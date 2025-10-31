Polémica con Argentinos Juniors, nuevamente por AFA de Chiqui Tapia

El próximo miércoles 5 de noviembre, el conjunto de la Paternal jugará la final con Independiente Rivadavia de Mendoza y nuevamente se generó polémica.

Una vez que se dio a conocer la sede, la página oficial de Argentinos Juniors, tuiteó:

"#AAAJ Agradecemos a la organización de la @Copa_Argentina y a la @AFA por la gestión y el trabajo realizado para elegir una sede que se adapte a las distancias y comodidades de socios, socias e hinchas de ambos clubes. Hagamos de esta final una fiesta entre todos y todas."

Esto generó mucho revuelo en la red social X.

image

Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia de Mendoza

La final entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza será el próximo miércoles 5 de noviembre desde las 21:10 horas en el Juan Domingo Perón de Córdoba, estadio de Instituto.

El Bicho viene de eliminar a Belgrano de Córdoba mientras que la Lepra, hizo lo propio con River Plate, derrotándolo por penales.

Quien gane este encuentro, obtendrá la clasificación de manera directa a la Copa Libertadores 2026.

