"Matar o morir": Grave situación en Newell's con panfletos a los jugadores

En medio de esta crisis futbolística, el club del Parque Independencia atraviesa una delicada situación institucional. El plantel profesional y los empleados arrastran deudas frente a una comisión directiva muy cuestionada que está a punto de dejar su cargo a fin de año (las elecciones serán el 14 de diciembre).

Indignación en Newell's: Castigo de FIFA, refuerzos complicados y el “error” bancario

Newell's recibió una muy mala noticia en la mañana del 11/09 tras conocerse que la FIFA lo inhibió por los próximos tres mercados de pases a raíz de una deuda contraída por el pase del delantero uruguayo Juan Ignacio Ramírez procedente del Liverpool de Uruguay.

Según detalla el informe presentado por el máximo organismo rector del fútbol mundial, el club uruguayo reclamó el pago pendiente de una parte del pase del delantero, pactado en una suma de 4 millones de dólares. Hasta el momento, a la institución charrúa solo le ingresó la mitad.

Newell's habló de “error” bancario tras el castigo de la FIFA

Ante este fallo de la FIFA, la institución de la “Lepra” reveló que la situación se originó por un error administrativo bancario en una transferencia internacional.

“Se trata de un fallo que responde a una deuda con Liverpool, pero ya se está trabajando para resolverlo. Hubo un inconveniente en el sistema bancario y creemos que en breve se levantará esta errónea medida cautelar”, indicó una fuente cercana a la dirigencia del club.

Al mismo tiempo, la sanción de la FIFA deja al elenco rosarino sin la posibilidad de reforzarse en los próximos tres períodos de inscripción, una situación que podría impactar de forma directa en el armado del plantel, tanto en lo inmediato como de cara al futuro. De todas formas, desde la institución confían en que una vez que se aclare el error y se verifique el cumplimiento de la obligación, la FIFA levantará la inhibición.

El comunicado oficial de Newell's sobre la inhibición

Algunas horas después de que se confirmará la noticia de que Newell's había sido inhibido por FIFA, el club rosarino se expidió con un comunicado en sus redes sociales.

En el mismo se asume que la inhibición llegó recientemente y que el club la reconoce formalmente “aunque la considera de carácter arbitrario” y deja en claro que “el proceso de desinhibición ya se encuentra en curso y avanzando de manera inmediata”, asegurando que el club no tendrá “ningún tipo de impedimento” a la hora de incorporar futbolistas en el próximo mercado de pases.

Por último, el conjunto rojinegro aclaró que la institución “se encuentra trabajando con la seriedad, la responsabilidad y el compromiso que exige la circunstancia” defendiendo los intereses del club y reiterando su “firme decisión de continuar gestionando con responsabilidad y transparencia, garantizando que el futuro deportivo no se verá afectado” por esta situación.

Unión venció a Newell's y se subió a la punta de la zona A

Unión le ganó a Newell's por 1 a 0, en el partido que disputaron en la noche de este último viernes 31/10, en el estadio Marcelo Bielsa, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

El único gol del partido llegó a los 24’ de la primera parte, con un cabezazo del delantero Agustín Colazo.

El triunfo del conjunto albirrojo lo devolvió a la punta de la zona A, con 23 puntos, mientras que la “Lepra” continúa su mala racha y está en el anteúltimo lugar del grupo, con 11 unidades.

En la próxima fecha, Unión recibirá a Barracas Central, el sábado 8 de noviembre a las 21:30, mientras que el conjunto dirigido interinamente por el DT Lucas Bernardi visitará a Huracán, el mismo sábado a las 19:15.

¿Qué necesita Newell's para asegurarse la permanencia?

En principio, si gana y no lo hacen dos de sus tres competidores directos (Aldosivi, San Martín de San Juany Godoy Cruz), Newell's confirmará su permanencia.

En el caso de empatar, el equipo leproso deberá esperar derrotas del Verdinegro y el Tiburón para asegurarse la permanencia. Y una derrota lo obligaría a jugarse todo ante Racing como local y a la espera de los demás resultados.

Sin embargo, en ese último escenario, tiene una ventaja respecto a los demás equipos de esa zona: San Martín de San Juan y Aldosivi se enfrentarán entre ellos en la última fecha, con lo cual alguno de los dos - o ambos- dejará puntos en el camino.

