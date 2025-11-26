Confirmado: Todo listo para el vuelo entre Argentina y China, el más largo del mundo

China Eastern 2P

Argentina y China, conexión directa

Para el mercado aerocomercial argentino, el desembarco de China Eastern supone uno de los hitos más importantes de las últimas décadas. La apertura de Asia como destino directo no solo desata potencialidades turísticas no exploradas, sino también posibilidades comerciales ampliadas con la segunda economía más importante del mundo.

En ese sentido, y a nivel logístico, la existencia de una conexión directa con Asia amplía las posibilidades para los pasajeros argentinos. Desde Shanghai se pueden alcanzar todo tipo de destinos exóticos tanto en el sur como en el norte de Asia, que hasta aquí demandaban un paso previo por Europa o Medio Oriente.

En lo que respecta a Buenos Aires, la expectativa está puesta en la apertura de un nuevo mercado turístico. El conocido potencial de visitantes chinos tendría un fuerte impulso con la conexión directa en medio de una creciente demanda de la clase media alta china por conocer destinos en el extranjero.

Según la ONU, el turismo chino en el exterior es de los más poderosos en términos económicos. Este segmento es el que más nivel de gasto ejecutó durante 2024 con 250.000 millones de dólares.

Además, el China Trading Desk anticipó que para 2028, China recuperará su gran demanda de viajes al exterior deprimida por la pandemia. En ese año se proyectan viajes al exterior para 200 millones de chinos.

Shanghai P

A China sin visa

El Gobierno de China lanzó a mediados de 2025 un programa de exención de pedido de visa a varios países. Entre ellos estuvo Argentina, que de manera recíproca levantó la barrera administrativa y permitió el ingreso de ciudadanos chinos al país sin trámite previo.

Esa facilidad, que se pensó para la época de convenciones en China, permitió que los turistas argentinos en aquel país ingresaran por 30 días sin necesidad de “registro”. La medida, que estaba prevista a caducar a fines del 2025, se extendió hasta fines de 2026.

