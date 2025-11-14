Estos son los impuestos que Mercado Pago retiene

Las provincias adheridas son: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Un punto importante es que si la operación ocurre entre cuentas del mismo titular, no corresponde retención. Todo lo demás queda sujeto al padrón provincial.

Mercado Pago y el sistema SIRTAC: ¿Cuándo interviene?

Además de SIRCUPA, existe otro mecanismo que puede aplicar retenciones: el Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra (SIRTAC). Este régimen unifica las recaudaciones cuando hay operaciones que involucran múltiples jurisdicciones.

Tal como ocurre con SIRCUPA, SIRTAC usa el padrón COMARB para definir alícuotas, con un tope del 5% por operación. Las jurisdicciones adheridas son prácticamente las mismas, replicando gran parte del mapa tributario del país.

Hay un escenario especial que suele tomar por sorpresa a muchos usuarios,

Si un contribuyente no está inscripto en ninguna jurisdicción, pero realiza ventas en una provincia adherida, Mercado Pago puede retenerle un 3% siempre que registre al menos 10 operaciones y supere una facturación de $200.000. Ese porcentaje se mantiene hasta que regularice su inscripción.

Mercado Pago y el Impuesto al Cheque: ¿A quién impacta?

Otra retención posible es la correspondiente al Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios, conocido popularmente como Impuesto al Cheque. Pero en este caso hay una salvedad importante, no se aplica a personas físicas, únicamente a personas jurídicas.

El impuesto puede aparecer en operaciones como:

• Ventas y cobros con cualquier medio de pago.

• Compras, pagos y envíos de dinero a terceros.

• Ingresos y acreditaciones desde otros medios.

• Retiro de efectivo.

Las alícuotas son:

0,6% para cobros, pagos y transferencias a terceros.

para cobros, pagos y transferencias a terceros. Para depósitos y retiros en efectivo:

1,2% en extracciones y 0,6% en ingresos para medianas y grandes empresas.

en extracciones y en ingresos para medianas y grandes empresas.

0% para micro y pequeñas empresas.

En todos los casos, las transferencias entre cuentas del mismo titular quedan exentas.

¿Cómo revisar los impuestos en Mercado Pago y qué significa cada descuento?

Dentro de la plataforma existe un apartado dedicado exclusivamente al detalle fiscal. En “Facturación” → “Información fiscal” → “Retenciones”, el usuario puede ver cada descuento aplicado, con datos como:

tipo de impuesto

jurisdicción que lo cobra

fecha

monto retenido

porcentaje aplicado

normativa que respalda la retención

Esta información es esencial para conciliar movimientos y cargar los créditos fiscales en declaraciones provinciales o nacionales.

Además, el usuario puede verificar si está inscripto en padrones provinciales o en Convenio Multilateral. En caso de que las retenciones sean más altas de lo esperado, la recomendación es revisar la situación fiscal ante la jurisdicción correspondiente.

Impuestos y el impacto operativo: ¿Qué deben tener en cuenta los contribuyentes?

El esquema de retenciones que aplica Mercado Pago responde a convenios con las administraciones tributarias. Los porcentajes pueden variar mes a mes según:

volumen de ventas

actividad declarada

cambios en la condición fiscal

actualizaciones del padrón COMARB

Las retenciones no representan el impuesto final, sino pagos a cuenta. Por eso deben revisarse en cada declaración fiscal para evitar saldos incorrectos o créditos no aprovechados.

