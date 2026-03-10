urgente24
SACARON AL ARQUERO A LOS 16 MINUTOS

Julián Álvarez aprovechó un papelón histórico en Champions League y descorchó

El Atlético de Madrid aplastó al Tottenham con doblete de Julián Álvarez. El arquero Kinsky tuvo 3 errores fatales y un cambio humillante a los 16 minutos.

10 de marzo de 2026 - 20:41
El Atlético de Madrid de Julián Álvarez olfatea el pase a cuartos de final

Doblete de Julián Álvarez y paliza del Atleti

El partido regaló una lluvia de goles pero todos los focos se los llevó el arquero del Tottenham, Kinsky, que cometió dos errores graves que decantaron en tantos del Atlético de Madrid, uno de ellos apenas a los 6 minutos de partido.

Julián Álvarez, goleador

Tan expuesto quedó el arquero del Tottenham que el DT tomó una decisión que terminó por condenarlo: al minuto 16' lo sacó del campo de juego y lo reemplazó por el arquero suplente.

El suplente, en realidad, suele ser el titular. Vicario es quien cuida los tres palos de los Spurs usualmente pero para el cotejo por Champions League Kinsky se jugaba su chance. Definitivamente no le fue bien.

Primer resbalón: minuto 6' y Llorente para el 1-0

En la primera jugada para el olvido, el portero se resbala y se la termina dando a Loookman, que tocó para Julián Álvarez y éste para Llorente, que marcó el gol.

Segundo resbalón: minuto 13' y Griezmann para el 2-0

Tan solo 7 minutos después, la defensa del Tottenham volvió a cometer un error cuando Van de Ven se resbaló y le dejó la carrera servida a Griezmann para que se fuera corriendo solo contra el arquero. Gol. Minuto 12 y 2-0 para el Atleti.

Tercer error y jaque mate: minuto 15' y Julián Álvarez para el 3-0 del Atlético de Madrid

Apenas 2 minutos después, el arquero Kinsky falla otra vez en un yerro insólito. Quiso salir jugando desde abajo y, cuando fue a dársela a un compañero le pegó mal y se la dejó mansita a la Araña. 15 minutos, 3-0 y tres errores increíbles.

