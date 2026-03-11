urgente24
Champions League: Real Madrid 3-0 Manchester City, el "Merengue" golea y casi en 4tos

Champions League: Real Madrid 3-0 Manchester City, el "Merengue" golea y casi en 4tos

Champions League: Real Madrid 3-0 Manchester City, el "Merengue" golea y casi en 4tos

Real Madrid goleó 3 a 0 al Manchester City por la ida de los octavos de final de Champions League. Con este resultado casi liquida la serie.

11 de marzo de 2026 - 16:44

EN VIVO

Fue un partido raro, como el del Atlético Madrid de ayer con Tottenham, de ida y vuelta pero los goles los hizo solo el Madrid, qeu además de los 3 de Valverde tuvo en los pies de Vinicius el 4 pero Donarumma le tapó el penal qeu hubiera liquidado la serie.

Desde la temporada 19/20 se han cruzado en partidos mata-mata en 6 ocasiones contando la de esta edición que aún no tiene ganador. De las 5 anteriores Real Madrid se impuso en 3 ocasiones, en la edición 21/22 ganó la semifinal con un global de 6-5, en la 23/24 en cuartos de final por penales y en la 24/25 en los 16vos por un global de 3-1. El conjunto inglés ganó dos llaves, la 19/20 en octavos de final por un global de 4-2 y la 22/23 con un abultado global de 5-1 en semifinales.

La vuelta seráel martes próximo y si bien el "Merengue" deberá cuidarse lo cierto es que los de Guardiola la tienen muy dificil.

La final: PSG y Chelsea definen al campeón ante un MetLife colmado
PSG-Chelsea ya se enfrentaron en la final del Mundial de Clubes y ahora lo har&aacute;n en Champions League.

PSG-Chelsea ya se enfrentaron en la final del Mundial de Clubes y ahora lo harán en Champions League.

El resto de los partidos del miércoles de Champions League

En el primer turno se enfrentaron Bayer Leverkusen y Arsenal en Alemania y el partido terminó en empate 1-1, Andrich anotó para los alemanes y Havertz de penal para los ingleses.

Los otros dos encuentros qeu se jugaron en horario estelar fueron goleadas. El PSG le ganó 5-2 al Chelsea en un partido que fue parejo hasta los 86 minutos, donde estaban 3-2, pero el elenco inglñes se desconcentró en los últimos minutos y el PSG le hizo dos más y lo goleó.

La Cenicienta del torneo, Bodo Glimt, metió su 5º victoria consecutiva y goleó 3 a 0 al Sporting de Lisboa y tiene un pie en cuartos de final. Deberá ir con cuidado a Portugal pero las victorias con Manchester City 3-1, Atlético Madrid 2-1, Inter 3-1 y 2-1 y Sporting 3-0 (todas en fila) mantienen su estado de ánimo bien arriba. El ganador enfrentará al vencedor de Leverkusen-Arsenal.

Final, Madrid goleó al Manchester City 3-0

Otros resultados: Partidazo en París, goleada en Noruega

En París el PSG y Chelsea se matan a goles, los franceses ganan 3 a 2 en un partidazo y quedan 6 minutos mas el descuento para el final. En Noruega la "Cenicienta" del torneo, Bodo Glimt, golea 3 a 0 al Sporting de Lisboa y está muy cerca de liquidar la serie. De esta forma los noruegos están metiendo su 5º victoria al hilo en esta Champions League (3-1 City, 2-1 Atlético, 3-1 y 2-1 Inter y la de ahora con el Sporting).
Entra Mastantuono en el Madrid

El ex River ingresa a 15 minutos de que se cumplan los 90 reglamentarios, veremos si puede ayudar a su equipo a liquidar la serie.
El City busca el descuento

El equipo inglés busca el descuento de manera desesperada, el penal atajado por Donnarumma los revivió y ahora quieren meterse en partido con un gol.
Atajó el penal Donnarumma

Vinicius la canchereo, Donnarumma lo esperó y el arquero italiano le tapó el penal al brasilero.

Penal para Real Madrid

El partido se tornaba nuevamente de ida y vuelta y en una contra Vinicius entró al area y Donnarumma lo tumbó. Hay penal para el "Merengue".

Arranca el segundo tiempo

Final del primer tiempo, Madrid 3-0 City

En un partido raro donde los primeros 20 minutos fueron parejos el Real Madrid sacó una ventaja casi lapidaria y golea en un tiempo 3-0 al Manchesteer City de Guardiola.

En los otros partidos el PSG le gana en Francia 2-1 al Chelsea y en Noruega se está dando otro batacazo. El Bodo Glimt de los milagros y el tumba gigantes le gana 2-0 al Sporting de Lisboa en solo 45 minutos.

Gooooool del Madrid, triplete de Valverde

Increíble triplete del jugador menos pensado, el uruguayo Valverde convierte por primera vez tres goles en un partido con la camiseta de Real Madrid. El equipo español empieza a liquidar la serie.

Gooool del Real Madrid, otra vez Valverde

El Madrid anota el segundo en 26 minutos, otra vez Valverde (en esta ocasión tras recibir un pase sucio que rebotó en un defensor del equipo inglés) anota para el "Merengue", ahora con un tiro cruzado tras ingresar al area con pelota dominada por el lado izquierdo.

Otros resultados: Arriba el PSG, empate en Noruega

En los otros partidos que se están jugando el PSG le gana en Francia 1 a 0 a Chelsea y en Noruega el Bodo Glimt y Sporting Lisboa igualan 0-0.

Gooooool del Real Madrid

Cuando mejor estaba el City llega el gol del Real Madrid por medio de Valverde. Pase increíble desde el arco de Courtois para que vaya el uruguayo contra Donnarumma que le sacó el brazo a la pelota pensando que estaba afuera del area. Gol increíble.

Partido de ida y vuelta y no se sacan ventajas

El primer cuarto de hora nos muestra un partido parejo, aunque el más claro es el Manchester City que hasta el momento tuvo las más claras, inclusive no llegando a conectar dentro del area chica. El Madrid hace lo suyo pero está siendo levemente superado.

Arrancó Real Madrid-Manchester City

Empate en el primer turno

Leverkusen y Arsenal emaptaron 1-1 en Alemania y definen todo en Inglaterra la semana próxima.

Posibles formaciones Madrid-City

En uno de los duelos estelares los 22 jugadores que saldrán a la cancha (salvo cambio de último momento como ayer en el caso de Tottenham) serán:

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Camavinga; Gonzalo, Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Cherki, Marmoush, Doku; Haaland. DT: Pep Guardiola.

Los resultados del martes

Este martes hubo 4 partidos de octavos de final de Champions League, y si bien todos fueron los de ida cabe destacar que hay dos series casi liquidadas. Una de ellas es la del Atlético Madrid que goleó de local 5-2 al Tottenham y la otra es la del Bayern Múnich que en su viaje a Italia goleó a Atalanta 6-1.

Los otros dos resultados fueron Newcastle 1-1 con Barcelona, quedando la serie totalmente abierta para definirse en España, y la sorpresa de la jornada donde Galatasaray venció en Turquía 1-0 al gigante Liverpool.

