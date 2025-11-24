El 'Guapo' Claudio Tapia le ganó al 'Malevo' Víctor Stinfale y está en cuartos

Embed

Hacia el final de los 90', Deportivo Riestra había sido más que Barracas Central pero no pudo romper el 0-0.

Con sus jugadas preparadas, el ´Malevo´ inquietó el arco del arquero Marcelo Miño mientras que Barracas Central intentaba salir de contragolpe con Ignacio Tapia y Javier Ruíz pero no lo conseguía.

De todos modos, Deportivo Riestra cierra un año histórico para el club en el que terminó clasificando a la Copa Sudamericana, lo que será su 1ra. experiencia en una competición internacional.

