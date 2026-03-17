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Champions League: Manchester City 1-2 Real Madrid, el "Merengue" a cuartos

Real Madrid anuló al Manchester City y le ganó 2-1 a domicilio con un global de 5-1, la ida fue 3-0. Los goles fueron anotados los dos por Vinicius.

17 de marzo de 2026 - 14:44
Champions League: Manchester City 1-2 Real Madrid, el Merengue a cuartos

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Champions League: Manchester City-Real Madrid, en busca de la remontada

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Champions League: Real Madrid-Manchester City, 6º cruce en 7 años. Urgente24
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Manchester City-Real Madrid: El "Merengue" saca al City de Champions League

En un partido donde ambos atacaron y la verdad que dieron un gran espectáculo el Real Madrid le ganó 2-1 al Manchester City en Inglaterra. Si bien el partido fue parejo el Manchester City nunca estuvo cerca de igualar la serie, encima a Guardiola se le ocurrió sacar a Haaland cuando quedaban 40 minutos por delante, algo sin entender.

En la noche de Manchester la figura fue Vinicius que fue el autor de los 2 goles, inclusive hizo uno más pero no se lo cobraron, fue anulado por fuera de juego. El City había empatado momentaneamente por medio de Haaland pero no pudo hace mucho más.

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El Real Madrid volvió a eliminar al conjunto de Guardiola y se puede decir que lo tiene de hijo. Ahora jugará con Bayern Múnich que si bien debe jugar el partido de vuelta ha goleado 6-1 de visitante al Atalanta y una catástrofe los dejaría afuera.

Champions League: El resto de los partidos del martes

La jornada de Champions League arrancó temprano en este martes, ya que a las 14:45hs de Argentina se enfrenton Sporting de Lisboa y Bodo Glimt. En la ida en Noruega fue victoria local por 3 a 0, dando otra sorpresa en esta Champions League, pero Sporting Lisboa hizo el milagro, ganó 3-0, lo llevó al suplementario, hizo 2 goles más y cerró un 5-0 de ensueño. Global 5-3 y pasaje a cuartos de final.

Chelsea y PSG se midieron en Inglaterra. El conjunto francés goleó al inglés por 5-2 en París en la ida y complicó las chances del equipo londinense de meterse entre los 8 mejores. Pero cuando todos esperaban la reacción de los ingleses el partido fue igual al anterior, victoria por 3 goles de los franceses, pero esta vez fue 3-0. PSG a cuartos de final donde enfrentará al ganador del Galatasaray y Liverpool.

Arsenal y Bayer Leverkusen y jugaban en Inglaterra la serie más pareja ya que no está liquidada, el resto de los partidos tenía una diferencia de 3 goles, algo difícil de levantar. Los "Gunners" ganaron 2-0 y pasaron a cuartos de final donde enfrentarán a Sporting de Lisboa.

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Final del partido, Real Madrid ganó 2-1

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Goooooool del Real Madrid, partido liquidado

Vinicius pone el 2-1 y el partido está liquidado.

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Arsenal y PSG en cuartos de final

Si bien todavía faltan algunos minutos para que terminen sus partidos podemos decir que el equipo inglés y el francés jugarán cuartos de final. PSG ya liquidó todo, gana 3 a 0 en Inglaterra y mete un 8-2 de global ante Chelsea.

Arsenal por su parte le gana 2-0 a Leverkusen y con el empate de la ida 1-1 se está metiendo a cuartos de final. Sporting Lisboa fue el primer clasificado al ganarle al Bodo Glimt con un global 5-3.

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Se va el partido y el City ya casi no tiene tiempo

El equipo de Guardiola tuvo sus chances pero no pudo anotar el segundo, a menos de 10 minutos para el final debe hacer 3 goles y no le será posible. Real Madrid está en cuartos de final.

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Guardiola está loco, sacó a Haaland

Cuando se juegan 55 minutos y el City está cerca del 2º saca a su máximo artillero. Solo lo entiende Guardiola.

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Comenzó el segundo tiempo

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Final del primer tiempo City y Madrid igualan 1-1

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Goooooool del Mancehster City, como siempre Haaland

Ahora el City se mete en partido por más que falten 3 goles para empatar. Los "Ciudadanos" juegan sin que se note el hombre de menos y eso es fundamental para mantener las esperanzas para igualar.

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Adiós al sueño del Bodo Glimt

El equipo noruego cayó 5-0 en tiempo suplementario en Pertugal con Sporting de Lisboa y no sirvió el 3-0 de la ida. El Sporting jugará cuartos de final.

En los otros partidos el PSG gana como visitante al Chelsea 2-0 y liquida la serie con un global 7-2. El Arsenal gana 1-0 en Inglaterra al Leverkusen y está arriba 2-1 en el global.

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Partidazo entre el City y el Madrid

Si bien no lo plasman en goles el partido que están jugando Manchester City y Real Madrid es de alta intensidad. Se juega en las dos areas, casi pasan volando la mitad de la cancha, los dos tuvieron situaciones de gol, pero lo qeu erró Real Madrid es increíble, lo deja peligrosamente con vida al City.

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Goooooool del Real Madrid, Vinicius

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Penal para Real Madrid por VAR y roja a Silva

Se complica el City que queda casi condenado. Silva sacó la pelota con el codo y se fue expulsado.

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Partido intenso en 10 minutos

Primero lo tuvo Valverde en el minuto de juego, y luego fueron ida y vuelta y ambos estuvieron cerca de anotar. En un partido así se le complica al City para la levantada.

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Final del primer suplementario, Sporting golea y clasifica

El conjunto portugués gana 4-0 y el sueño del Bodo Glimt se está terminando.

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Arranca el partido

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Sporting y Bodo al suplementario

El conjunto protugués ganó 3-0 en los 90 reglamentarios y ahora jugarán 30 minutos más, si continúan empatados irán a penales.

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Sporting hace el milagro

A falta de 10 minutos el Sporting Lisboa se pone 3 a 0 y empata la serie. Ahora están 3-3 en el global y van al suplementario.

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Final del primer tiempo Sporting 1-0 Bodo Glimt

Al término de los primeros 45 minutos el conjunto portugués le gana 1 a 0 a la sorpresa noruega con gol de Goncalo Inacio, pero no le alcanza ya que en la ida el Bodo se impuso 3-0. Veamos que pasa en la segunda parte.

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Todos los partidos de hoy

  • 14:45hs - Sporting Lisboa-Bodo Glimt (0-3 ida)
  • 17hs - Manchester City-Real Madrid (0-3 ida)
  • 17hs - Chelsea-PSG (2-5 ida)
  • 17hs - Arsenal-Leverkusen (1-1 ida)

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Posibles formaciones City-Madrid

Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guéhi, Aït-Nouri; Rodri, Nico O'Reilly; Antoine Semenyo, Bernardo Silva, Rayan Cherki; Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Fran García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Brahim Díaz, Arda Güler, Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.

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