Con gol de Nicolás Blandi a los 10' del tiempo de alargue, 'el Guapo' Barracas Central (Claudio Tapia) le ganó al 'Malevo' Deportivo Riestra (Víctor Stinfale).
DUELO DE 'PESADOS'
El 'Guapo' Claudio Tapia le ganó al 'Malevo' Víctor Stinfale y está en cuartos
Barracas Central ('el Guapo', de Claudio Tapia) clasificó a cuartos del Torneo Clausura al derrotar 1-0 a Deportivo Riestra ('el Malevo', de Víctor Stinfale).
La emoción del partido ocurrió cuando el mediocampista Tomás Porra recibió la pelota en tres cuartos de campo rival, avanzó de derecha a izquierda sin marca y, en el borde del área chica ante el achique del arquero Nahuel Manganelli, se la picó y el veterano Blandi la empujó abajo del arco.
En el estadio Guillermo Laza, del Bajo Flores, el equipo de Ruben Darío Insúa clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura, y enfrentará al ganador del partido entre Unión de Santa Fe y Gimnasia La Plata.
Ambos equipos de juego 'chato' jugaron a aburrir a los espectadores y televidentes. No pudieron hilvanar muchos pases seguidos ni generar ocasiones claras de gol que inquietaran a los arqueros Marcelo Miño e Ignacio Arce.
El delantero Iván Guaraz, que ingresó a los 80' por Javier Ruíz, vio la tarjeta roja directa y se fue expulsado en Barracas Central por el árbitro Nicolás Ramírez: el jugador ganó la pelota sobre la línea lateral derecha del campo de Deportivo Riestra y, al ver que venía el mediocampista Jonatan Goitia a marcarlo, se puso de espalda y ante la presión del rival le metió un violento codazo en el rostro.
Hacia el final de los 90', Deportivo Riestra había sido más que Barracas Central pero no pudo romper el 0-0.
Con sus jugadas preparadas, el ´Malevo´ inquietó el arco del arquero Marcelo Miño mientras que Barracas Central intentaba salir de contragolpe con Ignacio Tapia y Javier Ruíz pero no lo conseguía.
De todos modos, Deportivo Riestra cierra un año histórico para el club en el que terminó clasificando a la Copa Sudamericana, lo que será su 1ra. experiencia en una competición internacional.
