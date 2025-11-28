Paramount+ se avivó antes que otros: Arsenal ya no es solo fútbol, es espectáculo

Fútbol, marcas y streaming: Así se mueve la influencia global

Juliet Slot, directora comercial del Arsenal, también fue clara cuando habló con The Hollywood Reporter: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Paramount+ a nuestra familia Arsenal. Son una marca de entretenimiento global de clase mundial, y estamos muy emocionados de trabajar juntos y crear nuevas formas para que nuestros seguidores se sientan aún más cerca del club".

No es casual que hable de "familia", si los clubes europeos comprendieron que su negocio ya no se reduce al deporte, sino a la comunidad internacional, al contenido constante y a atrapar incluso a quienes no miran los 90 minutos todos los fines de semana.

image Arsenal y Paramount+ crean contenidos de fútbol y cultura, transformando a los jugadores en puentes mediáticos.

Por eso la novedad no es solo que Paramount+ se meta en el club, sino que lo haga participando de contenidos donde aparecerán jugadores del plantel masculino y femenino, influencers como Sharky y figuras del fútbol inglés como Eberechi Eze, William Saliba o Gabi Martinelli. El objetivo es convertir al futbolista en un puente entre la cancha y la cultura, algo que Netflix, Disney y Amazon vienen probando, pero sin meterse tan de lleno en el territorio simbólico del club.

Este tipo de alianzas muestra un cambio de época: las grandes marcas deportivas (como Arsenal, Nike, Adidas, Puma) ahora son actores mediáticos con poder de negociación cultural, capaces de mover audiencias a escala mundial. Y las plataformas, que todavía están tratando de estabilizarse después del boom del streaming, lo saben mejor que nadie.

Embed

En el fondo, lo que se disputa es influencia, esa mezcla de emoción, pertenencia y consumo que convierte a un club en una marca viva. Y en el fútbol de élite, donde todo es negocio pero también identidad, controlar esa narrativa es tan importante como ganar un título.

Si algo nos enseña la alianza con Paramount+, es que el fútbol moderno es un campo de batalla donde se juegan intereses deportivos, mediáticos y culturales al mismo tiempo, y donde cada jugada, adentro o afuera de la cancha, define quién manda.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Chau Shein: la plataforma ultra barata que llega a Argentina con grandes descuentos

Telefe ya empezó con las malas decisiones: Las conductoras que fichó y la gente detesta

Próximos al despegue: Los F-16 de Argentina parten desde Dinamarca atados a la agenda de Milei

River se le plantó a la AFA y dejó en offside a Chiqui Tapia

Yanina Latorre reveló cuánto gasta por mes y generó un tsunami de indignación