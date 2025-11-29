Peligrosas organizaciones de narcos al comando de mujeres en Argentina

Zahira escribió una "carta abierta" donde pidió perdón y aseguró que su "única culpa" había sido enamorarse. " Actué por amor", sostuvo.

Embed - Una joven de 19 años planificó el ataque a la comisaría para liberar a su novio

2-Rosa Capuano ex mujer del capo narco Esteban Alvarado

Quien fuera su marido está condenado a cadena perpetua por tráfico de estupefacientes.

Su banda fue acusada por operaciones de lavado de dinero por montos millonarios, amenazas contra jueces, fiscales y periodistas.

Tiene 35 años y fue acusada de lavar decenas de miles de dólares provenientes del narcotráfico entre 2012 y 2019.

Fue condenada a 3 años de prisión condicional y al pago de una multa de $ 51,6 millones.

Se encargaba bajo las directivas del jefe de la organización de gestionar un entramado de empresas comerciales que le permitían ocultarse tras el amparo que brindan las estructuras societarias.

image Rosa Capuano, ex del uno de los narcos más peligrosos: Esteban Alvarado

2-Lorena Verdún, la mujer del "Pájaro" Cantero

No rehuye la exposición pública la esposa del líder de Los Monos (asesinado en mayo de 2013) y se caracteriza por responder agresivamente ante las acusaciones que recibe una banda que lleva casi tres décadas en actividad en Rosario.

Según Verdún, El cartel de Los Monos fue un chivo expiatorio y las víctimas de una persecución de policías y políticos corruptos.

Fue su línea de defensa cuando la imputaron por la tenencia de arma de guerra.

"Esto no va a quedar así", le advirtió Verdún al fiscal Edery en la audiencia de imputación. La amenaza le costó el traslado a la cárcel de Ezeiza.

Terminó condenada a 5 años de prisión por venta de drogas.

image Lorena Verdún, esposa del pájaro Cantero

3-Patricia Celestina Contreras, ex esposa de Ariel "el Viejo" Cantero

En su hogar se cripo la plana mayor de Los Monos, integrada por Claudio Cantero, Ariel "Guille" Cantero y Ramón Machuca, alias "Monchi Cantero".

La justicia de Rosario la acusa de pagar a los tiratiros que balearon 2 escuelas y 2 estaciones de servicio a los fines de crear conmoción.

Contreras cumple una condena por narcotráfico y lavado de dinero en su casa.

image Patricia Contreras era la madre del ultimado Pájaro Cantero

4.-La banda de Mily y la Flaca

Un peligroso grupo de narcotraficantes fue liderado por 2 mujeres: Milagros, de 19 años, a quien llaman "Mily", junto a Tamara, de 24, a quien apodan "La Flaca".

Primero fueron socias en el delito narco y luego formaron una pareja.

Juntas encabezaron una banda que según la imputación judicial en su contra llegó a facturar miles de dólares por semana con las ventas de pasta base y marihuana.

Tras la detención de "Mily", "La Flaca" continuó con el negocio hasta que fue sorprendida por la Policía Bonaerense en la misma casa en la que cayó su novia.

En el primer allanamiento, el cual terminó con "Mily" detenida, la Policía de la provincia de Buenos Aires incautó 860 dosis de paco y marihuana, armas y dinero en efectivo. Además se detuvo a 4 personas en total, incluida la líder.

También encontraron una pistola 9 milímetros con cargador colocado y diez proyectiles intactos, una escopeta recortada doble caño de calibre 16.

image Mily y La Flaca

5-La abuela Cielo

Detectives de la policía bonaerense detuvieron en Villa Gesell a una mujer de 55 años luego de meses de vigilancias y seguimientos encubiertos.

La sospechosa quien estaba a cargo de un sobrino que cumplía una condena por infracción a la ley de drogas.

Para la Justicia, esa mujer era la jefa de una banda narco que operaba en el balneario, especialmente en la época estival.

image ABuela Cielo, dealer en Villa Gesell

6-Los “angelitos” de la Yaqui

Causaron gran temor en Mendoza los sicarios de esta banda comandada por Sandra Jaquelina Vargas una mujer de 42 años que fue condenada a 15 años de prisión.

Operaba en el oeste de Godoy Cruz en el Gran Mendoza.

Utilizaba a 7 familiares directos en una asociación ilícita. Fue condenada por falso testimonio, intento de homicidio, abuso de armas y comercialización de estupefacientes.

image La Jaqui y parte de su banda de narcos

7-Brisa Amaral, jefa narco rosarina

Tras la ejecución de su novio, Jonathan Funes, se hizo cargo de la organización criminal.

Fue detenida por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en un operativo que se apoyó en 40 allanamientos para golpear al clan Funes, grupo criminal que manejaba una red de 25 puntos de venta de estupefacientes con una violencia extrema.

image Brisa Amaral, durante el juicio en su contra

8-La Reina Rusa, en Puerta de Hierro

La justicia de La Matanza le secuestró más de 10.000 dosis de paco y 15 kilos de marihuana que eran vendidos por una banda liderada por una mujer conocida como la "Reina Rusa".

Esos estupefacientes, hechos con el “fondo de olla” de la cocaína, dañan principalmente a los jóvenes y los sectores más humildes debido a su bajo valor.

image La Reina Rusa y el paco

9-La Reina de Fuerte Apache

El grupo táctico Halcón capturó a Mirta, una mujer señalada como la comandante en el barrio Ejército de los Andes de un grupo narco que tenía atemorizada a la zona Oeste del conurbano.

Embed - Cayó la reina de Fuerte Apache en un operativo antidrogas

10--La Reina del Mitre

Fue una jefa narco que ganaba varios millones de pesos por mes y los invertía en cirugías estéticas

También conocida como “La Vane”, cayó junto a su hijo en un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en Saavedra.

Las Investigaciones se hicieron gracias al uso de cámaras ocultas colocadas en puntos estratégicos y agentes encubiertos. Los agentes del orden también detuvieron al hijo de la jefa narco, identificado como Wilson.

En el procedimiento, secuestraron una balanza de precisión, elementos de corte, fraccionamiento y embalaje, 307 dosis de cocaína, 25 municiones 9 mm y varios blísteres de Clonazepam.

image La Reina del Mitre, en e barrio de Saavedra

La Yapa: Shakira, reina de Fraga

Karla Yanireth Magde Sarmiento, una joven de 22 años, fue detenida por liderar una banda narco que operaba en Villa Fraga, Chacarita.

Terminó condenada en octubre de 2023 (en un juicio abreviado) a 4 años de prisión efectiva por los delitos de comercialización de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, reiterado.

Sarmiento fue autora de 3 hechos comprobados que tuvieron lugar desde, al menos, el 4 de mayo al 6 de septiembre de 2023.

La jefa narco, de nacionalidad peruana, renunció a su derecho de acceder a un juicio oral y público donde se defina su situación procesal luego de escuchar a los testigos y ver la prueba.