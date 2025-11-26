Senado: Victoria Villarruel le ganó el 1er round a Patricia Bullrich

En esa línea, marcó la cancha: “Es responsabilidad nuestra, como bloque -Villarruel no es parte del bloque- juntar las voluntades políticas para obtener las mayorías y si lo hacemos la Cámara va a funcionar en la dirección que queremos”.

Pero, tras la reunión, Bullrich no pudo contestar a las preguntas de la prensa acreditada sobre quién ocupará la presidencia provisional del Senado o si continuará Bartolomé Abdala, un protegido de Villarruel.

Sobre el pedido de no boicotear al Gobierno, Villarruel contestó a la prensa: “Yo no tengo facultades para obstaculizar nada, le quise hacer la aclaración, mis facultades están bien definidas por la Constitución Nacional y el reglamento de la Cámara, que apuntan a que se garantice la independencia de poderes y el respeto al Poder Legislativo”.

“Mi función en el Senado es que se consigan las leyes que el Ejecutivo quiere enviar pero que se haga en un clima de acuerdo político”, completó.

Pelea por Abdala: Round ganado por Villarruel

Poco duró la forzada cordialidad entre Villarruel y Bullrich y esta última empezó a trabajar para reemplazar al puntano Bartolomé Abdala de la presidencia provisional del Senado que también forma parte de la línea sucesoria presidencial.

Hace rato que Karina Milei quiere sacar a Abdala de ese asiento y aunque el senador no es un villarruelista ni ella lo cuenta como un soldado, la vice lo prefiere antes de que allí asuma un hombre que responda a Bullrich-Karina.

abdala.jpg Bartolomé Abdala en la mira de Karina Milei y Bullrich.

Incluso el peronismo-kirchnerismo prefiere al puntano –dato clave porque las autoridades se eligen en febrero- antes de que a algún delegado de Karina- Bullrich ocupe ese lugar, como el senador fueguino Agustín Coto quien sería el elegido por la Casa Rosada para reemplazar a Abdala.

La idea de Bullrich era sacarse de encima al senador libertario de San Luis en diciembre, cuando asumen los senadores electos y se renueva la cámara alta, pero no lo consiguió y ahora deberá esperar hasta febrero y juntar votos para desplazarlo si no existe un acuerdo.

Villarruel ganó el primer round ante Bullrich, pero la pelea recién comienza.

