Cargar nafta puede ser toda una odisea, ya que llenar el tanque cuesta aproximadamente unos $80.000 dependiendo el auto y otros factores. Si querés descuentos en tu carga de combustible todos los días, prestá atención a las promociones de estos bancos y billeteras virtuales.
PARA AGOSTO
Ahorrá en nafta: cómo obtener hasta un 30% de descuento todos los días
La nafta es cada vez más cara y todos buscan descuentos para ahorrar día a día. Distintos bancos y billeteras virtuales lo hacen más fácil.
La estación de servicio YPF ahora tiene un método para cargar nafta más barato en la madrugada. Pero si no es de tu agrado, podés acceder a otros descuentos con ciertas billeteras virtuales o bancos. Lo mejor es que hay promociones todos los días.
Cómo cargar nafta más barata: paso a paso
La app de YPF te permite ahorrar un 10% en la carga de Infinia los lunes, con un tope semanal de $3000. Brubank también ofrece un 10% con Visa débito el mismo día. Banco Galicia, pagando con MODO, tiene 15% de descuento con Mastercard Eminent y un 10% con Mastercard.
Banco Hipotecario, por su parte, ofrece 15% para clientes Búho One mediante la app YPF, con un tope de $8000. Los martes también hay promoción con ICBC, exclusivo para plan sueldo con Visa débito pagando vía MODO. Tope de $15.000.
Los miércoles Macro tiene un 30% pagando con MODO con tarjetas Visa Macro Select y un 20% con Visa Platinum. Yendo al jueves, Santander ofrece 20% con la app de YPF y la tarjeta Visa Black o Platinum de crédito. Por último el viernes Credicoop tiene 20% pagando con MODO con crédito Cabal plan sueldo y 15% con la tarjeta Cabal.
--------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Cuál es la billetera virtual que paga más en agosto con dinero en cuenta
Muy barato: el supermercado que liquida electrodomésticos desde $10 mil
El outlet de Buenos Aires que vende zapatillas a menos de $50.000 y todos visitan
Noche de las Jugueterías 2025: cuándo es y qué descuentos habrá