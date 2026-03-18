Chau Armani: Se confirmó el arquero TOP que comprará River

El 2026 comenzó de la peor manera para Franco Armani con una serie de lesiones que hasta ahora no lo dejan jugar. Primero apareció un desgarro en el sóleo izquierdo y esto derivó en una molestia en el tendón de Aquiles de la misma pierna que lo tiene a maltraer incluso hasta hoy. Es por eso que se sometió a un tratamiento especial pero aún no hay fecha de regreso.