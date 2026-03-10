Julián Álvarez aprovechó un papelón histórico en Champions League y descorchó

Embed ¡¡MADRUGÓ EL COLCHONERO EN MADRID!! ¡¡GROSERO ERROR DE KINSKY, ASISTENCIA DEL ARAÑA ÁLVAREZ Y GOLAZO DE LLORENTE PARA EL 1-0 VS. TOTTENHAM!!



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FkmvRO3b9F — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

Segundo resbalón: minuto 13' y Griezmann para el 2-0

Tan solo 7 minutos después, la defensa del Tottenham volvió a cometer un error cuando Van de Ven se resbaló y le dejó la carrera servida a Griezmann para que se fuera corriendo solo contra el arquero. Gol. Minuto 12 y 2-0 para el Atleti.

Embed ¡¡ATLÉTICO DE MADRID GANA 2-0 EN 13 MINUTOS DE PARTIDO!! Nuevo HORROR defensivo del Tottenham y brillante definición de Griezzman, para sacar una buena ventaja en los octavos de la Champions League.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/qdPDWAhZcL — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

Tercer error y jaque mate: minuto 15' y Julián Álvarez para el 3-0 del Atlético de Madrid

Apenas 2 minutos después, el arquero Kinsky falla otra vez en un yerro insólito. Quiso salir jugando desde abajo y, cuando fue a dársela a un compañero le pegó mal y se la dejó mansita a la Araña. 15 minutos, 3-0 y tres errores increíbles.

Embed ¡¡EL SHOW DEL ERROR!! Otro blooper de Kinsky, gol de JULIÁN ÁLVAREZ y Atlético de Madrid llegó al 3-0 ante Tottenham en tan solo 15 minutos.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6dbOBjID2E — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

