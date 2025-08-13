El Gobierno habilitó más vuelos a un destino del Caribe sin pasar por Ezeiza

Arajet 2.jpg Arajet mete más vuelos.

Más vuelos entre República Dominicana y Argentina

Desde República Dominicana, la actitud aperturista del Gobierno argentino fue una cuestión de celebración. El país caribeño recibió un 100% más de argentinos durante 2025, ubicando a los turistas de ese origen en el top 3 de los visitantes de la isla.

Por su parte, la low cost Arajet (de capitales dominicanos) también celebró la medida para impulsar su oferta de viajes no solo desde Ezeiza sino desde todo el país. “El crecimiento sostenido de nuestras operaciones en Argentina responde a una estrategia conjunta con el Ministerio de Turismo, que ha apostado con firmeza por abrir nuevos mercados”, afirmó Víctor Pacheco Méndez, CEO y fundador de Arajet.

De momento, República Dominicana no se ha posicionado como un destino emisor de turismo hacia Argentina. Se trata de una ruta de “una sola mano” que es utilizada especialmente por los argentinos para alcanzar el Caribe a precios “accesibles”.

Con una situación cambiaria todavía favorable y un mayor acceso a dólares fruto del levantamiento parcial del cepo, los consumidores con poder de compra se han volcado masivamente a destinos del exterior.

Basta solo con ver el cuadro del último receso de invierno, donde República Dominicana registró un incremento del 77% de pasajeros argentinos arribando respecto al 2024.

Punta Cana.jpg El Caribe, elección de argentinos.

Balanza turística en rojo

Todo ese contexto derivó en que Argentina mantenga un déficit turístico importante. Sin un cuadro cambiario atractivo para los extranjeros, el intercambio de turistas le costó al mercado local un total de 2.300 millones de dólares durante el primer semestre.

De hecho, esa dinámica llegó a generar preocupación en el Ministerio de Economía. Con una escueta cantidad de reservas en el Banco Central, funcionarios de Hacienda monitorearon de cerca la salida de turistas al exterior y estudiaron sus consumos.

