"FLORES DE LA MAFIA"
Peligrosas organizaciones de narcos al comando de mujeres en Argentina
Muchas mujeres suelen quedar al frente de poderosas bandas por ser pareja o familiar de narcos detenidos o asesinados.
Sin embargo, en la última década, todo ha cambiado.
1-Zahira Ludmila Bustamante, 19 años
No tenía antecedentes penales a la hora de ser detenida. Vivía en Mataderos con un bebe de 8 meses.
Cayó presa bajo el cargo de coordinar el copamiento de la comisaría 1 de La Matanza, en 2018, donde fue herida de gravedad la sargento Rocío Villarreal.
Zahira escribió una "carta abierta" donde pidió perdón y aseguró que su "única culpa" había sido enamorarse. " Actué por amor", sostuvo.
2-Rosa Capuano ex mujer del capo narco Esteban Alvarado
Quien fuera su marido está condenado a cadena perpetua por tráfico de estupefacientes.
Su banda fue acusada por operaciones de lavado de dinero por montos millonarios, amenazas contra jueces, fiscales y periodistas.
Tiene 35 años y fue acusada de lavar decenas de miles de dólares provenientes del narcotráfico entre 2012 y 2019.
Fue condenada a 3 años de prisión condicional y al pago de una multa de $ 51,6 millones.
2-Lorena Verdún, la mujer del "Pájaro" Cantero
No rehuye la exposición pública la esposa del líder de Los Monos (asesinado en mayo de 2013) y se caracteriza por responder agresivamente ante las acusaciones que recibe una banda que lleva casi tres décadas en actividad en Rosario.
Según Verdún, El cartel de Los Monos fue un chivo expiatorio y las víctimas de una persecución de policías y políticos corruptos.
Fue su línea de defensa cuando la imputaron por la tenencia de arma de guerra.
"Esto no va a quedar así", le advirtió Verdún al fiscal Edery en la audiencia de imputación. La amenaza le costó el traslado a la cárcel de Ezeiza.
Terminó condenada a 5 años de prisión por venta de drogas.
3-Patricia Celestina Contreras, ex esposa de Ariel "el Viejo" Cantero
En su hogar se cripo la plana mayor de Los Monos, integrada por Claudio Cantero, Ariel "Guille" Cantero y Ramón Machuca, alias "Monchi Cantero".
La justicia de Rosario la acusa de pagar a los tiratiros que balearon 2 escuelas y 2 estaciones de servicio a los fines de crear conmoción.
Contreras cumple una condena por narcotráfico y lavado de dinero en su casa.
4.-La banda de Mily y la Flaca
Un peligroso grupo de narcotraficantes fue liderado por 2 mujeres: Milagros, de 19 años, a quien llaman "Mily", junto a Tamara, de 24, a quien apodan "La Flaca".
Primero fueron socias en el delito narco y luego formaron una pareja.
Tras la detención de "Mily", "La Flaca" continuó con el negocio hasta que fue sorprendida por la Policía Bonaerense en la misma casa en la que cayó su novia.
También encontraron una pistola 9 milímetros con cargador colocado y diez proyectiles intactos, una escopeta recortada doble caño de calibre 16.
5-La abuela Cielo
Detectives de la policía bonaerense detuvieron en Villa Gesell a una mujer de 55 años luego de meses de vigilancias y seguimientos encubiertos.
La sospechosa quien estaba a cargo de un sobrino que cumplía una condena por infracción a la ley de drogas.
Para la Justicia, esa mujer era la jefa de una banda narco que operaba en el balneario, especialmente en la época estival.
6-Los “angelitos” de la Yaqui
Causaron gran temor en Mendoza los sicarios de esta banda comandada por Sandra Jaquelina Vargas una mujer de 42 años que fue condenada a 15 años de prisión.
Operaba en el oeste de Godoy Cruz en el Gran Mendoza.
7-Brisa Amaral, jefa narco rosarina
Tras la ejecución de su novio, Jonathan Funes, se hizo cargo de la organización criminal.
8-La Reina Rusa, en Puerta de Hierro
La justicia de La Matanza le secuestró más de 10.000 dosis de paco y 15 kilos de marihuana que eran vendidos por una banda liderada por una mujer conocida como la "Reina Rusa".
Esos estupefacientes, hechos con el “fondo de olla” de la cocaína, dañan principalmente a los jóvenes y los sectores más humildes debido a su bajo valor.
9-La Reina de Fuerte Apache
El grupo táctico Halcón capturó a Mirta, una mujer señalada como la comandante en el barrio Ejército de los Andes de un grupo narco que tenía atemorizada a la zona Oeste del conurbano.
10--La Reina del Mitre
Fue una jefa narco que ganaba varios millones de pesos por mes y los invertía en cirugías estéticas
También conocida como “La Vane”, cayó junto a su hijo en un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en Saavedra.
En el procedimiento, secuestraron una balanza de precisión, elementos de corte, fraccionamiento y embalaje, 307 dosis de cocaína, 25 municiones 9 mm y varios blísteres de Clonazepam.
La Yapa: Shakira, reina de Fraga
Karla Yanireth Magde Sarmiento, una joven de 22 años, fue detenida por liderar una banda narco que operaba en Villa Fraga, Chacarita.
Sarmiento fue autora de 3 hechos comprobados que tuvieron lugar desde, al menos, el 4 de mayo al 6 de septiembre de 2023.
La jefa narco, de nacionalidad peruana, renunció a su derecho de acceder a un juicio oral y público donde se defina su situación procesal luego de escuchar a los testigos y ver la prueba.