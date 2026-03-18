Boca está transitando días de tensión ya que la sucesión de empates hace que Claudio Úbeda esté siendo muy cuestionado por los hinchas. Ahora se viene el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, competencia que iniciará en abril, y antes del inicio del certamen internacional el Xeneize consiguió un ‘refuerzo’.
SONRÍE ÚBEDA
Boca encontró un 'refuerzo' antes de la Copa Libertadores: "Se sumó"
En las últimas horas Diego Monroig confirmó el 'refuerzo' que consiguió Boca justo antes que arranque la Copa Libertadores.
El rendimiento de Boca no viene siendo el mejor y esto se traduce en resultados que no son para nada los esperados por la parcialidad Xeneize que ya empieza a perder la paciencia. Uno de los mayores déficits que está teniendo el equipo de Claudio Úbeda es la falta de efectividad de cara al arco rival y en medio de esto consiguió un refuerzo para la ofensiva.
En el día de hoy se confirmó que está a punto de regresar a las canchas Milton Giménez, quien hace 30 días debió pasar por el quirófano para solucionar una pubalgia severa que lo tenía a maltraer y que lógicamente hacía que estuviera disminuido a la hora de saltar al campo de juego. Diego Monroig fue el encargado de anunciar el retorno del ex Banfield.
Milton Giménez, el refuerzo que tendrá Boca
“Milton Giménez se sumó a la parte del grupo”, afirmó Diego Monroig en ESPN, por lo que es un retorno temprano teniendo en cuenta que se esperaba que demore un poco más. Ahora estará algunas semanas reacondicionando su físico pero desde Boca aseguran que para cuando inicie la Copa Libertadores ya podrá ser considerado por Claudio Úbeda.
Para Boca esta es una gran noticia ya que hoy en día no hay variantes demasiadas variantes en la delantera. La dupla titular está conformada por Miguel Merentiel y Adam Bareiro, pero en caso de que tengan un mal partido o padezcan una molestia física no había otro atacante que pueda servir como alternativa teniendo en cuenta que Edinson Cavani está lesionado.
La vuelta de Milton Giménez, si bien no es una compra realizada en este mercado de pases, es un refuerzo importante para Boca teniendo en cuenta que cuando estuvo sano demostró que puede ser importante en el área y ahora Claudio Úbeda tiene una alternativa más para conformar la delantera en cada uno de los partidos que se vienen.
Más en GOLAZO24
Boca rompe el mercado de pases con un refuerzo bomba: "Nuevo jugador"
Chau Armani: Se confirmó el arquero TOP que comprará River
Conmoción en Racing por lo que dijeron en ESPN sobre Facundo Cambeses y Gabriel Rojas