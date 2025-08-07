Boca y Marcos Rojo acordaron rescindir el contrato del futbolista. El jugador tenía vínculo con el Xeneize hasta diciembre de este año, pero los últimos meses desembocaron en un fin de ciclo impostergable. Su futuro podría estar en Estudiantes de La Plata.
FIN DE CICLO
Boca rescindió el contrato de Marcos Rojo de común acuerdo
Marcos Rojo ya no será futbolista de Boca Juniors. El defensor llegó a un acuerdo con el club para rescindir el vínculo.
Boca y Rojo llegaron a un acuerdo y se espera que en las próximas horas se avance con los trámites legales para ponerle fin al contrato vigente.
Marcos Rojo ya no es más jugador de Boca
Marcos Rojo dejará Boca y muchos hinchas se pondrán contentos, ya que su nivel y su estado físico eran nefastos. Pero cuando se enteren de la forma de rescisión de contrato, la cual tuvo que acceder Boca, se van a enfurecer con el jugador, hasta lo van a tratar de mercenario.
Esta tarde (jueves 7/8) se conocía la noticia de que Marcos Rojo rechazaba la propuesta de Boca y la novela seguía, pero horas más tarde Boca terminó cediendo a lo que quería el jugador y ya se confirmó su salida, finalmente lo que quería el club era que se vaya.
Boca tuvo que pagarle los 5 meses que le quedan de contrato con tal de que se fuera. Algo a lo que el club no quería llegar, pero el jugador se plantó y prefería estar colgado 5 meses a irse sin cobrar ese dinero. En otro idioma un mercenario.
Esta noticia no caerá bien en los hinchas, ya que Marcos Rojo siempre fue uno de los jugadores que se golpeaba el pecho diciendo que era hincha del club, pero a la hora de irse le saco un dinero que no le correspondía, ya que se llevará 5 sueldos que no cumplirá en Boca, ya que el club le pagará hasta diciembre, cuando no le correspondía.
Un ejemplo más de un jugador que hizo más con la Boca que con los pies, ya que en 4 años que estuvo en el club nunca alcanzó el nivel esperado, o el que justifique su elevado sueldo. Ahora será problema de otro club, tal vez Estudiantes, pero esa será otra historia.