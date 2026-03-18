Cuánto dinero recibiría River si Enzo Fernández es transferido al Real Madrid

El presidente estría dispuesto a realizar esfuerzos económicos por jugadores de primer nivel, entre los que se encuentra el ex mediocampista de River Plate. Cuti Romero, Michael Olise y Victor Oshimen son otras de las opciones que se barajan en el club español

¿Cuánto dinero recibiría River?

Entre las declaraciones del futbolista y los distintos rumores que lo asocian a Real Madrid, hay mucha expectativa de que Enzo Fernández juegue en el equipo de la capital de España.

En este marco, el periodista Renzo Pantich, partidario de River Plate, dio detalles sobre una posible transferencia.

Según aseguró en La Página Millonaria, "la intención de su entorno y de la dirigencia del Real Madrid es que sea transferido al equipo Merengue. El Chelsea está dispuesto a venderlo por 120 millones de euros, ya que quiere recuperar la inversión.".

Al ser un número tan elevado, el Millonario, fiel a su apodo, recibiría una suma importante de dinero, según informó el periodista que también trabaja en AZZ.

Por mecanismo de solidaridad, el club de Núñez podría recibir hasta 5 millones de dólares netos si es que el volante campeón del mundo llega a la Casablana en el próximo mercado de pases.

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En Europa, la "plata fuerte" se suele jugar en el libro de pases de mitad de año debido a que esto es previo a que comience la temporada.

Por eso mismo, luego del Mundial (y más teniendo esta competencia como vidriera) podrían darse pases que sacudan al mundo entero.

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