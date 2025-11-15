¡Ops! En 2 meses, estrenaron biopics de Yiya Murano, Fernando Báez Sosa y Ricardo Barreda

-“El fotógrafo y el Cartero” (el asesinato de José Luis Cabezas a manos de gente del empresario multimillonario Alfredo Yabrán);

-“Nora Dalmasso” (una mujer de clase media alta de Rio Cuarto, casada con un médico)

-Nahir Galarza (dos producciones sobre una joven de clase media entrerriana, hija de un policía)

-quedó trunca “Justicia Divina” sobre la dudosa muerte de Diego Maradona.

La época de las plataformas generó una apertura para poder contar muchas historias con la profundidad que suele tener un libro.

El formato de producciones "on demand" Netflix, Amazon Prime, Paramount, HBO y Disney ha causado estragos muy severos en la industria editorial ya que mantiene la misma lógica: se puede ver en cualquier horario y durante la cantidad de horas que uno quiera.

image Ricardo Barreda

1-Ricardo Barreda

La serie sobre el múltiple homicida llegó a Flow con una lograda docu-ficción que revivió el cuádruple femicidio contra su mujer, sus hijas y su suegra.

Además de dentista, era un cazador que guardaba una escopeta en un armario. Efectuó 9 disparos con precisión. Estaba acostumbrado a gatillar.

El impacto social continúa vigente más de 3 décadas después de los sucesos registrados en la casa familiar de la ciudad de La Plata.

En el trabajo fílmico se reconstruyó en 2 episodios los detalles de uno de los crímenes más recordados: se recurrió a entrevistas con periodistas, dramatizaciones, archivos e inteligencia artificial para narrar una historia tan conocida como estremecedora.

El 15 de noviembre de 1992, Ricardo Barreda asesinó a su esposa, Gladys McDonald; a sus hijas, Cecilia y Adriana Barreda; y a su suegra, Elena Arreche.

El dentista fue condenado en 1995 a prisión perpetua por el cuádruple asesinato pero 13 años más tarde obtuvo el beneficio de arresto domiciliario debido a su buena conducta y a una edad superior a 70 años.

En 2020, Barreda fue internado en un geriátrico (padecía Alzheimer), donde falleció a la edad de 84 años.

image Yiya Murano

2-Yiya Murano

En plena dictadura militar (1979), la bicicleta financiera del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz permitía generar ganancias inusitadas en intereses.

La hija y nieta de militares destacados, ofició como "inversora" de dineros de 3 amigas y familiares de familias acomodadas. Se gastó los dólares que le confiaron y luego, como no podía devolverlo, fue ultimando por envenenamiento a cada una de ellas.

Las actrices Julieta Zylberberg y Cristina Benegas tuvieron el desafío de personificar a una muer controvertida que generó repudio pero también algo de fascinación.

“Yiya” es una historia sin precedentes ya que se trata de la primera asesina serial de Argentina.

H abía diseñado un esquema Ponzi que, como ocurre siempre, terminó mal.

image Fernando Báez Sosa

3-Fernando Báez Sosa

El joven fue asesinado por una patota de rugbiers a la salida de la discoteca Le Brique de Villa Gesell.

Exhibe los videos captados en el interior del boliche, imágenes de la golpiza registradas por un turista y reconstrucción de los hechos realizadas por actores.

Los acusados fueron diez jóvenes de Zárate, la mayoría jugadores de rugby.

En el juicio celebrado en enero del 2023, 2 de ellos fueron sobreseídos, cinco condenados a prisión perpetua (Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ciro y Luciano Pertossi) y 3 a 15 años de reclusión (Blas Cinalli, Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz).

Fue uno de los primeros crímenes captados por las cámaras de Smart phones y viralizado en redes sociales. El trabajo muestra como la violencia (que la patota vivía como un "juego" que se había reiterado) puede derivar en la peor tragedia y dejar consecuencias irreparables.