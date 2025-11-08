Financista cercano a "Chiqui" Tapia investigado por el Banco Central (muchas dudas)

“Hay indicios para sospechar que muchas de las compras en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC) durante el período investigado no están basadas en operaciones genuinas” respondieron desde el Central, sin hace comentario sobre el “Centro de Inversiones Concordia”.

Causa por lavado

Vallejo es parte de una causa judicial por lavado de dinero que tramita en el fuero Penal Económico. Ese expediente comenzó con una denuncia de la Procelac, a cargo de Diego Velasco. Además de Vallejo, aparecen una empresa constructora, y una casa de cambio de la que fue accionista: “Centro de Inversiones Concordia” operaba en una de las sucursales de Sur Finanzas, en Adrogué, según indica otro expediente del BCRA.

La causa judicial se cruzó con otro expediente también por lavado de dinero, contra Elías Piccirillo, exmarido de Jesica Cirio y Francisco Hauque. Hace tres semanas, el fiscal Emilio Guerberoff notificó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti del avance del expediente contra Vallejo y otras personas.

Vallejo incursionó en el mundo de las casas de cambio en agosto de 2020, según declaró su madre, Graciela Vallejo, en un expediente interno del Banco Central. La mujer adquirió el 50% de “Centro de Inversiones Concordia”, su hijo el 20%, y Silvia Torrado el 30% restante. Sus antiguos accionistas, Sergio y Marcelo Yelin, vendieron su participación y al mismo tiempo compraron otra casa de cambio también mencionada en la causa judicial: “Concordia Inversiones”.

La operación puso en problemas a Vallejo con el Banco Central desde el comienzo. La entidad monetaria le aplicó una multa de $8 millones por “realizar operaciones cambiarias en períodos no autorizados”, pese a que la infracción había ocurrido cuando los dueños eran los Yelin. Ellos también fueron sancionados, con multas de $3,2 millones y $2,4 millones para cada uno. Cuando le tocó dar explicaciones ante el BCRA, la madre de Vallejo le echó la culpa a los Yelin.

Red de empresas de los Vallejo

El segundo semestre de 2022 marcó el punto de despegue para las empresas vinculadas a los Vallejo. “Centro de Inversiones Concordia” reportó que el total de sus operaciones pasó de $6,8 mil millones, en el primer semestre, a $23,8 mil millones.

En paralelo, el Informe de Entidades no financieras del Banco Central indica que Graciela Vallejo se transformó en la única accionista de la casa de cambio “ARS Cambio”.

Tras su desembarco, las operaciones treparon de $534 millones a casi $20.000 millones. La madre de Vallejo también adquirió el 100% de las acciones de otra casa de cambio muy conocida en la zona zur del Gran Buenos Aires: “Fenus SAS”.

La firma pasó de operar $425 millones en el segundo semestre de 2022 a $8,4 mil millones en el primer semestre de 2023. En ese momento, “Centro de Inversiones Concordia” dejó de aparecer en el reporte oficial donde el BCRA informa las compras y ventas de moneda extranjera de las casas de cambio.

La fecha coincide con el inicio del sumario del Central contra los Vallejo y Centro de Inversiones Concordia. Según la información recolectada por la Procelac, ese sumario se impulsó porque la casa de cambio incrementó “sin conformidad previa del BCRA, sus tenencias en moneda extranjera respecto a lo estipulado en el punto 5.9.2. del Texto Ordenado de Exterior y Cambios”.

Esa norma determina que las casas de cambio deben solicitar la conformidad del BCRA para poder incrementar sus tenencias en moneda extranjera. El contador apuntó a los “traidores”

Vallejo luego de conocida la denuncia de la Procelac publicó un mensaje contundente entre sus amigos de WhatsApp: “La traición viene de adentro”. ¿Se refería a la interna de la AFA?

Vallejo arrancó en la zona Sur del Gran Buenos y creció de manera vertiginosa de la mano del presidente de la AFA.

Una de sus empresas, Sur Finanzas, llegó a ser el sponsor principal de la Liga Profesional (en 2024), de la Selección argentina y está presente en la camiseta de varios equipos de Primera División y del Ascenso.

Gran parte de las acciones comerciales de la empresa en redes sociales están vinculadas a la AFA. La última fue hace dos meses. “Messi juega su última Eliminatoria y vos podés estar ahí”, decía el posteo.

Un jugoso “beneficio” reservado sólo para clientes. Su próximo objetivo, aseguran en el mundo del fútbol, sería lanzar una tarjeta de crédito junto a la AFA, su principal impulsor. “Se vienen cositas…”, publicó, enigmático, el empresario en junio desde su cuenta de Instagram. En ese posteo se mostraba sonriente junto al capitán de la Selección, Lionel Messi.https://urgente24.com/golazo24/chiqui-tapia-marcelo-moretti-intentar-tirarle-el-salvavidas-san-lorenzo-n612918

