Manuel Adorni sigue sin dar explicaciones de por qué subió a su esposa al avión presidencial como parte de la comitiva que acompaña a Javier Milei en Nueva York cuando no se trata de una funcionaria pública.
TRAS LA ESPOSA EN NYC
Más presión sobre Adorni: Ahora hablan de un viaje en "avión privado" a Punta del Este
El periodista Carlos Pagni reveló que la oposición tiene al jefe de Gabinete "en la mira" por un presunto traslado durante el Carnaval.
No hubo una palabra oficial sobre el escándalo, al punto que ni la panfletaria Oficina de Respuesta Oficial desmintió que Bettina Angeletti haya llegado hasta la ciudad estadounidense a bordo del ARG-01 cuando proliferaban las confirmaciones off the record.
Para colmo, aumentan las sospechas sobre el jefe de Gabinete. El periodista Carlos Pagni reveló en su programa 'Odisea Argentina' (LN+) que la oposición tiene a Adorni "en la mira" por un presunto viaje a Punta del Este con en "un avión privado". De acuerdo a Pagni, la visita se habría realizado durante el fin de semana largo de Carnaval, a mediados de febrero.
El periodista no abundó en detalles sobre el tema. Pero seguramente, el dato dispará las indagaciones desde la oposición.
En cuanto a la presencia de Angeletti en la comitiva oficial, el diputado socialista Esteban Paulón presentó, por un lado, un proyecto de resolución de pedido de informe en el Congreso para que el Gobierno detalle "quién pagó ese viaje, qué rol cumple en el viaje y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflicto de intereses".
Por otro, el mismo legislador requirió al Poder Ejecutivo un pedido de Acceso a la Información Pública "para conocer detalles de la comitiva, pasajes y alojamientos de acompañantes no oficiales".
La presencia Bettina Angeletti entre los funcionarios fue revelada por una imagen que publicó Radio Jai en su cuenta de la red social X correspondiente a su cobertura de la visita de la comitiva a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch”, en el barrio de Queens. En la foto se la ve junto a su esposo.
Angeletti no es funcionaria ni mucho menos. Se dedica al counching ontológico con la Consultora +Be, que ella misma fundó.
Desde el entorno de Adorni aseguraron que Angeletti "coincidió" con su esposo en Nueva York donde iba a participar de un congreso profesional, y que volverían "por sus propios medios". No aclararon, sin embargo, si la mujer había llegado abordo del avión presidencial ARG-O1, lo que se confirmó luego a través de trascendidos que, no obstante, no fueron desmentidos.
Adorni habló el lunes por la noche en el marco del 'Argentina Week', un evento organizado por la embajada argentina en USA y respaldado por el JPMorgan, Bank Of América y el Citibank con el fin de atraer inversiones al país.
En su exposición, el jefe de Gabinete dijo que la Argentina "está pasando muy rápido de ser tierra arrasada a convertirse en tierra de oportunidades".
"Por primera vez en décadas los argentinos tienen un Presidente que cumple con su palabra”, planteó en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York.
Por otra parte, afirmó que el peronismo “ya no tienen la fuerza” para llevar a cabo lo que definió como “los intentos de desestabilización”.
