River está atravesando su último día de la temporada 2025 ya que a partir de mañana el plantel entrará en vacaciones. Marcelo Gallardo comenzó a diseñar lo que será el próximo mercado de pases y explotó una bomba inesperada con Sebastián Villa como protagonista.
BOMBA
River desata un escándalo y toma una decisión impensada con Sebastián Villa
Surgió una información explosiva que une a River y Sebastián Villa para el próximo mercado de pases.
En el día de ayer Marcelo Gallardo se tomó el trabajo de hablar con todos sus dirigidos para indicarles a quiénes va a tener en cuenta para el proyecto de River 2026 y a quiénes no. Nombres como Enzo Pérez, Milton Casco, Nacho Fernández, Pity Martínez, Miguel Borja y Federico Gattoni cerraron un ciclo, mientras que otros como Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Sebastián Boselli y Facundo Colidio saben que tienen colgado el cartel de venta.
Al mismo tiempo que Marcelo Gallardo armó la lista de borrados también comenzó a hablar con Stéfano Di Carlo, presidente de River, para ir a buscar nombres importantes. Comenzaron a sonar nombres como Luciano Gondou, Claudio Echeverri, Santiago Sosa y Román Vega, pero ahora se desató el escándalo al surgir como opción el nombre de Sebastián Villa.
River se movió por Sebastián Villa
“Aunque cuesta imaginar que pueda llegar a concretarse una transferencia, River averiguó condiciones por el colombiano Sebastián Villa, que no seguirá en Independiente Rivadavia. Si pase cuesta 8 millones de dólares”, sentenció Germán Balcarce en su cuenta de X, uno de los periodistas históricos que cubre el día a día del Millonario.
La sola averiguación del costo de Sebastián Villa ya generó un escándalo absoluto en River. De por sí su pasado reciente en Boca ya es algo que hace ruido pero sin dudas lo que hizo estallar a los hinchas del Millonario es que Marcelo Gallardo vaya a buscar a un jugador de fútbol que fue procesado por la justicia en dos ocasiones por violencia de género, siendo declarado culpable en la primera de las causas y absuelto en la segunda.
Por el momento se trataría solo de una averiguación de condiciones, pero no deja de llamar la atención que Gallardo, luego de un año tétrico de River, comience la reconstrucción con un jugador identificado con Boca y acusado en dos ocasiones de violencia de género. La polémica no tardó en llegar y los hinchas estallaron en redes rechazando la posible llegada del colombiano.
