Enzo Fernández puso en alerta a todo Chelsea con una frase llena de tristeza

Enzo Fernández - Chelsea Enzo es cauteloso, quiere esperar hasta la Copa del Mundo FOTO: (X/REDES@ChelseaFC)/NA

Aun así, Enzo Fernández despertó alarmas. Tras la dura derrota ante PSG por 3-0, el campeón del Mundo fue consultado por su continuidad en Londres. "No lo sé. Ahora estoy pensando en el Chelsea. Después del Mundial se verá. Lo único que queda es apoyar a mis compañeros. Todavía quedan 8 partidos de Premier League y seguimos vivos en la FA Cup. Podemos dar vuelta la situación", dijo, con tristeza por la eliminación, sobre el presente del club y los desafíos que tienen por delante.