Boca encontró un 'refuerzo' antes de la Copa Libertadores: "Se sumó"

El rendimiento de Boca no viene siendo el mejor y esto se traduce en resultados que no son para nada los esperados por la parcialidad Xeneize que ya empieza a perder la paciencia. Uno de los mayores déficits que está teniendo el equipo de Claudio Úbeda es la falta de efectividad de cara al arco rival y en medio de esto consiguió un refuerzo para la ofensiva.