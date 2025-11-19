Otro escándalo deja a Viviana Canosa con el agua hasta el cuello: "Tiene cuentas pendientes con..."

Pero ahí no terminó. Mitre profundizó: "Y no solo no las tenía, sino que después aseguró tenerlas, y en la segunda vez que fue a mostrar pruebas tampoco las tenía, y tiene 800 mil juicios, y los tiene merecidos porque no podés difamar de semejante manera".

No obstante, lo interesante del relato de Esmeralda radica en un detalle que ella misma expone: la relación previa con Canosa. "Viviana sabe mejor que nadie lo que es ser cancelado. A ella la han cancelado y se ha hecho cancelar", subrayó. Al mismo tiempo que contó: "Evidentemente, Viviana Canosa tiene cuentas pendientes con gente del espectáculo porque nadie la salió a avalar en semejante barbaridad. A mí me pedía trabajo en La Nación y no es tan buscada. Le conseguí una reunión con el gerente y le dieron el espacio".

image

Acto seguido, Mitre destapó una faceta que pocos conocían: "A mí me decía que estaba cancelada y se victimizaba y no es una de las mejores conductoras. Se fue mal de todos lados. Ella no es nadie para acusar así sin pruebas, me parece gravísimo".

Sin embargo, el remate final apuntó directamente contra la gerencia de programación de El Trece: "Yo creo que igual Adrián Suar la bancó bastante porque tendría que haberla levantado de cuajo antes", culminó Esmeralda, cuestionando la paciencia que tuvo el máximo responsable del canal con una conductora que generó tanta polémica.

