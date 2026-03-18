River ya comenzó a diseñar lo que será el próximo mercado de pases donde la idea de la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo es darle apellidos importantes a Eduardo Coudet para que compita de la mejor manera. La era de Franco Armani está llegando a su fin y el Millonario piensa en un arquero TOP para junio.
SE MUEVE EL MERCADO
Chau Armani: Se confirmó el arquero TOP que comprará River
River ya se está moviendo para sumar a un nuevo arquero y hay dos apellidos que pican en punta para ser los sucesores de Franco Armani.
El 2026 comenzó de la peor manera para Franco Armani con una serie de lesiones que hasta ahora no lo dejan jugar. Primero apareció un desgarro en el sóleo izquierdo y esto derivó en una molestia en el tendón de Aquiles de la misma pierna que lo tiene a maltraer incluso hasta hoy. Es por eso que se sometió a un tratamiento especial pero aún no hay fecha de regreso.
La era de Franco Armani empieza a acabarse, ya que más allá de su recuperación se sabe que su contrato con River termina en diciembre y no habrá renovación. Por otra parte surgió la figura de Santiago Beltrán como enorme revelación en el arco Millonario, pero la idea de Eduardo Coudet es buscar a un arquero de experiencia y renombre para que la responsabilidad no recaiga en un joven de 21 años.
River va por Bono y Rochet
Sebastián Srur dio detalles de la búsqueda de River para reforzar el arco en el próximo mercado de pases y dio dos nombres de talla internacional para sumarse después del Mundial. “El arquero que va a traer River el próximo mercado de pases no sale de Yassine Bounou o Sergio Rochet”, expresó el periodista en Radio Splendid.
Todo indica que River buscará en primera instancia convencer a Yassine Bounou para que se sume una vez concluida su participación en el próximo Mundial con la Selección de Marruecos. No obstante, la operación no es tan sencilla teniendo en cuenta que se encuentra en Al Hilal, uno de los clubes más poderosos de Arabia Saudita, con contrato firmado hasta junio del 2028 y un salario multimillonario.
Es por esta razón que si la llegada de Bono se torna imposible el plan B es Sergio Rochet, arquero de la Selección de Uruguay y del Inter de Porto Alegre, quien además es conocido de Eduardo Coudet por haber estado juntos en el conjunto Brasileño. En este caso la operación sería mucho más sencilla y económica para River en todo sentido. Se verá quién termina llegando al Millonario en junio para competir con Santiago Beltrán.
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