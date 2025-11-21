"Copa Seca Nucas": Ricardo Caruso Lombardi cruzó a Chiqui Tapia

Asimismo, la reacción de Caruso se sumó a un clima marcado por debates internos en el fútbol argentino respecto a los criterios de premiación y la organización de la temporada. En ese contexto, sus palabras reavivaron discusiones que venían instaladas desde el inicio del año y que involucran a dirigentes, entrenadores y distintas instituciones.

COPASECANUCASRICARDOCARUSOLOMBARDICRUZOACHIQUITAPIAFOTO3 Ricardo Caruso Lombardi explotó contra el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, por el polémico título de Rosario Central y calificó de “Copa Seca Nucas”.

El ridículo título que el Chiqui Tapia el dio a Rosario Central de Ángel Di María

Claudio Chiqui Tapia le dio un título a Rosario Central de Ángel Di María (miedo a que no gane el Clausura) y lo habilitó a jugar por dos títulos más y con la chance de un tercero.

Lo cierto es que la AFA declaró “por escritorio” campeón a Rosario Central por ser el primero de la tabla anual. Oficialmente, Central sumó una nueva estrella por ser Campeón de la Fase de Liga.

El “Canalla” ya era uno de los equipos que estaba en el ojo de la tormenta, debido a los fallos arbitrales favorables que recibió a lo largo de todo el Torneo Clausura. A los dirigidos por Ariel Holan le dieron cinco penales a favor en este semestre y no le expulsaron jugadores durante el tiempo reglamentario de ningún partido en todo el año.

Como si esto fuera poco, este jueves les dieron el título de Campeón de Liga por liderar en la tabla anual con 66 puntos, en una decisión que se tomó totalmente de la nada.

Los equipos que fueron beneficiados y perjudicados por Claudio Chiqui Tapia

Otro de los escándalos que involucró a un equipo de Primera División este año tuvo que ver con Talleres de Córdoba. En el 2024, su presidente, Andrés Fassi, acusó a Tapia de perjudicar permanentemente a su club tras la eliminación ante Boca en la Copa Argentina.

Pero como este año estaba complicado con el descenso, Fassi salió a retractarse e incluso invitó a Tapia a Córdoba. Finalmente, Talleres se salvó del descenso.

Otros dos equipos que están en Primera, pero que ascendieron con fallos arbitrales descarados fueron Deportivo Riestra y Barracas Central. Este último tuvo como presidente a Tapia hasta el 2020 y no para de hacer reformas en su estadio pese a tener un ingreso prácticamente nulo por parte de sus socios.

En los últimos años, estos dos equipos se vieron favorecidos incluso en la Primera División de manera asquerosa. Lo peor es que todo jugador o técnico que se anime a denunciar públicamente estas situaciones termina sufriendo diversas sanciones.

Por último, pero no menos importante, en la Primera Nacional se vio como Deportivo Madryn fue beneficiado alevosamente durante todo su andar en el Reducido.

Primero en los cuartos de final contra Gimnasia y Esgrima de Jujuy, luego de que le dieran por perdido a estos últimos el partido por supuestas amenazas al árbitro que en los últimos días el fiscal de la causa decidió desestimar.

Luego en las semifinales, por sancionar al director técnico de Deportivo Morón por cuestionar a Tapia y al tesorero de AFA y patotero de redes sociales, Pablo Toviggino, además de que en el partido de vuelta se dio un arbitraje que benefició descaradamente a Deportivo Madryn y todo terminó a las piñas.

