Boca rescindió el contrato de Marcos Rojo de común acuerdo

Esta noticia no caerá bien en los hinchas, ya que Marcos Rojo siempre fue uno de los jugadores que se golpeaba el pecho diciendo que era hincha del club, pero a la hora de irse le saco un dinero que no le correspondía, ya que se llevará 5 sueldos que no cumplirá en Boca, ya que el club le pagará hasta diciembre, cuando no le correspondía.

Un ejemplo más de un jugador que hizo más con la Boca que con los pies, ya que en 4 años que estuvo en el club nunca alcanzó el nivel esperado, o el que justifique su elevado sueldo. Ahora será problema de otro club, tal vez Estudiantes, pero esa será otra historia.

