Champions League: Atlético Madrid 5-2 Tottenham, el "Aleti" con un pie en 4tos

El Cholo Simeone tuvo otra tarde para dedicarle al Director Deportivo Mateu Alemany (lo quiere sacar del Atlético Madrid) ya que su equipo aplastó 5-2 al Tottenham por la ida de los 8vos de final de la Champions League. Cada serie al frente de “su” Atlético Madrid puede ser la última ante los rumores de la inminente llegada al banco del Inter. El “Colchonero” visitará la semana próxima al Tottenham para liquidar la serie y meterse en cuartos de final.
Final: Atletico Madrid golea 5-2 y tiene un pie en cuartos de final
En un partido rarísimo lleno de goles el equipo del Cholo Simeone goleo en casa 5 a 2 a Tottenham y casi que liquidó la serie.
En otros resultados del martes el Galatarasy le ganó 1-0 a Liverpool, Newcastle y Barcelona empataron 1-1, y Bayern Múnich goleo 6-1 a Atalanta en Italia.
Deja tu comentario