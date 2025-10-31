El próximo miércoles 5 de noviembre desde las 21:10 horas, Argentinos Juniors se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza por la final de la Copa Argentina. Dicho encuentro será en el Juan Domingo Perón de Córdoba, estadio de Instituto.
Polémica con Argentinos Juniors, nuevamente por AFA de Chiqui Tapia
Polémica con Argentinos Juniors por un tuit en alusión a la AFA de Chiqui Tapia. Suspicacias por Crsitian Malaspina.
La cuenta oficial de X del conjunto de la Paternal, posteó un tuit que generó polémica en redes sociales luego de que se diera a conocer la sede de la gran final. Cabe aclarar, que ya se había generado revuelo luego de la semifinal en la que el equipo de Nicolás Diez venció a Belgrano de Córdoba.
Argentinos Juniors, Cristian Malaspina y AFA de Chiqui Tapia
Luego de que Argentinos Juniors venciera a Belgrano de Córdoba en las semifinales de Copa Argentina, Golazo 24 publicó la nota Argentinos Juniors, Cristian Malaspina y Yael Falcón Pérez: Suspicacias por doquier.
Allí se explica que en el encuentro ante el Pirata, el árbitro Yael Falcón Pérez, vio una sugesión de Gerónimo Heredia a Alan Lescano y no dudó en cobrar penal. Al no haber VAR, no tuvo la posibilidad de chequear una jugada que tuvo casi unanimidad entre todos los que la vieron: no hubo infracción.
Rápidamente comenzaron las suspicacias. Cristian Malaspina, presidente de Argentinos, es el secretario general de la Asociación del Fútbol Argentino y eso generó sospechas en redes sociales.
El próximo miércoles 5 de noviembre, el conjunto de la Paternal jugará la final con Independiente Rivadavia de Mendoza y nuevamente se generó polémica.
Una vez que se dio a conocer la sede, la página oficial de Argentinos Juniors, tuiteó:
"#AAAJ Agradecemos a la organización de la @Copa_Argentina y a la @AFA por la gestión y el trabajo realizado para elegir una sede que se adapte a las distancias y comodidades de socios, socias e hinchas de ambos clubes. Hagamos de esta final una fiesta entre todos y todas."
Esto generó mucho revuelo en la red social X.
Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia de Mendoza
La final entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza será el próximo miércoles 5 de noviembre desde las 21:10 horas en el Juan Domingo Perón de Córdoba, estadio de Instituto.
El Bicho viene de eliminar a Belgrano de Córdoba mientras que la Lepra, hizo lo propio con River Plate, derrotándolo por penales.
Quien gane este encuentro, obtendrá la clasificación de manera directa a la Copa Libertadores 2026.
