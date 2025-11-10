Maximiliano Pullaro sin definiciones con Javier Milei: Reformas sí, pero retenciones no

image Maximiliano Pullaro exigió una mirada que contemple las necesidades del interior productivo. Foto: Gobierno de Santa Fe

Retenciones out

Consultado sobre las reformas que impulsa el gobierno nacional, particularmente la impositiva, Pullaro sostuvo con firmeza que las retenciones (que cobra el Estado nacional) "son el impuesto más regresivo que hay en la República Argentina".

Sobre esa línea, argumentó que "Santa Fe le aporta alrededor de 3 mil millones de dólares por año al Estado Nacional, y lamentablemente nada vuelve. Esos recursos terminan subsidiando a barones del conurbano, a punteros, a planes en el conurbano bonaerense. Por eso tenemos que empezar a discutir nuevamente el sistema impositivo argentino".

El gobernador insistió: "Necesitamos que se bajen todos los impuestos -nacionales, provinciales y locales- para poder producir más", por lo que pidió una distribución más equitativa de los recursos que hoy, dijo, "se concentran en el área metropolitana de Buenos Aires en detrimento del interior productivo".

Al respecto, manifestó su coincidencia en la necesidad de una reducción general de impuestos, haciendo foco en los casos de las retenciones y el impuesto al cheque.

Sobre las reformas nacionales

En relación a la reforma laboral reiteró la necesidad de "una mirada pyme y también de los trabajadores, fundamentalmente para poder emplear a las personas que hoy están en el sector informal. El 50% de los argentinos trabaja, pero en la informalidad. Necesitamos incorporarlos al mercado de trabajo formal".

En cuanto a la reforma tributaria, Pullaro expresó su coincidencia en la necesidad de una reducción general de impuestos, insistiendo en los casos de las retenciones y el impuesto al cheque, "dos tributos muy regresivos para la República Argentina".

A su vez, anticipó que "si esto sucede y la Argentina crece, nos comprometimos a bajar también los ingresos brutos, algo que entendemos fundamental para seguir impulsando la producción".

En base a la reforma penal, Pullaro fue categórico: "Debe mirar las penas desde otro lugar, no desde el aspecto garantista como hasta ahora. La persona que comete un delito tiene que pagar en la cárcel y no tener ningún tipo de privilegios".

Más contenidos en Urgente24

Para la OCDE, Javier Milei no tiene "plan de desarrollo" y debilitará a la industria

Provincias construyen autovías: Milei, primer presidente que no inauguró ni un kilómetro de ruta

Misa en memoria de los caídos por la Patria

La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo

Luis Petri y el derrumbe de su castillo de naipes