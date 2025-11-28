River desata un escándalo y toma una decisión impensada con Sebastián Villa

La sola averiguación del costo de Sebastián Villa ya generó un escándalo absoluto en River. De por sí su pasado reciente en Boca ya es algo que hace ruido pero sin dudas lo que hizo estallar a los hinchas del Millonario es que Marcelo Gallardo vaya a buscar a un jugador de fútbol que fue procesado por la justicia en dos ocasiones por violencia de género, siendo declarado culpable en la primera de las causas y absuelto en la segunda.