Condena firme de la Corte Suprema para 3 narcos santafesinos

En tanto, fueron condenados otra veintena de acusados. Entre ellos, los vendedores de droga Carlos Andrés Ascaíni y Aldo Orozco (10 y 12 años de prisión, respectivamente); y el ex jefe antidrogas del departamento General López, Néstor Fernández, quien recibió diez años.

También fueron condenados Mauro Andrés Miguez y Alejandro Omar Córdoba, como autores del delito de tráfico de estupefacientes a la pena de 5 años de prisión. Y varias mujeres, parejas de acusados.

Qué dijo la Corte Suprema

La Corte Suprema desestimó los recursos en queja de las defensas de Orozco, Miguenz y Córdoba y dejó firme sus condenas. Sí, hizo lugar a la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal contra el fallo de la Sala II de Cámara Federal de Casación que, por mayoría, revocó las condenas dictadas en ese juicio para Carina Leguizamón, Andrea Noemí Albelo y María Angela Llali. Leguizamón y Albelo habían sido condenas a tres años en suspenso como partícipes secundarias del delito de tenencia de estupefacientes para su comercialización, y Llali a dos años por tenencia simple.

"No fue debidamente fundada"

Los jueces del máximo tribunal entendieron que esa decisión de Casación no fue debidamente fundada y ordenaron dictar un nuevo pronunciamiento.

En el fallo, los jueces Ángela Ledesma y Alejandro Slokar hicieron lugar a la suspensión de juicio a prueba que solicitaban las defensas.

El juez Guillermo Yacobucci votó en disidencia. La Procuración General apeló y, entre puntos, subrayó la oposición de las solicitudes por parte de la fiscalía fundada en razones de política criminal y destacó que la figura no podía aplicarse porque había un funcionario público involucrado.

Para la Corte Suprema, el fallo de Casación “prescindió, sin brindar razones, de normativa vigente y aplicable a la materia a decidir”. El fallo, dijo el máximo tribunal, estuvo teñido de “dogmatismo” e incumplió con la manda “que exige que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente”.

