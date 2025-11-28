Ruggeri reveló el error fatal de Gallardo que llevó a la ruina de River

Lo cierto es que Stéfano Di Carlo, recientemente electo presidente de River, parece que comparte esta mirada y es por eso que decidió recortarle los superpoderes a Gallardo para tener mucho más poder de decisión en lo que se viene. Por su parte el Muñeco sabe que no puede fallar más y es por eso que pondrá toda su energía en lograr que el equipo a su cargo muestre una cara diferente a la de este 2025.

