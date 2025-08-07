urgente24
Ahorrá en nafta: cómo obtener hasta un 30% de descuento todos los días

La nafta es cada vez más cara y todos buscan descuentos para ahorrar día a día. Distintos bancos y billeteras virtuales lo hacen más fácil.

07 de agosto de 2025 - 11:09
Cargar nafta con descuentos todos los días.

Cargar nafta puede ser toda una odisea, ya que llenar el tanque cuesta aproximadamente unos $80.000 dependiendo el auto y otros factores. Si querés descuentos en tu carga de combustible todos los días, prestá atención a las promociones de estos bancos y billeteras virtuales.

La estación de servicio YPF ahora tiene un método para cargar nafta más barato en la madrugada. Pero si no es de tu agrado, podés acceder a otros descuentos con ciertas billeteras virtuales o bancos. Lo mejor es que hay promociones todos los días.

Así podés ahorrar en la carga de nafta.

Cómo cargar nafta más barata: paso a paso

La app de YPF te permite ahorrar un 10% en la carga de Infinia los lunes, con un tope semanal de $3000. Brubank también ofrece un 10% con Visa débito el mismo día. Banco Galicia, pagando con MODO, tiene 15% de descuento con Mastercard Eminent y un 10% con Mastercard.

Banco Hipotecario, por su parte, ofrece 15% para clientes Búho One mediante la app YPF, con un tope de $8000. Los martes también hay promoción con ICBC, exclusivo para plan sueldo con Visa débito pagando vía MODO. Tope de $15.000.

Los miércoles Macro tiene un 30% pagando con MODO con tarjetas Visa Macro Select y un 20% con Visa Platinum. Yendo al jueves, Santander ofrece 20% con la app de YPF y la tarjeta Visa Black o Platinum de crédito. Por último el viernes Credicoop tiene 20% pagando con MODO con crédito Cabal plan sueldo y 15% con la tarjeta Cabal.

