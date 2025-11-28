River viene de vivir un 2025 totalmente fatídico donde no solo no pudo lograr la obtención de ningún título sino que además jamás pudo mostrar una idea de juego con la que sus hinchas se pudieran sentir identificados. Oscar Ruggeri fue lapidario con Marcelo Gallardo y reveló cuál fue su principal error.
Ruggeri reveló el error fatal de Gallardo que llevó a la ruina de River
Oscar Ruggeri analizó el año de River y fue tajante sobre el desempeño de Gallardo desde que regresó al club.
Desde el momento en el que Jorge Brito fue a buscar a Marcelo Gallardo para reemplazar a Martín Demichelis como entrenador de River se sabía que el Muñeco iba a regresar con superpoderes, siendo no solo el técnico del equipo sino también el que tenga la última palabra en absolutamente todas las decisiones futbolísticas del club.
Esta situación hizo que uno de los que pase a tener un rol secundario en River sea nada menos que Enzo Francescoli, quien en los papeles es el Secretario Técnico de la institución pero en la práctica hoy en día cumple casi un rol testimonial. Ruggeri habló sobre esto en ESPN y dejó en claro que es uno de los grandes errores de Gallardo que llevaron al Millonario a la debacle total.
Ruggeri marcó el gran error de Gallardo en River
“El error de Gallardo fue haberse alejado de Francescoli. Fue una buena receta y le fue bien, tenés que seguir de la misma manera. Fue el que lo trajo al club cuando nadie lo tenía. Encima tiene un perfil bajo, no sale a decir nada”, sostuvo el Cabezón, que conoce a River como pocos y además tiene vínculo directo con el Príncipe.
En la misma línea, Ruggeri dejó en claro que Gallardo debe pensar solamente en dirigir al equipo y no en manejar absolutamente todo el proyecto deportivo de River. “Los entrenadores tienen que ser entrenadores, no tienen que meterse en el club. Se desgasta y pierde energía en lo que tiene que hacer. Gallardo debe hacer las cosas bien”, concluyó.
Lo cierto es que Stéfano Di Carlo, recientemente electo presidente de River, parece que comparte esta mirada y es por eso que decidió recortarle los superpoderes a Gallardo para tener mucho más poder de decisión en lo que se viene. Por su parte el Muñeco sabe que no puede fallar más y es por eso que pondrá toda su energía en lograr que el equipo a su cargo muestre una cara diferente a la de este 2025.
