San Lorenzo cayó 5-2 ante Defensa y Justicia por el Torneo Apertura de la Liga Profesional, un resultado que derivó en la salida de Damián Ayude. En medio de la danza de nombres para definir a su reemplazante, surgió una mención inesperada: Mauricio Macri, lo que generó revuelo en el mundo del Ciclón.
¿GRAN RESPONSABLE?
Tensión total en San Lorenzo por lo último que se supo sobre Mauricio Macri
De manera inesperada, el nombre de Mauricio Macri comenzó a sonar fuerte en San Lorenzo de Almagro luego de la salida de Damián Ayude.
Habitualmente vinculado a Boca Juniors —donde hoy se posiciona como opositor a Juan Román Riquelme en la conducción—, en las últimas horas el ex presidente fue relacionado de manera directa con el club de Boedo, alimentando la sorpresa en el ambiente futbolero.
¿Mauricio Macri y San Lorenzo?
Como suele suceder tras la salida de un entrenador, una vez confirmada la partida de Damián Ayude de San Lorenzo, comenzaron a circular distintos nombres para reemplazarlo.
Uno de los que tomó mayor fuerza es el de Martín Palermo, quien se encuentra libre luego de su paso por Fortaleza.
En ese contexto, el periodista Hernán Castillo brindó una información que generó sorpresa en el club de Boedo: “¿Mauricio Macri acercó a Palermo a San Lorenzo? El actual presidente de CASLA es parte del PRO y el ex mandatario hasta ayudaría con el sueldo del entrenador… atentos”.
Sin embargo, en contraposición a esa versión, el periodista Daniel Avellaneda aseguró en Radio Rivadavia: “Mauricio Macri no va a poner un peso para que Palermo sea entrenador de San Lorenzo”.
Lo concreto es que el martes 17 de marzo hubo una reunión entre las partes y, tanto desde el Ciclón como desde el entorno del ex goleador de Boca Juniors, quedaron buenas sensaciones.
De todos modos, el “Titán” no es el único candidato que baraja la dirigencia para hacerse cargo del equipo.
¿Será Martín Palermo?
Ante la salida de Damián Ayude, rápidamente se activó la danza de nombres en San Lorenzo y uno de los primeros en aparecer fue el de Martín Palermo.
El periodista César Luis Merlo, especialista en mercado de pases, aseguró: “San Lorenzo tiene charlas avanzadas para que Martín Palermo sea su entrenador. Ya hubo una primera reunión muy positiva y el club es optimista para concretar su arribo en reemplazo de Ayude”.
De todos modos, no es el único nombre en carpeta. Los otros dos candidatos que analiza la dirigencia del club de Boedo son Cristian González y Pablo Guede.
El “Kily”, con pasado en Unión de Santa Fe y Rosario Central, surgió rápidamente como alternativa, aunque según trascendió no hubo avances significativos.
Por su parte, Pablo Guede, actual entrenador de Alianza Lima y con pasado en San Lorenzo, es un nombre que reúne consenso dentro de la dirigencia. Sin embargo, el propio Merlo aclaró: “Nadie de San Lorenzo habló ni se juntó con Guede ni con su entorno. Sí, es un nombre que le gusta a la directiva”.
Todo indica que serán horas decisivas para definir al nuevo entrenador del Ciclón. Hoy, los principales apuntados son Palermo y Guede, con una leve ventaja para el ex DT de Platense.
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