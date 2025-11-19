Viviana Canosa y Marcelo Tinelli comparten algo insólito: el 2025 los pasó por encima. Suena crudo, pero la realidad no admite rodeos. Mientras el conductor enfrenta sus propias batallas, la periodista atraviesa uno de los capítulos más devastadores de su trayectoria profesional, con heridas que continúan sangrando.
TERRIBLE ACUSACIÓN
Otro escándalo deja a Viviana Canosa con el agua hasta el cuello: "Tiene cuentas pendientes con..."
El pasado vuelve con fuerza y Viviana Canosa queda en el centro del ring. Esmeralda Mitre no se guarda y deja expuestas viejas tensiones.
Cuando parecía que el escándalo había quedado atrás, resurgieron las críticas con una fuerza demoledora. Esta vez, el proyectil llegó de la mano de Esmeralda Mitre, quien no se guardó absolutamente nada y disparó sin anestesia contra la presentadora.
La historia arrancó en marzo de este año, cuando El Trece apostó todas sus fichas a "Viviana en Vivo", buscando recuperar terreno en una batalla por el rating que parecía perdida. Pero apenas un mes después, la apuesta se transformó en una bomba. Canosa lanzó al aire acusaciones brutales sobre presuntos abusos sexuales que involucraban menores, apuntando directamente contra figuras consagradas del espectáculo argentino. Lizy Tagliani fue el blanco principal, pero tampoco se salvaron Elizabeth Vernaci, Florencia Peña y Damián Betular.
El problema central, el que desató la tormenta perfecta, fue la ausencia de pruebas concretas. En octubre, la Justicia cerró el tema de manera contundente: Lizy Tagliani no está imputada en causa alguna relacionada con trata de personas. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y las repercusiones continuaron propagándose por todo el ambiente mediático.
El durísimo descargo de Esmeralda Mitre contra Viviana Canosa
Ahora, fue Esmeralda Mitre quien rompió el silencio en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, y sus declaraciones tienen veneno puro. " La verdad es que me pareció una vergüenza lo que hizo Viviana. Se tiró un tiro en el pie. No podés denunciar semejante horror de la noche a la mañana y decir que todos son pedófilos porque es una locura y tenés que tener pruebas", arrancó sin filtros la heredera del imperio Mitre.
Pero ahí no terminó. Mitre profundizó: "Y no solo no las tenía, sino que después aseguró tenerlas, y en la segunda vez que fue a mostrar pruebas tampoco las tenía, y tiene 800 mil juicios, y los tiene merecidos porque no podés difamar de semejante manera".
No obstante, lo interesante del relato de Esmeralda radica en un detalle que ella misma expone: la relación previa con Canosa. "Viviana sabe mejor que nadie lo que es ser cancelado. A ella la han cancelado y se ha hecho cancelar", subrayó. Al mismo tiempo que contó: "Evidentemente, Viviana Canosa tiene cuentas pendientes con gente del espectáculo porque nadie la salió a avalar en semejante barbaridad. A mí me pedía trabajo en La Nación y no es tan buscada. Le conseguí una reunión con el gerente y le dieron el espacio".
Acto seguido, Mitre destapó una faceta que pocos conocían: "A mí me decía que estaba cancelada y se victimizaba y no es una de las mejores conductoras. Se fue mal de todos lados. Ella no es nadie para acusar así sin pruebas, me parece gravísimo".
Sin embargo, el remate final apuntó directamente contra la gerencia de programación de El Trece: "Yo creo que igual Adrián Suar la bancó bastante porque tendría que haberla levantado de cuajo antes", culminó Esmeralda, cuestionando la paciencia que tuvo el máximo responsable del canal con una conductora que generó tanta polémica.
------------------------------
Más noticias en Urgente24
Planazo de fin de semana largo: El DJ argentino que conquistó Tomorrowland vuelve a casa
Alberto Fernández quiso salvarse y enterró a Viviana Canosa: "Tuvimos una..."
236 millones por un cuadro: Cuál es la obra de arte que desplazó a Modigliani
Marcelo Tinelli no emboca una: ¿Carnaval le baja la persiana?