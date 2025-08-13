Vaca Muerta: "Algunas empresas se fueron, les fue mal y piensan en volver" (llegan 2 extranjeras)

Por otra parte, Rolando Figueroa puso en valor las inversiones de las empresas locales que permanecen: "Cuando migró Exxon, Pluspetrol hizo una inversión importante. Para nosotros, es mejor que una empresa nacida en Neuquén maneje un emprendimiento de esas características".

Rolando Figueroa.jpg Rolando Figueroa anticipó el desembarco de dos de las petroleras más relevantes de América Latina en el shale neuquino.

El caso del gigante J&F que llega a Vaca Muerta con Fluxus

Fluxus hace más de un año que adquirió el bloque convencional Centenario en Neuquén que también tiene potencial en shale y que estuvo aguardando la aprobación de la provincia.

Se trata del brazo petrolero del gigante J&F, el mayor grupo económico del país vecino que tiene presencia en 190 países y es mayormente conocido por su liderazgo en la exportación de carne.

Sus ventas anuales equivalen a los 80.000 millones de dólares y tiene inversiones tanto en petróleo como en minería, energía eléctrica y trading de gas natural que podría ser muy importante para concretar ventas de gas entre Argentina y Brasil.

Además de Centenario, en Fluxus sostienen que no descartan participar de las próximas rondas del Plan Andes y evalúan otras oportunidades en el shale, incluso en la lengua mendocina o rionegrina de Vaca Muerta.

La colombiana Geopark

image

Por su parte, Geopark también estaría a punto de resolver la compra de un bloque shale, aunque, si bien desde la empresa colombiana guardan total hermetismo luego de su frustrado desembarco con los campos Mata Mora (Norte y Sur) y Confluencia (Norte y Sur), el CEO de la compañía dijo hace unos días:

Vaca Muerta es absolutamente estratégico y es prioritario para GeoPark. Estamos avanzando en varias oportunidades y vamos a compartir información cuando tengamos la certeza de que esas oportunidades se han concretado Vaca Muerta es absolutamente estratégico y es prioritario para GeoPark. Estamos avanzando en varias oportunidades y vamos a compartir información cuando tengamos la certeza de que esas oportunidades se han concretado

Felipe Bayon reveló también conversaciones con la empresa Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin, para explorar un posible desarrollo conjunto.

Y agregó:

Tenemos la intención y estamos poniendo el foco, la energía, los esfuerzos y los recursos en tener áreas en Vaca Muerta Tenemos la intención y estamos poniendo el foco, la energía, los esfuerzos y los recursos en tener áreas en Vaca Muerta

