Chiqui Tapia con Marcelo Moretti para intentar 'tirarle el salvavidas' a San Lorenzo

San Lorenzo: Fuerte advertencia de Fernando Miele a Moretti: “Te van a meter un tiro”

Fernando Miele, expresidente de San Lorenzo, opinó sobre la dramática crisis política y económica que padece la institución de Boedo, pronunció muy duras críticas contra el actual titular, Marcelo Moretti, y lanzó: “Hace lo que quiere y lamentablemente lo hace todo mal”.

En declaraciones que concedió al canal DeporTV, Miele sostuvo: “Hoy no se puede creer, Moretti te dice todo que sí y después hace lo que quiere y lamentablemente lo hace todo mal. No tiene cuatro o cinco amigos al lado que lo puedan enderezar y llevarlo por una conducción sana”.

Fernando Miele acusó a Marcelo Moretti de estar “en otra galaxia”

“Miente, creo que está en otra galaxia. Yo se lo pregunto todos los días, le digo: largala porque te van a meter un tiro en una pierna y no vas a saber de dónde viene el tiro y no vas a poder caminar mas”, confesó Miele, que otra entrevista en el pasado mes de septiembre con Bolavip había calificado de “desprolija” la gestión actual y que había marcado como punto de inicio de la crisis interna al 2007 con la llegada de Raúl Savino.

En sintonía con lo anterior mencionado en torno a la desprolijidad, marcó que tampoco sabes si el club “debe mucha plata”. “En San Lorenzo primero hay que arreglar el desorden y hace muchos años que no lo quieren arreglar”, agregó.

“Para mí la solución es llamar a elecciones y llamar gente nueva. Lógicamente tiene que haber experiencia en el club, pero no podes despilfarrar los dos o tres primeros años que van a ser los más difíciles para enderezarlo”, completó.

Fernando Miele fue presidente de San Lorenzo entre 1986 y 2001 y marcó toda una era en la historia de la institución. El empresario de hoy 77 años rompió el silencio y sentó una postura contundente contra el actual mandamás.

Marcelo Moretti adelantó que continuará en San Lorenzo y afirmó que los incidentes los hicieron “50 boludos”

En medio de un clima caldeado en San Lorenzo, las imágenes de Marcelo Moretti saliendo escoltado en un patrullero desde la sede de Avenida La Plata, en medio de enfrentamientos entre hinchas y efectivos policiales, reflejaron la magnitud de la crisis institucional que sacude al club. Sin embargo, el dirigente no tiene previsto dar un paso al costado.

Según informó San Lorenzo Primero, que dialogó con el propio Moretti, el presidente planea seguir adelante con la gestión y continuar con el esquema de trabajo dispuesto tras el fallo judicial de la Cámara Civil, que dejó sin efecto la acefalía declarada en septiembre.

La decisión de retomar sus tareas desde la sede administrativa generó un clima hostil entre los socios, que se congregaron frente al edificio para exigir su renuncia. Los disturbios terminaron con escenas de violencia y la intervención de la policía de la Ciudad, que debió escoltar al mandatario fuera del lugar y hasta un detenido.

Pese a las versiones que indicaban una posible renuncia luego de los hechos, Marcelo Moretti reafirmó su intención de mantenerse en el cargo. En cumplimiento de la resolución judicial, deberá convocar en los próximos 15 días hábiles a una nueva reunión de Comisión Directiva y establecer el orden del día correspondiente

Es más, en diálogo con el periodista Gonzalo Orellano, Moretti redobló la apuesta y señaló que lo sucedido el martes 14/10 “me lo hicieron 50 boludos, no voy a renunciar”.

Marcelo Moretti fue escrachado en su domicilio: “No vas a vivir en paz”

Marcelo Moretti vivió horas de tensión luego de su irrupción en la sede de San Lorenzo, donde debió retirarse escoltado en un patrullero tras la manifestación de los hinchas, que fueron a buscarlo.

El acontecimiento no terminó en Avenida La Plata, continúo en el domicilio del dirigente “Cuervo” que fue escrachado y hostigado por un hincha, que “mostró” dónde se encontraba y hasta le envió un claro aviso: “No vas a vivir en paz hi…”.

En el video se puede observar a Moretti, junto con un escolta, ingresando a su domicilio frente al hostigamiento de la persona. En paralelo, en el microestadio cerrado, el hincha del “Ciclón” se volvió a manifestar contra la dirigencia en el partido de futsal masculino, en el que San Lorenzo venció a Camioneros.

“San Lorenzo va a salir campeón el día que se vayan todos”, fue uno de los cánticos que se escuchó en contra de la dirigencia, como también contra el presidente: “Moretti hijo de p…”.

Marcelo Moretti busca seguir en la presidencia de San Lorenzo

En los últimos meses, son pocas las semanas de paz dirigencial en San Lorenzo. Desde que se destapó la olla en el caso de las coimas recibidas por Marcelo Moretti por parte de la madre de un jugador del fútbol juvenil, incluso con videos del mismo recibiendo fajos de billetes, el mandatario ha buscado, por todos los medios posibles, volver al poder.

Habiendo anunciado hace algunas semanas que culminaba su licencia, una comisión directiva que ya estaba bastante diezmada, consiguió la cantidad de renuncias necesarias para declarar la acefalia en el “Ciclón” en pocas horas.

Néstor Ortigoza resiste en el cargo en defensa de Marcelo Moretti

Uno de los pocos dirigentes que no intentó dejar el cargo fue el ex jugador Néstor Ortigoza, que ejercía de vocal primero y se mantuvo leal a Moretti, incluso si eso echaba por tierra su prestigio en la institución, siendo pieza fundamental de la Copa Libertadores 2014 obtenida por el “Cuervo”. A pesar de la desventajosa situación, Marcelo Moretti confirmó en su círculo íntimo su deseo de volver a la presidencia, aunque no lo tendrá fácil.

Sin el apoyo del hincha de San Lorenzo, que se encargan de insultarlo ante cada oportunidad en los partidos de local, y con una comisión directiva que le soltó la mano, Moretti deberá esperar, antes que nada, que la indagatoria no lo encuentre culpable.

La realidad es que la misma no ha avanzado mucho en las últimas semanas, aunque esto no favorecería al abogado que ganó las elecciones del club en 2023, ya que la fiscal a cargo, Mónica Cuñarro, lo acusó de “obstruir la investigación” al presentar un tercer pedido de anulación de la indagatoria, en el que afirma que “la indagatoria viola sus derechos”, la cual tiene pruebas suficientes para sostener la imputación que cae sobre él.

La licencia de Marcelo Moretti

Marcelo Moretti debió tomar licencia como titular de la entidad de Boedo tras ser filmado en una cámara oculta recibiendo, supuestamente, dinero de la madre de un futbolista, según informó TL9 informa.

La fecha expuesta por Tomás Méndez, conductor del programa de Canal 9, es extraña igualmente. 22 de febrero de 2023 expresó Méndez que fue el momento del video con cámara oculta. Tony Arrighi de TyC Sports, señaló que sería de abril de 2024 igualmente.

Moretti, dejó de ser vocal a fines de 2021 y comenzó a ser presidente a fines de 2023, por lo que si esto fuese así, sería en su etapa como candidato. De igual manera, Marcelo Moretti en una conversación telefónica, se refiere a sí mismo como “presidente” (por lo que hubo error de Méndez y efectivamente fue en 2024).

Video del escándalo con Marcelo Moretti

“Se acaba el clientelismo, se acaba el amiguismo, se acaba el club de amigos, se acaba que juegue el hijo de tal, con Moretti se acaban los kioscos”, declaró Marcelo Moretti en plena campaña en una entrevista con el periodista partidario Agustín Muzzupappa.

En cuanto al video expuesto por Tomás Méndez en Canal 9, se viralizó rápidamente en redes sociales.

Primero hay una conversación telefónica con la madre de un futbolista, que le dice que le dará dinero y en principio arreglan los montos.

Luego, se lleva a cabo la reunión en donde también estaba Francisco Sánchez Gamino (quien asumió como Director de Estudios para la Planificación Estratégica de Análisis y Estudios de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nacional en octubre de 2024). Éste último, fue desplazado por el Gobierno Nacional.

En una primera instancia, la madre del futbolista, le daría 20 mil dólares. “Yo te pido que me lo fiches”, le pide la madre del jugador en varias ocasiones y Moretti asiente que así será.

Lo preocupante, es si esto, es una práctica común en los clubes de fútbol.

Más notas de Golazo24

Atlético de Madrid cruzó a la FIFA por la exclusión de Julián Álvarez

Increíble: San Martín de San Juan puso entradas a valores irrisorios para ir a ver el partido contra Lanús

Polémica en River Plate por lo que publicó Juan Cortese de Kevin Castaño

"Matar o morir": Grave situación en Newell's con panfletos a los jugadores

Pablo Toviggino (Chiqui Tapia) vs Ricardo Caruso Lombardi (Mariano Closs)

Qué es el inédito Congreso Internacional Diego Armando Maradona de la UBA