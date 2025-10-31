urgente24
GOLAZO24 Argentinos Juniors > AFA > Chiqui Tapia

MALA ESPINA...

Polémica con Argentinos Juniors, nuevamente por AFA de Chiqui Tapia

Polémica con Argentinos Juniors por un tuit en alusión a la AFA de Chiqui Tapia. Suspicacias por Crsitian Malaspina.

31 de octubre de 2025 - 12:19
Argentinos Juniors y AFA de Chiqui Tapia

Argentinos Juniors y AFA de Chiqui Tapia

La cuenta oficial de X del conjunto de la Paternal, posteó un tuit que generó polémica en redes sociales luego de que se diera a conocer la sede de la gran final. Cabe aclarar, que ya se había generado revuelo luego de la semifinal en la que el equipo de Nicolás Diez venció a Belgrano de Córdoba.

Seguir leyendo

image

Allí se explica que en el encuentro ante el Pirata, el árbitro Yael Falcón Pérez, vio una sugesión de Gerónimo Heredia a Alan Lescano y no dudó en cobrar penal. Al no haber VAR, no tuvo la posibilidad de chequear una jugada que tuvo casi unanimidad entre todos los que la vieron: no hubo infracción.

Rápidamente comenzaron las suspicacias. Cristian Malaspina, presidente de Argentinos, es el secretario general de la Asociación del Fútbol Argentino y eso generó sospechas en redes sociales.

El próximo miércoles 5 de noviembre, el conjunto de la Paternal jugará la final con Independiente Rivadavia de Mendoza y nuevamente se generó polémica.

Una vez que se dio a conocer la sede, la página oficial de Argentinos Juniors, tuiteó:

"#AAAJ Agradecemos a la organización de la @Copa_Argentina y a la @AFA por la gestión y el trabajo realizado para elegir una sede que se adapte a las distancias y comodidades de socios, socias e hinchas de ambos clubes. Hagamos de esta final una fiesta entre todos y todas."

Esto generó mucho revuelo en la red social X.

image

Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia de Mendoza

La final entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza será el próximo miércoles 5 de noviembre desde las 21:10 horas en el Juan Domingo Perón de Córdoba, estadio de Instituto.

El Bicho viene de eliminar a Belgrano de Córdoba mientras que la Lepra, hizo lo propio con River Plate, derrotándolo por penales.

Quien gane este encuentro, obtendrá la clasificación de manera directa a la Copa Libertadores 2026.

Embed

+ EN GOLAZO 24

Alarma en River: un titular se lesionó y se perdería el Superclásico contra Boca

Así fue el 'milagro' de Palmeiras: Manejo de los tiempos, fortaleza psicológica y letalidad

Impacto en Boca por lo que dijo Diego Monroig sobre Leandro Paredes

Lanús jugará la Copa de Brasil: el Brasileirão metió 3/4 finalistas

Te puede interesar

    Temas

    No te lo pierdas

    CONSPIRACIONES