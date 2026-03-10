Más presión sobre Adorni: Ahora hablan de un viaje en "avión privado" a Punta del Este

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ResistenciaNac_/status/2031384591026761932&partner=&hide_thread=false BOMBAZO DE PAGNI



Parece que Adorni viene acumulando millas y se clavó a Punta del Este en el feriado de Carnaval EN UN AVIÓN PRIVADO, todo con LA NUESTRA pic.twitter.com/pSertVMD8i — Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) March 10, 2026

En cuanto a la presencia de Angeletti en la comitiva oficial, el diputado socialista Esteban Paulón presentó, por un lado, un proyecto de resolución de pedido de informe en el Congreso para que el Gobierno detalle "quién pagó ese viaje, qué rol cumple en el viaje y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflicto de intereses".

Por otro, el mismo legislador requirió al Poder Ejecutivo un pedido de Acceso a la Información Pública "para conocer detalles de la comitiva, pasajes y alojamientos de acompañantes no oficiales".

La presencia Bettina Angeletti entre los funcionarios fue revelada por una imagen que publicó Radio Jai en su cuenta de la red social X correspondiente a su cobertura de la visita de la comitiva a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch”, en el barrio de Queens. En la foto se la ve junto a su esposo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fmjai/status/2030671094374433028&partner=&hide_thread=false El canciller @pabloquirno y Manuel Adorni @madorni, jefe de gabinete del gobierno argentino en el Ohel en la amplia delegación que acompaña al presidente #Milei.

Su primera parada en New York como es habitual es un momento íntimo y personal de plegaria en el Ohel del Rebbe. pic.twitter.com/n34cpebFqS — Radio Jai (@fmjai) March 8, 2026

Angeletti no es funcionaria ni mucho menos. Se dedica al counching ontológico con la Consultora +Be, que ella misma fundó.

Desde el entorno de Adorni aseguraron que Angeletti "coincidió" con su esposo en Nueva York donde iba a participar de un congreso profesional, y que volverían "por sus propios medios". No aclararon, sin embargo, si la mujer había llegado abordo del avión presidencial ARG-O1, lo que se confirmó luego a través de trascendidos que, no obstante, no fueron desmentidos.

Adorni habló el lunes por la noche en el marco del 'Argentina Week', un evento organizado por la embajada argentina en USA y respaldado por el JPMorgan, Bank Of América y el Citibank con el fin de atraer inversiones al país.

En su exposición, el jefe de Gabinete dijo que la Argentina "está pasando muy rápido de ser tierra arrasada a convertirse en tierra de oportunidades".

"Por primera vez en décadas los argentinos tienen un Presidente que cumple con su palabra”, planteó en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York.

Por otra parte, afirmó que el peronismo “ya no tienen la fuerza” para llevar a cabo lo que definió como “los intentos de desestabilización”.

