lengua mendocina o rionegrina de Vaca Muerta.
La colombiana Geopark
Por su parte, Geopark también estaría a punto de resolver la compra de un bloque shale, aunque, si bien desde la empresa colombiana guardan total hermetismo luego de su frustrado desembarco con los campos Mata Mora (Norte y Sur) y Confluencia (Norte y Sur), el CEO de la compañía dijo hace unos días:
Felipe Bayon reveló también conversaciones con la empresa Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin, para explorar un posible desarrollo conjunto.
Y agregó:
