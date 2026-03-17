Champions League: Manchester City 1-2 Real Madrid, el "Merengue" a cuartos

Chelsea y PSG se midieron en Inglaterra. El conjunto francés goleó al inglés por 5-2 en París en la ida y complicó las chances del equipo londinense de meterse entre los 8 mejores. Pero cuando todos esperaban la reacción de los ingleses el partido fue igual al anterior, victoria por 3 goles de los franceses, pero esta vez fue 3-0. PSG a cuartos de final donde enfrentará al ganador del Galatasaray y Liverpool.

Arsenal y Bayer Leverkusen y jugaban en Inglaterra la serie más pareja ya que no está liquidada, el resto de los partidos tenía una diferencia de 3 goles, algo difícil de levantar. Los "Gunners" ganaron 2-0 y pasaron a cuartos de final donde enfrentarán a Sporting de Lisboa.

Embed

Live Blog Post Final del partido, Real Madrid ganó 2-1

Live Blog Post Goooooool del Real Madrid, partido liquidado Vinicius pone el 2-1 y el partido está liquidado.

Live Blog Post Arsenal y PSG en cuartos de final Si bien todavía faltan algunos minutos para que terminen sus partidos podemos decir que el equipo inglés y el francés jugarán cuartos de final. PSG ya liquidó todo, gana 3 a 0 en Inglaterra y mete un 8-2 de global ante Chelsea. Arsenal por su parte le gana 2-0 a Leverkusen y con el empate de la ida 1-1 se está metiendo a cuartos de final. Sporting Lisboa fue el primer clasificado al ganarle al Bodo Glimt con un global 5-3. VER +

Live Blog Post Se va el partido y el City ya casi no tiene tiempo El equipo de Guardiola tuvo sus chances pero no pudo anotar el segundo, a menos de 10 minutos para el final debe hacer 3 goles y no le será posible. Real Madrid está en cuartos de final.

Live Blog Post Guardiola está loco, sacó a Haaland Cuando se juegan 55 minutos y el City está cerca del 2º saca a su máximo artillero. Solo lo entiende Guardiola.

Live Blog Post Comenzó el segundo tiempo

Live Blog Post Final del primer tiempo City y Madrid igualan 1-1

Live Blog Post Goooooool del Mancehster City, como siempre Haaland Ahora el City se mete en partido por más que falten 3 goles para empatar. Los "Ciudadanos" juegan sin que se note el hombre de menos y eso es fundamental para mantener las esperanzas para igualar.

Live Blog Post Adiós al sueño del Bodo Glimt El equipo noruego cayó 5-0 en tiempo suplementario en Pertugal con Sporting de Lisboa y no sirvió el 3-0 de la ida. El Sporting jugará cuartos de final. En los otros partidos el PSG gana como visitante al Chelsea 2-0 y liquida la serie con un global 7-2. El Arsenal gana 1-0 en Inglaterra al Leverkusen y está arriba 2-1 en el global. VER +

Live Blog Post Partidazo entre el City y el Madrid Si bien no lo plasman en goles el partido que están jugando Manchester City y Real Madrid es de alta intensidad. Se juega en las dos areas, casi pasan volando la mitad de la cancha, los dos tuvieron situaciones de gol, pero lo qeu erró Real Madrid es increíble, lo deja peligrosamente con vida al City.

Live Blog Post Goooooool del Real Madrid, Vinicius

Live Blog Post Penal para Real Madrid por VAR y roja a Silva Se complica el City que queda casi condenado. Silva sacó la pelota con el codo y se fue expulsado.

Live Blog Post Partido intenso en 10 minutos Primero lo tuvo Valverde en el minuto de juego, y luego fueron ida y vuelta y ambos estuvieron cerca de anotar. En un partido así se le complica al City para la levantada.

Live Blog Post Final del primer suplementario, Sporting golea y clasifica El conjunto portugués gana 4-0 y el sueño del Bodo Glimt se está terminando.

Live Blog Post Arranca el partido

Live Blog Post Sporting y Bodo al suplementario El conjunto protugués ganó 3-0 en los 90 reglamentarios y ahora jugarán 30 minutos más, si continúan empatados irán a penales.

Live Blog Post Sporting hace el milagro A falta de 10 minutos el Sporting Lisboa se pone 3 a 0 y empata la serie. Ahora están 3-3 en el global y van al suplementario.

Live Blog Post Final del primer tiempo Sporting 1-0 Bodo Glimt Al término de los primeros 45 minutos el conjunto portugués le gana 1 a 0 a la sorpresa noruega con gol de Goncalo Inacio, pero no le alcanza ya que en la ida el Bodo se impuso 3-0. Veamos que pasa en la segunda parte.

Live Blog Post Todos los partidos de hoy 14:45hs - Sporting Lisboa-Bodo Glimt (0-3 ida)

17hs - Manchester City-Real Madrid (0-3 ida)

17hs - Chelsea-PSG (2-5 ida)

17hs - Arsenal-Leverkusen (1-1 ida) VER +