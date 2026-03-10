Champions League: Atlético Madrid 5-2 Tottenham, el "Aleti" con un pie en 4tos

El Cholo Simeone tuvo otra tarde para dedicarle al Director Deportivo Mateu Alemany (lo quiere sacar del Atlético Madrid) ya que su equipo aplastó 5-2 al Tottenham por la ida de los 8vos de final de la Champions League. Cada serie al frente de “su” Atlético Madrid puede ser la última ante los rumores de la inminente llegada al banco del Inter . El “Colchonero” visitará la semana próxima al Tottenham para liquidar la serie y meterse en cuartos de final.

Atlético Madrid aplastó al Tottenham esta tarde por 5-2 en el Estadio Metropolitano de la capital española. El partido correspondió a la ida de los octavos de final de la Champions League y este partido de ida puede haber sido crucial para la serie ya que la diferencia es considerable para el equipo del Cholo Simeone

El "Cholo" Simeone inicia otra serie de Champions League y que podría ser la última con el Atlético Madrid.

El partido fue realmente extraño, el protagonista de la tarde fue Julián Álvarez con dos goles, pero luego de él aparecen como protagonistas (negativos) los arqueros, que en este caso fueron 3. Oblak fue el primero en cometer errores y luego los dos del Tottenham (Kinsky salió reemplazado por Vicario a los 15 minutos del primer tiempo). La diferencia fue que los defensores del "Aleti" pudieron salvar a su arquero y la defensa desastrosa (Romero incluido) de los "Spurs" no. Ese fue el motivo de semejante resultado.

El partido fue de ida y vuelta pero el local pudo convertir las chances que tuvo y el resultado fue algo exagerado para el desarrollo del partido, pero como dijimos los errores marcaron la diferencia. En 22 minutos increiblemente el Atletico Madrid ganaba 4-0 con goles de Llorente, Griezmann, Álvarez y Normand. Donde el DT visitante sacó a Kinsky a los 15 minutos de juego.

Sobre los 26 del primer tiempo ya Tottenham había logrado el descuento y y todo estaba 4-1. Desde ahí el partido cambió y todo fue más parejo, por eso decimos que fueron los 30 minutos fatales del equipo visitante.

El complemento fue parejo en todo sentido, en llegadas y goles, ya que anotaron 1 por lado (Álvarez para el "Aleti" y Solanke para los "Spurs") y todo fue más parejo, algo que ilusiona a Tottenham para la vuelta, ya que el resultado fue mentiroso. El problema es que el equipo del Cholo deberá fallar mucho en la vuelta para que la serie quede igualada, pero esto es fútbol y el Atletico Madrid lo sabe por experiencia (ganó 4-0 la ida de la semi de la Copa del Rey con Barcelona y perdió 3-0 en la vuelta, clasificando agonicamente).

El resto de los partidos de Champions League del martes

En el primer turno el Galatasaray dio la primera sorpresa de la tarde derrotando 1 a 0 como local al Liverpool con gol de Mario Lemina. Si bien es un resultado mínimo no deja de ser sorpresa por la superioridad de Liverpool.

En Inglaterra empataron 1-1 Newcastle y Barcelona. El conjunto inglés se puso en ventaja sobre el final del partido por medio de Harvey Barnes y parecía que se llevaba el triunfo pero sobre el final del partido Lamine Yamal tuvo un penal que cambió por gol y empató. La semana que viene definen todo en España.

El Bayern Múnich sacó pasaje a los cuartos de final, ya que aplastó en Italia a Atalanta por 6 a 1. Los goles del conjunto alemán los marcaron Olise en dos ocasiones, Gnabry, Musiala, Jackson y Stanicik, descontó Pasalic para el elenco italiano. La semana que viene jugarán por protocolo en Alemania.

Embed

Live Blog Post Final: Atletico Madrid golea 5-2 y tiene un pie en cuartos de final En un partido rarísimo lleno de goles el equipo del Cholo Simeone goleo en casa 5 a 2 a Tottenham y casi que liquidó la serie. En otros resultados del martes el Galatarasy le ganó 1-0 a Liverpool, Newcastle y Barcelona empataron 1-1, y Bayern Múnich goleo 6-1 a Atalanta en Italia. VER +

Live Blog Post Barcelona salva la ropa en el último minuto Con gol de penal de Lamine Yamal el Barcelona se trajo un empate 1-1 de Newcastle en la útima jugada, la próxima semana definen en España el que pasa a cuartos de final.

Live Blog Post Barcelona cae en Inglaterra, Bayern golea en Italia El Newcastle está dando la sorpresa y le gana 1 a 0 a Barcelona sobre 86 minutos de juego, mientras que Bayern Múnich aplasta 6-0 a Atalanta en Bérgamo y liquida la serie.

Live Blog Post Goooooool del Tottenham, ahora el error fue de Oblak En la tarde que los arqueros no tuvieron su día, el Tottenham descuenta con un gol que vino de un error de Oblak y Solanke cambió por gol para poner el 5-2 sobre 76 minutos de juego. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031485422166028336&partner=&hide_thread=false EN LA NOCHE DE KINSKY, EL QUE SE EQUIVOCÓ AHORA FUE OBLAK. Mala salida del arquero del Atlético de Madrid y GOL de Solanke, para que Tottenham descuente y se ponga 2-5 en el Metropolitano.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/EY8puO7hGW — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026 VER +

Live Blog Post ¿Dos series liquidadas? "Aleti" y Bayern casi en 4tos de final De los 4 partidos del día de hoy, donde 3 todavía no terminaron, podemos decir que dos series están casi liquidadas por los resultados parciales. Primero este 5-1 de Atlético Madrid sobre Tottenham, que será casi imposible de levantar. Segundo el partido que juegan en Italia Atalanta y Bayern Múnich, donde el conjunto alemán golea 6 a 0 y ya podemos decir que liquidó la serie.

Live Blog Post Goooooool del Atlético Madrid, tapó Oblak en un area y de contra Julián puso el 5º Lo veníamos comentando una y otra vez y el 5º gol del Atlético Madrid fue el resumen. Richarlison tuvo el 4-2 pero Oblak salvó de forma magistral, el Atlético salió de contra y agarró mal parada a la defensa del Tottenham (Cuti Romero incluido) y Julián Álvarez puso el 5-1 y el segundo en su cuenta personal. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031480498741035337&partner=&hide_thread=false ¡¡DEL INFERNAL ATAJADÓN DE OBLAK AL DOBLETE DE JULIÁN ÁLVAREZ!! El Araña aprovechó un lujo TOP de Griezmann y corrió toda la cancha para marcar el 5-1 del Atlético de Madrid ante Tottenham.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/MiCTPkv9WD — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026 VER +

Live Blog Post Ambos buscan el arco rival Sobre 53 minutos de juego el complemento es una copia del primer tiempo . Los dos buscan el arco rival, Atlético Madrid quiere recuperar la diferencia de 4 goles para liquidar la serie, el Tottneham quiere el segundo para achicar diferencias y volver al partido.

Live Blog Post Comenzó el segundo tiempo

Live Blog Post Final del primer tiempo, Atlético Madrid 4-1 Tottneham Partido raro el que están jugando el Atlético Madrid y Tottneham, ya que podrían ir 3 a 3 pero el local se impone con una goleada 4-1. Esto es simplemente por la diferencia de errores entre uno y otro pero no de ataques ni de tiros. Los horrores defensivos de los "Spurs" en los primeros 3 goles son los que hicieron que este partido no sea más parejo en el resultado. El reflejo de lo que decimos está en la estadística de los tiros de cada uno. El Atlético Madrid pateo 5 tiros de los cuales 4 fueron al arco (todos goles) y uno se fue desviado (el de Llorente), mientras que el Tottenham disparó en 4 ocasiones, 2 fueron al arco (un gol y la otra la tapó Oblak), 1 fue al palo (el cabezazo del "Cuti" Romero) y 1 desviado. Estos números apoyan lo que le estamos contando, el partido es parejo, inclusive la primera falla del partido fue de Oblak pero lo tuvo a Ruggeri para que lo salvara, en cambio Kinsky no tuvo la misma suerte y pagó los platos rotos. VER +

Live Blog Post El partido se hace de ida y vuelta y se juega en las dos areas El partido sigue confirmando que de no ser por los horrores defensivos del equipo inglés el resultado sería otro ya que sigue siendo de ida y vuelta. Primero lo tuvo Romero al 4-2 tras un córner donde estrelló la pelota en el palo. Luego Llorente tuvo el 5º de frente al arco pero se patinóy la tiró afuera, casualmente en la misma area donde se patinó dos veces Kinsky, el arquero que se fue reemplazado en 15 minutos de juego. VER +

Live Blog Post Todos los resultados Además del 4-1 del Atlético Madrid que no nos da respiro hay otros dos partidos en juego. En Inglaterra Newcastle y Barcelona empatan 0-0, y en Italia el Bayern fue una tromba y le hizo 3 en 25 minutos al Atalanta. Los bavaros ganan 3-0. En todos los encuentros promedian los 40 minutos de juego. VER +

Live Blog Post Gooooool descuenta Tottenham a los 25 minutos Decíamos que era de ida y vuelta pero los desastres defensivos del conjunto inglés marcaban esta gran diferencia, en un ataque el Tottenham tuvo puntería y descuenta por medio de Porro. Ahora están 4-1 en 25 minutos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031468361113022681&partner=&hide_thread=false ¿HAY VIDA PARA LOS SPURS CON ESTE GOL? Pedro Porro remató cruzado, venció a Oblak y marcó el 1-4 del Tottenham ante Atlético de Madrid... ¡EN 25' PT!Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/K9NcEFMQNS — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026 VER +

Live Blog Post Goooool de Atlético Madrid, esto pude terminar en goleada histórica Normand anota el 4º gol de Atlético Madrid y deja expuesto al entrenador de Tottenham, el croata Igor Tudor, ya que cambió el arquero y los errores y los goles continuaron. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031467476823822802&partner=&hide_thread=false ¡¡EL CAMBIO DE ARQUERO NO FUE LA SOLUCIÓN!! Luego de una gran atajada, Vicario no pudo con el cabezazo de Le Normand y Atlético de Madrid se puso ¡¡4-0!! ante Tottenham en 22' PT. Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/VWVj1TOftu — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026 VER +

Live Blog Post Cambio de arquero: Tottenham prende fuego a Kinsky El entrenador de Tottenham no anduvo con vueltas y responsabilizó al arquero por los errores en los goles cuando la defensa entera es un desastre. Kinsky se fue al vestuario destruido, en su lugar entró Vicario. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031466825704264093&partner=&hide_thread=false Luego de sus dos groseros errores que terminaron en gol y, con el Tottenham perdiendo 3-0, Kinsky fue reemplazado por Vicario a los 17' del primer tiempo... ¿QUÉ TE PARECE?Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0B7zj6KWC4 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026 VER +

Live Blog Post Goooool de Atlético Madrid que aplasta a Tottenham en 15 minutos El partido no da respiro y los defensores del Tottenham tampoco, error tras error que aprovecha el Atlético Madrid para ponerse 3-0 en 15 minutos de juego, Julián Álvarez el autor del gol. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031465952856985611&partner=&hide_thread=false ¡¡EL SHOW DEL ERROR!! Otro blooper de Kinsky, gol de JULIÁN ÁLVAREZ y Atlético de Madrid llegó al 3-0 ante Tottenham en tan solo 15 minutos. Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6dbOBjID2E — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026 VER +

Live Blog Post Gooooool del Atlético Madrid El partido es de ida y vuelta pero los goles los hace el Atlético Madrid y los errores los comete Tottenham. Griezmann pone el 2-0 sobre 14 minutos de juego. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031465217188585945&partner=&hide_thread=false ¡¡ATLÉTICO DE MADRID GANA 2-0 EN 13 MINUTOS DE PARTIDO!! Nuevo HORROR defensivo del Tottenham y brillante definición de Griezzman, para sacar una buena ventaja en los octavos de la Champions League.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/qdPDWAhZcL — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026 VER +

Live Blog Post Gooooooool del Atlético Madrid Cuando el que había empezado con todo era el visitante el que marcó fue el "Colchonero" por medio de Llorente tras errores y rebotes en el area del Tottenham. En solo 5 minutos el Atlético Madrid ya gana 1 a 0. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031463238462747015&partner=&hide_thread=false ¡¡MADRUGÓ EL COLCHONERO EN MADRID!! ¡¡GROSERO ERROR DE KINSKY, ASISTENCIA DEL ARAÑA ÁLVAREZ Y GOLAZO DE LLORENTE PARA EL 1-0 VS. TOTTENHAM!!Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FkmvRO3b9F — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026 VER +

Live Blog Post Mala salida de Oblak y salva Ruggeri El Tottenham salió con todo sorpresivamente de visitante y a los 2 minutos lo tuvo por una falla en la salida del arquero Oblak, pero Matteo Ruggeri lo salvó en la linea y también evitó el córner.

Live Blog Post Arrancó el partido

Live Blog Post Todos los partidos de las 17hs Atlético Madrid vs Tottenham

Atalanta vs Bayern Múnich

Newcastle vs Barcelona

Live Blog Post Sorpresa en Estambul El Galatasaray dio la sorpresa en Turquía y derrotó 1 a 0 a Liverpool con gol de Leminá, y de esta forma viaja con ventaja a Inglaterra para la revancha de los octavos de final en la próxima semana. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TendenciaDepor/status/2031429514077643242&partner=&hide_thread=false "Lemina"Porque convirtió este gol para la ventaja parcial del Galatasaray por 1-0 ante el Liverpool por la UEFA Champions League. Ya los empezaron a coger a los Reds hijos de re mil putas.pic.twitter.com/gOAJ8wft9O — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) March 10, 2026 VER +