Patricia Bullrich se enojó con Villarruel porque no la dejó hablar

Pero fue por más: la reunión comenzó a las 19:30 pero el despacho de la web de Clarín informando que el pliego de Lorena Villaverde volvía a comisión fue publicado a las 19:46, cuando aún continuaba la reunión. Minutos después llegó a las pantallas digitales de La Nación e Infobae.

Patricia Bullrich se enteró así de cuál había sido la decisión. Hasta ese momento Bullrich era aconsejada de retirar el pliego de Villaverde para evitar roces en el inicio de su gestión y facilitar los acuerdos por las leyes que le importan a Javier Milei.

Demostración de poder del tridente pero también de las dificultades que tendrá la nueva senadora nacional LLA / CABA.

