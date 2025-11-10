SANTA FE. En el marco de la 66ª edición de la tradicional Fiesta de la Frutilla, en la ciudad de Coronda, el gobernador, Maximiliano Pullaro, hizo hincapié en las reformas impulsadas por el Gobierno. A su vez, remarcó que "La única manera de que Argentina salga adelante es si logra producir más" y pidió que se eliminen las retenciones.
Maximiliano Pullaro sin definiciones con Javier Milei: Reformas sí, pero retenciones no
Durante su visita, el mandatario provincial destacó la importancia de fortalecer la producción santafesina como motor del desarrollo nacional: "Desde ese lugar hemos trabajado en un plan con 40 mesas productivas que nos han permitido mejorar. Desde el Santa Fe Business Fórum, que nos permite mirar la internacionalización de las políticas de exportación, hasta las acciones que vinculan directamente al productor con quien puede comprarle, para potenciar los sectores, las ventas y el comercio".
En ese sentido, el oriundo de Hughes insistió en que el interior productivo necesita una mayor atención por parte del Estado nacional.
"Permanentemente le pedimos al Estado Nacional y a los diferentes gobiernos que puedan mirar a la provincia de Santa Fe, que tanto aporta y tan poco recibe. Necesitamos producir más, y para eso necesitamos mejores rutas, infraestructura energética y logística, puertos, aeropuertos y conectividad que permitan sacar nuestros productos al mundo y bajar los costos productivos para poder producir más barato", soltó.
Consultado sobre las reformas que impulsa el gobierno nacional, particularmente la impositiva, Pullaro sostuvo con firmeza que las retenciones (que cobra el Estado nacional) "son el impuesto más regresivo que hay en la República Argentina".
Sobre esa línea, argumentó que "Santa Fe le aporta alrededor de 3 mil millones de dólares por año al Estado Nacional, y lamentablemente nada vuelve. Esos recursos terminan subsidiando a barones del conurbano, a punteros, a planes en el conurbano bonaerense. Por eso tenemos que empezar a discutir nuevamente el sistema impositivo argentino".
El gobernador insistió: "Necesitamos que se bajen todos los impuestos -nacionales, provinciales y locales- para poder producir más", por lo que pidió una distribución más equitativa de los recursos que hoy, dijo, "se concentran en el área metropolitana de Buenos Aires en detrimento del interior productivo".
Al respecto, manifestó su coincidencia en la necesidad de una reducción general de impuestos, haciendo foco en los casos de las retenciones y el impuesto al cheque.
En relación a la reforma laboral reiteró la necesidad de "una mirada pyme y también de los trabajadores, fundamentalmente para poder emplear a las personas que hoy están en el sector informal. El 50% de los argentinos trabaja, pero en la informalidad. Necesitamos incorporarlos al mercado de trabajo formal".
En cuanto a la reforma tributaria, Pullaro expresó su coincidencia en la necesidad de una reducción general de impuestos, insistiendo en los casos de las retenciones y el impuesto al cheque, "dos tributos muy regresivos para la República Argentina".
A su vez, anticipó que "si esto sucede y la Argentina crece, nos comprometimos a bajar también los ingresos brutos, algo que entendemos fundamental para seguir impulsando la producción".
En base a la reforma penal, Pullaro fue categórico: "Debe mirar las penas desde otro lugar, no desde el aspecto garantista como hasta ahora. La persona que comete un delito tiene que pagar en la cárcel y no tener ningún tipo de privilegios".
