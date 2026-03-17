Enzo Fernández no tiene asegurada su continuidad en el Chelsea. El mediocampista de la Selección Argentina dejó una inesperada declaración tras la derrota de su equipo ante PSG por la Champions League. En medio de la desazón por haber quedado eliminado, el jugador puso en duda su futuro.
QUÉ DIJO
Enzo Fernández puso en alerta a todo Chelsea con una frase llena de tristeza
Enzo Fernández se mostró dolido tras la eliminación del Chelsea en Champions League y puso en duda su futuro en Londres.
A pesar de tener contrato con Chelsea hasta 2032, Enzo Fernández no se atrevió a asegurar qué pasará con su carrera luego del Mundial 2026. Referente del equipo, capitán con y sin cinta, el ex jugador de River se ha ganado su lugar en los Blues y es una pieza clave.
Aun así, Enzo Fernández despertó alarmas. Tras la dura derrota ante PSG por 3-0, el campeón del Mundo fue consultado por su continuidad en Londres. "No lo sé. Ahora estoy pensando en el Chelsea. Después del Mundial se verá. Lo único que queda es apoyar a mis compañeros. Todavía quedan 8 partidos de Premier League y seguimos vivos en la FA Cup. Podemos dar vuelta la situación", dijo, con tristeza por la eliminación, sobre el presente del club y los desafíos que tienen por delante.
Enzo Fernández reconoció al PSG tras la goleada contra Chelsea por Champions League
Con la derrota por 3-0 ante PSG por el partido de vuelta de los octavos de final, el global en la serie quedó demasiado abultado: un total de 8-2, luego de los cinco goles que habían recibido en el cotejo de ida. Para Enzo Fernández, la clave estuvo en la diferencia que sacó el conjunto parisino el primer partido.
"Creo que perdimos el control en la ida. Los últimos 15 minutos hicieron tres goles, es mucho hoy en día en el fútbol. Cometimos errores, lo pagamos, y esto es fútbol. Son detalles. Al final PSG pudo aprovechar esas oportunidades, los errores que cometimos en la ida, y bueno acá cuesta arriba, los primeros 5 minutos te hacen un gol y al final son detalles", explicó.
"Felicitar al PSG porque fue mucho mejor que nosotros y creo que nos derrotaron bien tácticamente", añadió.