Nuevas drogas peligrosas: El Gobierno amplió la lista de sustancias prohibidas

Drogas

Narcotráfico presente

Durante el 2025, el Ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva publicitó resultados de diversos decomisos de drogas a lo largo y ancho del país. Según datos internos, se trató del año con mayor intercepción de cargamentos con 15.128 procedimientos y más de 960 toneladas de drogas incautadas.

Si bien estos números revistieron una interpretación positiva del oficialismo, la otra realidad que rodea los datos es la presencia penetrante del fenómeno narco en todo el territorio nacional. Con la ciudad santafesina de Rosario como epicentro de la problemática, se comenzaron a revelar otros puntos geográficos con grave compromiso de la seguridad.

En ese sentido, una de las zonas más expuestas fue la Frontera norte, donde las fuerzas de seguridad desplegaron operativos especiales para contener la avanzada desde países limítrofes. Sin embargo, este aumento de la presencia no mermó la circulación, con decenas de casos registrados especialmente en el espacio aéreo, donde aeronaves de todo tipo mostraron el bajo nivel de protección que aún se mantiene.

Tan solo en el NOA, el kilaje de droga decomisada aumentó un 32% respecto al 2024, pasando a 12 toneladas. Esto respondió a más operativos, aunque también reveló la presencia intensa del narcotráfico en la zona.

Narcotráfico Rosario

Presupuesto 2026

Según el proyecto aprobado por el oficialismo, la asignación de recursos destinados a la lucha contra las drogas anotó un empate nominal respecto al del 2024, lo que implicaría un retroceso práctico teniendo en cuenta la aceleración de precios. Los distintos programas referidos acumularon una aprobación presupuestaria de 133.391 millones de pesos, lo que implicó un retroceso nominal del 12%.

Si bien el Gobierno anunció un aumento en los recursos para combatir el tráfico de drogas, eso podría darse en asignaciones puntuales y no en la totalidad de los programas, algo que va a tono con la política superavitaria que plantea la administración libertaria a nivel económico.

anexo_7585019_1

