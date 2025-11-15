Se trata de las historias de Yiya Murano (María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano); Ricardo Barreda (dentista de la ciudad de La Plata) y “50 segundos” (asesinato de Fernando Bàez Sosa por una patota de rugbiers).
EL "TRUE CRIME" CHETO
¡Ops! En 2 meses, estrenaron biopics de Yiya Murano, Fernando Báez Sosa y Ricardo Barreda
Yiya Murano y Ricardo Barreda, criminales muy particulares; , Fernando Báez Sosa, víctima de rugbiers asesinos: Los biopics son tendencia.
Antes, ya se habían logrado sucesos similares con:
-“Ángel” (Carlos Eduardo Robledo Puch, vecino de Olivos);
-“Historia de un clan” y “El clan” (la familia Puccio, de San Isidro, con un hijo titular de la primera del CASI);
-“Carmel” (María Marta García Belsunce, asesinada en un country);
-“El fotógrafo y el Cartero” (el asesinato de José Luis Cabezas a manos de gente del empresario multimillonario Alfredo Yabrán);
-“Nora Dalmasso” (una mujer de clase media alta de Rio Cuarto, casada con un médico)
-Nahir Galarza (dos producciones sobre una joven de clase media entrerriana, hija de un policía)
-quedó trunca “Justicia Divina” sobre la dudosa muerte de Diego Maradona.
La época de las plataformas generó una apertura para poder contar muchas historias con la profundidad que suele tener un libro.
1-Ricardo Barreda
La serie sobre el múltiple homicida llegó a Flow con una lograda docu-ficción que revivió el cuádruple femicidio contra su mujer, sus hijas y su suegra.
Además de dentista, era un cazador que guardaba una escopeta en un armario. Efectuó 9 disparos con precisión. Estaba acostumbrado a gatillar.
El impacto social continúa vigente más de 3 décadas después de los sucesos registrados en la casa familiar de la ciudad de La Plata.
El 15 de noviembre de 1992, Ricardo Barreda asesinó a su esposa, Gladys McDonald; a sus hijas, Cecilia y Adriana Barreda; y a su suegra, Elena Arreche.
El dentista fue condenado en 1995 a prisión perpetua por el cuádruple asesinato pero 13 años más tarde obtuvo el beneficio de arresto domiciliario debido a su buena conducta y a una edad superior a 70 años.
En 2020, Barreda fue internado en un geriátrico (padecía Alzheimer), donde falleció a la edad de 84 años.
2-Yiya Murano
En plena dictadura militar (1979), la bicicleta financiera del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz permitía generar ganancias inusitadas en intereses.
Las actrices Julieta Zylberberg y Cristina Benegas tuvieron el desafío de personificar a una muer controvertida que generó repudio pero también algo de fascinación.
“Yiya” es una historia sin precedentes ya que se trata de la primera asesina serial de Argentina.
H abía diseñado un esquema Ponzi que, como ocurre siempre, terminó mal.
3-Fernando Báez Sosa
El joven fue asesinado por una patota de rugbiers a la salida de la discoteca Le Brique de Villa Gesell.
Exhibe los videos captados en el interior del boliche, imágenes de la golpiza registradas por un turista y reconstrucción de los hechos realizadas por actores.
Los acusados fueron diez jóvenes de Zárate, la mayoría jugadores de rugby.
En el juicio celebrado en enero del 2023, 2 de ellos fueron sobreseídos, cinco condenados a prisión perpetua (Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ciro y Luciano Pertossi) y 3 a 15 años de reclusión (Blas Cinalli, Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz).