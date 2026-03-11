El Real Madrid goleo 3 a 0 al Manchester City con un triplete de Federico Valverde y casi qeu sacó pasaje a cuartos de fina de esta Champions League, la vuelta será en una semana en Inglaterra pero será dificil que el City pueda levantar el resultado. Lo cierto es que se enfrentaron en mata-mata en 6 (contando esta) de las últimas 7 Champions League, y parece que está será otra victoria del Real Madrid.
Champions League: Real Madrid 3-0 Manchester City, el "Merengue" golea y casi en 4tos
Real Madrid goleó 3 a 0 al Manchester City por la ida de los octavos de final de Champions League. Con este resultado casi liquida la serie.
EN VIVO
-
19:01
Final, Madrid goleó al Manchester City 3-0
-
18:42
Otros resultados: Partidazo en París, goleada en Noruega
-
18:34
Entra Mastantuono en el Madrid
-
18:27
El City busca el descuento
-
18:15
Atajó el penal Donnarumma
-
18:13
Penal para Real Madrid
-
18:04
Arranca el segundo tiempo
-
17:48
Final del primer tiempo, Madrid 3-0 City
-
17:43
Gooooool del Madrid, triplete de Valverde
-
17:28
Gooool del Real Madrid, otra vez Valverde
-
17:27
Otros resultados: Arriba el PSG, empate en Noruega
-
17:21
Gooooool del Real Madrid
-
17:16
Partido de ida y vuelta y no se sacan ventajas
-
17:02
Arrancó Real Madrid-Manchester City
-
16:42
Empate en el primer turno
-
15:55
Posibles formaciones Madrid-City
-
15:52
Los resultados del martes
Champions League: Real Madrid-Manchester City
El Real Madrid goleó 3 a 0 en el Estadio Santiago Bernabéu a Manchester City por la ida de los octavos de final de la Champions League con goles de Federico Valverde en 3 ocasiones. La vuelta será en Inglaterra en la próxima semana. El ganador de la serie irá contra el Bayern Múnich que ayer liquidó la serie contra Atalanta (ganó 6-1) en Italia.
Fue un partido raro, como el del Atlético Madrid de ayer con Tottenham, de ida y vuelta pero los goles los hizo solo el Madrid, qeu además de los 3 de Valverde tuvo en los pies de Vinicius el 4 pero Donarumma le tapó el penal qeu hubiera liquidado la serie.
Desde la temporada 19/20 se han cruzado en partidos mata-mata en 6 ocasiones contando la de esta edición que aún no tiene ganador. De las 5 anteriores Real Madrid se impuso en 3 ocasiones, en la edición 21/22 ganó la semifinal con un global de 6-5, en la 23/24 en cuartos de final por penales y en la 24/25 en los 16vos por un global de 3-1. El conjunto inglés ganó dos llaves, la 19/20 en octavos de final por un global de 4-2 y la 22/23 con un abultado global de 5-1 en semifinales.
La vuelta seráel martes próximo y si bien el "Merengue" deberá cuidarse lo cierto es que los de Guardiola la tienen muy dificil.
El resto de los partidos del miércoles de Champions League
En el primer turno se enfrentaron Bayer Leverkusen y Arsenal en Alemania y el partido terminó en empate 1-1, Andrich anotó para los alemanes y Havertz de penal para los ingleses.
Los otros dos encuentros qeu se jugaron en horario estelar fueron goleadas. El PSG le ganó 5-2 al Chelsea en un partido que fue parejo hasta los 86 minutos, donde estaban 3-2, pero el elenco inglñes se desconcentró en los últimos minutos y el PSG le hizo dos más y lo goleó.
La Cenicienta del torneo, Bodo Glimt, metió su 5º victoria consecutiva y goleó 3 a 0 al Sporting de Lisboa y tiene un pie en cuartos de final. Deberá ir con cuidado a Portugal pero las victorias con Manchester City 3-1, Atlético Madrid 2-1, Inter 3-1 y 2-1 y Sporting 3-0 (todas en fila) mantienen su estado de ánimo bien arriba. El ganador enfrentará al vencedor de Leverkusen-Arsenal.
