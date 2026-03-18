Tensión total en San Lorenzo por lo último que se supo sobre Mauricio Macri

Sin embargo, en contraposición a esa versión, el periodista Daniel Avellaneda aseguró en Radio Rivadavia: “Mauricio Macri no va a poner un peso para que Palermo sea entrenador de San Lorenzo”.

Lo concreto es que el martes 17 de marzo hubo una reunión entre las partes y, tanto desde el Ciclón como desde el entorno del ex goleador de Boca Juniors, quedaron buenas sensaciones.

De todos modos, el “Titán” no es el único candidato que baraja la dirigencia para hacerse cargo del equipo.

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¿Será Martín Palermo?

Ante la salida de Damián Ayude, rápidamente se activó la danza de nombres en San Lorenzo y uno de los primeros en aparecer fue el de Martín Palermo.

El periodista César Luis Merlo, especialista en mercado de pases, aseguró: “San Lorenzo tiene charlas avanzadas para que Martín Palermo sea su entrenador. Ya hubo una primera reunión muy positiva y el club es optimista para concretar su arribo en reemplazo de Ayude”.

De todos modos, no es el único nombre en carpeta. Los otros dos candidatos que analiza la dirigencia del club de Boedo son Cristian González y Pablo Guede.

El “Kily”, con pasado en Unión de Santa Fe y Rosario Central, surgió rápidamente como alternativa, aunque según trascendió no hubo avances significativos.

Por su parte, Pablo Guede, actual entrenador de Alianza Lima y con pasado en San Lorenzo, es un nombre que reúne consenso dentro de la dirigencia. Sin embargo, el propio Merlo aclaró: “Nadie de San Lorenzo habló ni se juntó con Guede ni con su entorno. Sí, es un nombre que le gusta a la directiva”.

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Todo indica que serán horas decisivas para definir al nuevo entrenador del Ciclón. Hoy, los principales apuntados son Palermo y Guede, con una leve ventaja para el ex DT de Platense.

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