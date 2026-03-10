Atlético de Madrid vapuleó 5-2 al Tottenham por la llave de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. En el Estadio Riyadh Air Metropolitano, en la capital española, el Colchonero se llevó un holgado triunfo con un doblete de Julián Álvarez, Llorente, Griezmann y Le Normand.
SACARON AL ARQUERO A LOS 16 MINUTOS
Julián Álvarez aprovechó un papelón histórico en Champions League y descorchó
El Atlético de Madrid aplastó al Tottenham con doblete de Julián Álvarez. El arquero Kinsky tuvo 3 errores fatales y un cambio humillante a los 16 minutos.
Doblete de Julián Álvarez y paliza del Atleti
El partido regaló una lluvia de goles pero todos los focos se los llevó el arquero del Tottenham, Kinsky, que cometió dos errores graves que decantaron en tantos del Atlético de Madrid, uno de ellos apenas a los 6 minutos de partido.
Tan expuesto quedó el arquero del Tottenham que el DT tomó una decisión que terminó por condenarlo: al minuto 16' lo sacó del campo de juego y lo reemplazó por el arquero suplente.
El suplente, en realidad, suele ser el titular. Vicario es quien cuida los tres palos de los Spurs usualmente pero para el cotejo por Champions League Kinsky se jugaba su chance. Definitivamente no le fue bien.
Primer resbalón: minuto 6' y Llorente para el 1-0
En la primera jugada para el olvido, el portero se resbala y se la termina dando a Loookman, que tocó para Julián Álvarez y éste para Llorente, que marcó el gol.
Segundo resbalón: minuto 13' y Griezmann para el 2-0
Tan solo 7 minutos después, la defensa del Tottenham volvió a cometer un error cuando Van de Ven se resbaló y le dejó la carrera servida a Griezmann para que se fuera corriendo solo contra el arquero. Gol. Minuto 12 y 2-0 para el Atleti.
Tercer error y jaque mate: minuto 15' y Julián Álvarez para el 3-0 del Atlético de Madrid
Apenas 2 minutos después, el arquero Kinsky falla otra vez en un yerro insólito. Quiso salir jugando desde abajo y, cuando fue a dársela a un compañero le pegó mal y se la dejó mansita a la Araña. 15 minutos, 3-0 y tres errores increíbles.