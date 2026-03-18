River Plate goza ver como varios de los jugadores salidos de su cantera triunfan a nivel mundial. Uno de ellos es Enzo Fernández y en el Millonario están atentos por el monto que podrían cobrar si el volante pasa a Real Madrid.
FORTUNA INESPERADA
Cuánto dinero recibiría River si Enzo Fernández es transferido al Real Madrid
En River Plate se frotan las manos con la posibilidad de que Enzo Fernández pase a Real Madrid en breve.
Actualmente, el campeón del mundo es jugador de Chelsea pero a medida que pasan las semanas, se incrementa la posibilidad de que llegue a la Casablanca. Si esto sucede, impactaría de lleno en el club de Núñez.
¿Enzo Fernández a Real Madrid?
Luego de la eliminación de Chelsea por Champions League ante PSG, Enzo Fernández declaró: "Ahora estoy pensando en el Chelsea. Después del Mundial se verá. Lo único que queda es apoyar a mis compañeros. Todavía quedan 8 partidos de Premier League y seguimos vivos en la FA Cup. Podemos dar vuelta la situación".
Esto se da en medio de diferentes rumores que vinculan al exvolante de Defensa y Justicia con Real Madrid.
Las versiones no son de ahora ni mucho menos y los últimos rumores marcan que Florentino Pérez planea hacer una limpieza profunda y contratar superestrellas en caso de que el Real Madrid termine la temporada 2025/26 sin títulos.
El presidente estría dispuesto a realizar esfuerzos económicos por jugadores de primer nivel, entre los que se encuentra el ex mediocampista de River Plate. Cuti Romero, Michael Olise y Victor Oshimen son otras de las opciones que se barajan en el club español
¿Cuánto dinero recibiría River?
Entre las declaraciones del futbolista y los distintos rumores que lo asocian a Real Madrid, hay mucha expectativa de que Enzo Fernández juegue en el equipo de la capital de España.
En este marco, el periodista Renzo Pantich, partidario de River Plate, dio detalles sobre una posible transferencia.
Según aseguró en La Página Millonaria, "la intención de su entorno y de la dirigencia del Real Madrid es que sea transferido al equipo Merengue. El Chelsea está dispuesto a venderlo por 120 millones de euros, ya que quiere recuperar la inversión.".
Al ser un número tan elevado, el Millonario, fiel a su apodo, recibiría una suma importante de dinero, según informó el periodista que también trabaja en AZZ.
Por mecanismo de solidaridad, el club de Núñez podría recibir hasta 5 millones de dólares netos si es que el volante campeón del mundo llega a la Casablana en el próximo mercado de pases.
En Europa, la "plata fuerte" se suele jugar en el libro de pases de mitad de año debido a que esto es previo a que comience la temporada.
Por eso mismo, luego del Mundial (y más teniendo esta competencia como vidriera) podrían darse pases que sacudan al mundo entero.
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