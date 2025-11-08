RUTAS DE LA MUERTE
Provincias construyen autovías: Milei, primer presidente que no inauguró ni un kilómetro de ruta
La Cámara de la Construcción dice que son necesarios US$ 25.000 millones anuales para mantener US$ 630.000 millones de infraestructura en la Argentina de Milei.
El gobierno nacional de Javier Milei, enfocado en lograr superávit en sus cuentas, se ha desentendido de este tipo de inversiones: en el caso de las cintas asfálticas, como única respuesta, lanzó un sistema de privatizaciones que llevará los peajes en Argentina a $ 3.500 pesos cada 100 kilómetros recorridos.
La Casa Rosada planea pasar más 9.000 km a manos privadas pero la gran pregunta es qué ocurrirá con aquellas que no son rentables y no reciban ofertas.
Buenos Aires, con fondos propios
El gobierno de Axel Kicillof terminará de construir una vital autopista que atraviesa de 12 municipios del conurbano: la presidente Perón.
Se generó un nuevo consorcio para finalizarla. Está integrado por el gobierno bonaerense y los municipios de Berazategui, Ezeiza, Florencio Varela, Ituzaingó, La Matanza, Merlo, Moreno, Presidente Perón y San Vicente.
Si bien la obra sigue bajo jurisdicción nacional, la provincia reclama su traspaso para su finalización ya que el gobierno libertario la ha dejado abandonada y existe riesgo de deterioro e intrusión de los terrenos afectados.
El consorcio tendrá el derecho de actuar sobre la traza y en un radio de tres kilómetros por lado para potenciar el desarrollo urbano y productivo.
El primer mandatario del estado más poblado del país espera completar también una autovía 72 kilómetros de la Ruta 11 sin recurrir a fondos de la Nación.
Decidió seguir con la obra pública y unirá con doble cinta asfáltica las ciudades de Villa Gesell y Mar Chiquita.
La Ruta 11 conforma el Corredor Atlántico. Nace en La Plata y termina en Miramar. Con el tramo anunciado, Gesell y Mar del Plata quedarán unidos a través de una autopista.
En temporada de verano, es transitada por más de 7.000 vehículos diarios.
Córdoba ya no espera a Balcarce 50
El gobierno de Martín Llaryora decidió terminar una de las autopistas más esperadas por los argentinos ya que conectará dos importantes capitales provinciales: se completarán de la Ruta 19 (de la muerte) para enlazar la docta con las cercanías de la ciudad de Santa Fe (Santo Tomé)
Tras el abandono de la obra por parte del Gobierno nacional, Córdoba puso fondos propios para realizar más de 33 kilómetros de carretera.
La empresa Benito Roggio e Hijos S.A. estará a cargo de la autovía y completará el corredor:
Llaryora dejó clara su postura: ”somos una de las regiones del país que más recursos le da a la Nación y tal vez una de las más olvidadas. La mayoría de las obras que hemos hecho aquí las hicimos con recursos de los propios cordobeses. Es injusto”.
Santa Fe: Pullaro construye tercer carril de vital autovía
Durante 2 años, la Casa Gris hizo gestiones infructuosas ante el ministro de Economía nacional Luis Toto Caputo para que habilite a la provincia realizar trabajos de mantenimiento en las nacionales A012, Ruta 11 y la 34.
Todas ellas vinculan las zonas productivas con el complejo portuario de más de 50 kilómetros que circunda Rosario.
"Hay que poner en discusión el sistema de retenciones para que vuelvan en obras", señaló el gobernador radical.
Salta: Sáenz encaró una obra emblemática
La Autopista Valle de Lerma se extenderá por 22 km conectando Cerrillos y El Carril.
La nueva autopista resolverá la conectividad del Valle de Lerma con el área metropolitana y dará una respuesta definitiva a las históricas inundaciones de la zona ya que sumará un canal colector pluvial.