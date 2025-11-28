El vínculo entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel sigue tenso, por más que intentaron un acercamiento (protocolar) en las últimas semanas. Y este viernes (28/11), la tensión quedó evidenciada en un insólito episodio: la flamante senadora y ex ministra se acercó al estrado para quejarse con la titular de la Cámara.
1ER. CRUCE EN SENADO
Patricia Bullrich se enojó con Villarruel porque no la dejó hablar
En otro capítulo de la pelea Patricia Bullrich/ Victoria Villarruel, episodio insólito en el Senado cuando la flamante senadora se acercó al estrado con quejas.
Según comentó la periodista parlamentaria Déborah de Urieta, Patricia Bullrich se enojó y le fue a reclamar a Victoria Villarruel porque no la dejó hablar tras la jura.
La flamante senadora pidió la palabra y la presidenta del Senado no se la dio porque “no era parte de lo acordado” ayer en labor parlamentaria. “Ponelo por escrito”, se le escuchó decir a Bullrich fuera de micrófono.
De acuerdo a lo informado por Carolina Ramos, periodista parlamentaria, Patricia Bullrich quería plantear en el recinto que se había acordado "tres invitados por senador" que juraba y algunos llevaron más. "Que seamos iguales ante la ley", dijo cuando se lo consulté, contó Ramos.
Ver aquí el video del momento.
Cabe recordar que, tal como informó más temprano Urgente24, hubo una ofensiva de Victoria Villarruel para conservar posiciones en el Senado ante el arribo de Patricia Bullrich: la futura presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado fue impedida de participar en la reunión preparatoria del Senado el miércoles 27/11 para la sesión de este jueves. El tridente Victoria Villarruel / Bartolomé Abdala / Ezequiel Atauche funcionó.
Pero fue por más: la reunión comenzó a las 19:30 pero el despacho de la web de Clarín informando que el pliego de Lorena Villaverde volvía a comisión fue publicado a las 19:46, cuando aún continuaba la reunión. Minutos después llegó a las pantallas digitales de La Nación e Infobae.
Patricia Bullrich se enteró así de cuál había sido la decisión. Hasta ese momento Bullrich era aconsejada de retirar el pliego de Villaverde para evitar roces en el inicio de su gestión y facilitar los acuerdos por las leyes que le importan a Javier Milei.
Demostración de poder del tridente pero también de las dificultades que tendrá la nueva senadora nacional LLA / CABA.
