Aerolíneas Argentinas rompe todo y lanza pasajes al Caribe con grandes descuentos

De esta manera Aerolíneas Argentinas quiere seguir consolidándose en el plano internacional y qué mejor que con dos destinos que son muy demandados por los argentinos. México y República Dominicana están en el top junto a Miami.

Los pasajes van a poder adquirirse con todos los medios de pago, incluso abonando luego el resumen de la tarjeta de crédito en dólares.

