El jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, habría discutido en su casa con enviado de Santiago Caputo

spagnuolo menem karina Karina Milei, los Menem y Diego Spagnuolo. Todos mencionados en el caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Las complicaciones por los audios de ANDIS

El estallido de los audios relacionados con las estafas de la Agencia Nacional de Discapacitados habría sido uno de los detonantes del malestar contra la agencia ya que ha quedado una vez más muy expuesta la secretaria general de la presidencia de la Nación.

Karina y Santiago se apoderaron de un área sumamente sensible luego del fracaso del ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse, a quien acusaron de haber espiado a los “propios”.

Luego de las elecciones parlamentarias del 26 de Octubre se ha producido un choque frontal entre los primos Menem (que quieren a Lule en la SIDE) y los santiaguistas.

Existen ya demasiados caciques en un área que debe unificar su conducción porque está plagada de “inorgánicos” y "topos".

El Mago del Kremilin parece perder terreno en momentos en que se acelera la reestructuración de un nuevo gabinete el 10 de diciembre. A partir de ese día, Karina Milei consolidará aún más su núcleo duro.

Sin experiencia en investigación

Caputo Jr hizo nombrar a Sergio Neiffert a pesar de que se trataba de una persona sin el menor conocimiento de un área tan específica como la inteligencia.

Antes de asumir tan estratégica función, fue miembro del directorio de la Acumar, la Autoridad de la Cuenta Matanza Riachuelo, en el ministerio de Ambiente. Poco que ver con la ex Agencia Federal de Investigaciones.

La SIDE en 2025 está superpoblada por agentes y funcionarios de segunda y tercera línea que pertenecieron al anterior gobierno nacional y que fueron mantenidos en actividad.

¿Están controlando posibles amenazas o se dedican a viajes de placer?

Entre los carpetazos que se arrojan figuran supuestos traslados hasta Azerbaiján para "proteger" la seguridad de Franco Colapinto. ¿Fueron a trabajar o a ver el show único de la Fórmula 1 Internacional?

Javier Milei ha sobreactuado sus alianzas con los Estados Unidos e Israel y eso podría convertirlo en blanco de atentados de organizaciones terroristas y por ello la SIDE de Sergio Neiffert depende directamente del Presidente de la Nación.

Cualquier movimiento sospechoso es una buena excusa para "tener a mano" gastos reservados que no deben ser luego justificados con facturas o tickets de compras. La SIDE permanece en una suerte de limbo y espera que pronto exista un nuevo jefe para el quinto piso.