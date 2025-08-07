Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción irresistible para viajar al Caribe muchísimo más barato. La aerolínea de bandera puso algunas condiciones para acceder a estos descuentos que nadie se quiere perder para irse de vacaciones al paraíso. Una promo para aprovechar.
Aerolíneas Argentinas rompe todo y lanza pasajes al Caribe con grandes descuentos
Aerolíneas Argentinas tiene una promoción increíble para viajar al Caribe. Chequeá muy bien las condiciones que puso la aerolínea de bandera.
Si tenés pensado viajar al Caribe, entonces Aerolíneas Argentinas te lo hace mucho más fácil con promociones del 20% en pasajes. Lo mejor es que son descuentos reales en los cuales vas a notar muchísimo la diferencia de precio comparado con otras aerolíneas.
Aerolíneas Argentinas lanza 20% en pasajes
La aerolínea de bandera te permite viajar a Cancún y Punta Cana con descuentos del 20%. Son los dos destinos del Caribe más elegidos por los argentinos y sin duda siempre con sumamente demandados. Mucho más en esta parte del año.
Para acceder a esta promoción tenés que saber que es exclusivamente para vuelos que comienzan desde el 15 de agosto hasta el 31 de octubre de 2025. Además, los vuelos deberán sacarse entre 6 y 10 de agosto. Por ende, tenés varios meses para planear el viaje.
De esta manera Aerolíneas Argentinas quiere seguir consolidándose en el plano internacional y qué mejor que con dos destinos que son muy demandados por los argentinos. México y República Dominicana están en el top junto a Miami.
Los pasajes van a poder adquirirse con todos los medios de pago, incluso abonando luego el resumen de la tarjeta de crédito en dólares.
