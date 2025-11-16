Recuperado en el ANDISgate, dicen que Lule Menem va por la SIDE

"(...) Los cambios que estaría estudiando Karina podrían ser más drásticos. Se desconoce si serán inminentes. Los Menem insisten ante la secretaria general que debe encarar una reestructuración en la SIDE y en otras áreas que están en manos de Caputo. A Lule lo invade un ánimo de venganza. Dice tener pruebas de que el caputismo estuvo detrás de las denuncias contra ellos. El presidente de la Cámara de Diputados, que hoy tiene el camino allanado para su reelección (cosa que estaba en duda hasta las elecciones) sostiene lo mismo. Los miembros del Gabinete más cautos toman distancia, aunque asumen que no es posible gestionar con dos bandos enfrentados. Caputo es, para Milei, una especie de cerebro mágico que explica el fenómeno libertario y que edifica estrategias electorales exitosas.

A Lule, ambicioso como todo Menem, no lo detiene ni la reaparición de Diego Spagnuolo, el ex funcionario cuya voz irrumpió en una serie de audios que alertaron, durante el proceso electoral, sobre un circuito de coimas por parte de los laboratorios -en especial de Suizo Argentina- que pasaban por Menem y que luego, presumiblemente, subían hasta la hermanísima. En campaña, las redes sociales se popularizaron distintos videos en el que usuarios de trenes y colectivos cantaban contra ella, con alusiones al 3 por ciento que, supuestamente, recibía de sobornos. Dicen que Karina sufrió mucho, como nunca, y que esas heridas se mantienen abiertas.

Habrá que ver cómo evoluciona el caso en la Justicia. El levantamiento del secreto de sumario y la filtración de imágenes y chats tuvieron el efecto de una bomba. (…)".

El ANDIsgate ya no apunta a Karina y sus boys

A propósito, Raúl Kollman en Página/12:

"(…) En el largo texto del fiscal Picardi no hay mención alguna a los audios en los que Spagnuolo se quejaba de que se le pagaba el 3 por ciento de todo a Karina Milei y que Discapacidad era manejado por los primos Menem. “Yo firmo y ellos se la llevan”, se lamentaba el funcionario. (…)

Por supuesto que -según explica Picardi- el acompañamiento de Spagnuolo a las maniobras no resultaba gratis. Por ejemplo, otro integrante de la troupe que desde afuera manejaba los concursos de precios, Miguel Angel Calvete, menciona que deben entregarle dinero en efectivo, 5 millones de pesos, y además lo visitó en su casa del country Campo Grande, presuntamente para llevarle también dinero. Hay un hecho objetivo: en una caja de seguridad, a Spagnuolo le encontraron 80.000 dólares, muy por encima de los 25.000 dólares que tenía declarados.

A una hija de Calvete, Ornella, en el allanamiento, le encontraron 700.000 dólares en efectivo. Y en un diálogo se menciona que la pareja de Calvete recibiría 90.000 dólares.

Como es obvio, lo siniestro de las maniobras es el robo descarado a las personas con discapacidad y en especial en enfermedades letales cuando la vida depende totalmente de medicamentos costosísimos. Además, hay una marcada jugada de privilegiar productos extranjeros respecto de los medicamentos elaborados por laboratorios locales a muchísimo menor precio.

La jugada clave era distinguir entre concursos de precios generales y especiales. A veces respecto de un mismo medicamento. Cuando sólo se convocaban a cuatro o cinco droguerías, el precio subía al doble y de ahí salían millones para los funcionarios, exfuncionarios y empresarios.

Picardi relata, además, que cuando fueron allanadas varias de las droguerías, no tenían en stock medicamentos -heladeras y estanterías vacías-, lo que hace presumir que algunos actuaron como prestanombres. En otra droguería se encontraron documentos destruidos, o sea una manifiesta intencionalidad de ocultar las maniobras.

Picardi enumera. Burosumab 20 mg, 115% de sobreprecio. Un medicamento de $21 millones terminó comprándolo Andis en $45 millones. Cuando se permitió que intervengan todas las droguerías, se ofertó a $21 millones y ahí se compró a ese valor. “El único factor que explica la diferencia fue la deliberada exclusión de oferentes”, dictamina Picardi.

Burosumab 30 mg, sobreprecio, 100%. Guselkumab, 100 mg, pasó de $3.700.000 a $5.160.000 cuando se excluyeron oferentes. Selexipag, 8 mg, $4 millones de diferencia, de $11 millones pasó a $15 millones. Epoprostenol, 1,5 mg, sobreprecio del 42%. Macintentan, de $5 millones pasó a $9.800.000. Y el ejemplo mencionado por un productor argentino: se compró Keytruda, oncológico, pagando entre $12 millones y $16 millones y hoy, un año después, el producto nacional marca Pembrox se consigue a $4,5 millones.

Varios de los protagonistas de esta historia se quedaron con ese dinero de los sobreprecios y las coimas. Respecto de Spagnuolo, el fiscal menciona 5 o 6 entregas de efectivo, y es un hecho que se le encuentran US$ 80.000 en una caja de seguridad. Algo similar ocurre con la familia Kovalivker: un hermano llevaba US$266.000 y el otro huyó dejando una caja fuerte abierta y montañas de tiras de lo que seguramente fueron fajos. A la hija de Calvete, US$700.000 en efectivo. (…)

Pero el fiscal afirma que el producto más grueso de la corrupción lo movió, por un lado, un tal Alan Pocovi a través de la aplicación de criptomonedas Neblockshain, y por el otro lado, Sergio Mastropietro, a quien le transferían fondos para supuestamente comprarle horas de vuelo en sus aviones privados. Todo es oscuro. Más todavía si se tiene en cuenta que Mastropietro fue uno de los que estuvo en la cena en que se conocieron el narco Fred Machado y José Luis Espert. El fiscal promete seguir investigando esa conexión."

Los espías de los Menem

A propósito de la SIDE, Mariana Escalada & Agustín Ronconi en El Disenso:

"(…) El abogado Diego Hernán Leeds abrió en su momento la empresa de seguridad Protect para el espía Ciro James, ese que manejaba la central de inteligencia paralela del gobierno de Macri. Recordemos que la organización se dedicaba a pinchar teléfonos a partir de órdenes irregulares generadas en tribunales de Misiones.

Hernán Leeds es un experto en empresas de seguridad y limpieza. El Boletín Oficial lo vincula en distintas actas a todas las empresas nombradas hasta ahora. Nos causó estupor recordar su vínculo con Protect y Ciro James. Especialmente cuando notamos que Global Protection Service amplió a su objeto la “obtención de evidencias”.

Durante la extensa investigación que el juez Oyarbide llevó adelante sobre la causa del “watergate porteño” la justicia hizo un extracto de los llamados telefónicos de Ciro James. El criterio del magistrado lo llevó a dejar de lado en su instrucción a varios individuos que hablaban todos los días con los investigados. Del cruce de llamadas surge que el espía James habló todos los días (todos, con la única excepción del 14 de septiembre de 2009), con Mario Alberto Hazaff (padre de Nicolás y su socio en GPS).

Lo más interesante es que el horario de las llamadas coincidía con el registro de los horarios de ingreso y salida de Ciro James a la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE.

Hace algunas semanas una “filtración” realizada desde aeroparque escrachó a Laura Belén Arrieta, acusándola de realizar un arribo desde Miami con muchas valijas que no fueron controladas. Lo curioso del caso es que el avión pertenecía Royal Class, una empresa del consultor de la SIDE, Leonardo Scatturice.

Nicolás Hazaff y su padre son responsables de la seguridad del aeropuerto y muchos los miran con desconfianza a partir de ese incidente. Es posible que el “take over” que Macri no pudo hacer de este gobierno, lo esté llevando adelante, con métodos más astutos, otra fuerza. (…)".

