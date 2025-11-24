En el minuto 3 de descuento del 2do. tiempo, el defensor Gastón Martirena aprovechó una serie de rebotes en el área y puso el 3-2 de Racing Club sobre River Plate, que quedó afuera de los playoffs de la Liga Profesional y no jugará la Copa Libertadores 2026.
CRISIS DE MARCELO GALLARDO
Racing Club le ganó a River Plate, que ahora depende de Boca Juniors para la Libertadores
Racing 3 – River 2 sobre el final, cuando parecía que se jugaría tiempo suplementario. Los de Marcelo Gallardo complicados para la Libertadores 2026.
River Plate eliminado agónicamente ante Racing. Van a criticar a Matías Galarza luego de un error en zona defensiva que terminó en el gol. Pero es el final de un año horrible del club de Nuñez. Y eso no es culpa de Galarza.
El 2025 de River Plate de Marcelo Gallardo:
- Perdió la Supercopa Internacional vs Talleres.
- Eliminado en Cuartos del Apertura vs Platense.
- Eliminado en Cuartos de Libertadores vs Palmeiras.
- Eliminado en grupos en el Mundial de Clubes.
- Eliminado en Semifinales de Copa Argentina vs Independiente Rivadavia.
- Eliminado en Octavos del Clausura vs Racing.
La eliminación de Rosario Central fue una mala noticia para River Plate, ya que era uno de los pocos equipos que podía ayudarlo en caso de ser campeón del Torneo Clausura. Ahora, solo queda una vía para clasificar a la Copa Libertadores 2026: que Argentinos Juniors, Boca Juniors o Lanús salgan campeones del Torneo Clausura 2025.
En caso de que alguno de ellos 3 levante el trofeo local, se liberará 1 cupo para que el 4to. ubicado en la tabla anual (River) acceda al repechaje.
River Plate perdió 9 de los últimos 12 partidos que jugó entre todas las competencias.
El River Plate de Marcelo Gallardo no ganó ninguno de sus últimos 5 partidos:
- 0-0 (3-4) vs. Independiente Rivadavia.
- 0-1 vs. Gimnasia La Plata.
- 0-2 vs. Boca Juniors.
- 0-0 vs. Vélez Sarsfield.
- 2-3 vs. Racing Club.
Racing Club
El equipo de Gustavo Costas se jugaba una revancha ante el de Marcelo Gallardo luego de lo sucedido en los cuartos de la Copa Argentina.
Racing arrancó con todo y en el primer ataque se puso en ventaja contra River. Centro desde la izquierda de Gabriel Rojas y aparición de cabeza de Solari.
Fue una primera mitad donde se impuso la intensidad del equipo de Costas ante un rival con muchas dudas.
En los siguientes 45 minutos nació la épica blanquiceleste. En 2 minutos sufrió 2 goles 'millonarios' y el rival se lo dio vuelta.
Encima un golazo había sido de Juanfer, ídolo racinguista.
Parecía que todo se volvía negro y la Academia iba a volver a sufrir el precio de la historia contra River.
Pero Toto Fernández provocó el empate. Y se armó un partida de ida y vuelta.
En la última llegó el triunfo, de Martirena, el de los goles importantes.
Se había equivocado en el 2-2 de River pero la empujó y consiguió la alegría.
