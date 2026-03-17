Manchester City cayó 2-1 ante Real Madrid y quedó eliminado por un global de 5-1 en octavos de final de la Champions League. La ida fue un 3-0 para el “Merengue” con una descollante actuación de Federico Valverde que anotó un triplete. Ahora los de Guardiola cayeron de local con dos goles de Vinicius.
MINUTO A MINUTO
Champions League: Manchester City 1-2 Real Madrid, el "Merengue" a cuartos
Real Madrid anuló al Manchester City y le ganó 2-1 a domicilio con un global de 5-1, la ida fue 3-0. Los goles fueron anotados los dos por Vinicius.
Manchester City-Real Madrid: El "Merengue" saca al City de Champions League
En un partido donde ambos atacaron y la verdad que dieron un gran espectáculo el Real Madrid le ganó 2-1 al Manchester City en Inglaterra. Si bien el partido fue parejo el Manchester City nunca estuvo cerca de igualar la serie, encima a Guardiola se le ocurrió sacar a Haaland cuando quedaban 40 minutos por delante, algo sin entender.
En la noche de Manchester la figura fue Vinicius que fue el autor de los 2 goles, inclusive hizo uno más pero no se lo cobraron, fue anulado por fuera de juego. El City había empatado momentaneamente por medio de Haaland pero no pudo hace mucho más.
El Real Madrid volvió a eliminar al conjunto de Guardiola y se puede decir que lo tiene de hijo. Ahora jugará con Bayern Múnich que si bien debe jugar el partido de vuelta ha goleado 6-1 de visitante al Atalanta y una catástrofe los dejaría afuera.
Champions League: El resto de los partidos del martes
La jornada de Champions League arrancó temprano en este martes, ya que a las 14:45hs de Argentina se enfrenton Sporting de Lisboa y Bodo Glimt. En la ida en Noruega fue victoria local por 3 a 0, dando otra sorpresa en esta Champions League, pero Sporting Lisboa hizo el milagro, ganó 3-0, lo llevó al suplementario, hizo 2 goles más y cerró un 5-0 de ensueño. Global 5-3 y pasaje a cuartos de final.
Chelsea y PSG se midieron en Inglaterra. El conjunto francés goleó al inglés por 5-2 en París en la ida y complicó las chances del equipo londinense de meterse entre los 8 mejores. Pero cuando todos esperaban la reacción de los ingleses el partido fue igual al anterior, victoria por 3 goles de los franceses, pero esta vez fue 3-0. PSG a cuartos de final donde enfrentará al ganador del Galatasaray y Liverpool.
Arsenal y Bayer Leverkusen y jugaban en Inglaterra la serie más pareja ya que no está liquidada, el resto de los partidos tenía una diferencia de 3 goles, algo difícil de levantar. Los "Gunners" ganaron 2-0 y pasaron a cuartos de final donde enfrentarán a Sporting de Lisboa.