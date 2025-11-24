Racing Club le ganó a River Plate, que ahora depende de Boca Juniors para la Libertadores

Embed EL GOL AGÓNICO DE GASTÓN MARTIRENA.



River Plate perdió 9 de los últimos 12 partidos que jugó entre todas las competencias.

El River Plate de Marcelo Gallardo no ganó ninguno de sus últimos 5 partidos:

0-0 (3-4) vs. Independiente Rivadavia.

0-1 vs. Gimnasia La Plata.

0-2 vs. Boca Juniors.

0-0 vs. Vélez Sarsfield.

2-3 vs. Racing Club.

Racing Club

El equipo de Gustavo Costas se jugaba una revancha ante el de Marcelo Gallardo luego de lo sucedido en los cuartos de la Copa Argentina.

Racing arrancó con todo y en el primer ataque se puso en ventaja contra River. Centro desde la izquierda de Gabriel Rojas y aparición de cabeza de Solari.

Fue una primera mitad donde se impuso la intensidad del equipo de Costas ante un rival con muchas dudas.

En los siguientes 45 minutos nació la épica blanquiceleste. En 2 minutos sufrió 2 goles 'millonarios' y el rival se lo dio vuelta.

Encima un golazo había sido de Juanfer, ídolo racinguista.

Parecía que todo se volvía negro y la Academia iba a volver a sufrir el precio de la historia contra River.

Pero Toto Fernández provocó el empate. Y se armó un partida de ida y vuelta.

En la última llegó el triunfo, de Martirena, el de los goles importantes.

Se había equivocado en el 2-2 de River pero la empujó y consiguió la alegría.

