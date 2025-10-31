Sufre Marcelo Gallardo. El entrenador de River Plate lamenta la lesión de uno de sus futbolistas titulares por una dolencia en la rodilla derecha. La presencia del futbolista en cuestión en los próximos compromisos del Millonario, incluido el Superclásico contra Boca Juniors, es una incógnita.
EN CAPILLA
Alarma en River: un titular se lesionó y se perdería el Superclásico contra Boca
Tras la distensión sufrida por Sebastián Driussi, se conoció que otro titular de River Plate tiene muy comprometida su presencia en el Superclásico ante Boca.
El club de Núñez está maldito. Luego de la eliminación en semifinales de Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza, el Millo sufrió un par de lesiones, sumado al dolor y la frustración que conlleva perder el partido en sú mismo, en este caso, en los penales (3-4).
Golazo24 había informado la lesión de Sebastián Driussi. El delantero sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo y no estará disponible para jugar el próximo domingo (2/11) ante Gimnasia y Esgrima La Plata. El 'Gordo' se volvió a lesionar en la zona donde se había desgarrado hace un mes, y, a esta altura, es duda para el partido entre Boca y River en La Bombonera, el próximo 9/11.
El 2025 de River fue muy pero muy malo. De los peores que se le recuerde:
- Perdió ante Talleres de Córdoba en la Supercopa Internacional disputada en marzo.
- Fue eliminado por Platense en cuartos de final del Torneo Apertura.
- Quedó eliminado del Mundial de Clubes en Fase de Grupos.
- Descalificado en 4tos. de final de Copa Libertadores ante Palmeiras.
- Eliminado en semifinales de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia.
Gastó mucho (más de 100 millones de dólares desde el regreso de Gallardo en agosto de 2024), generó poco fútbol y carece de una identidad de juego. Siguen apareciendo las vacas sagradas en el equipo titular y eso enerva a los hinchas...
Gonzalo Montiel, lesionado en River y en duda para enfrentar a Boca
El lateral derecho de River, Gonzalo Ariel Montiel, encendió las alarmas en Núñez tras sufrir una molestia en la rodilla derecha durante el entrenamiento vespertino del jueves 30 de octubre.
Por precaución, el defensor de 28 años se realizó estudios médicos para determinar el alcance de la lesión, y su presencia en el próximo partido ante Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Clausura está en duda.
El campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 es una pieza clave en el esquema de Marcelo Gallardo, quien aguarda los resultados de los exámenes protocolares para definir si podrá contar con él en los próximos compromisos.
De confirmarse una lesión, Montiel podría perderse no solo el duelo ante el Lobo, sino también, el esperado Superclásico frente a Boca en La Bombonera, a disputarse el próximo domingo 9 de noviembre desde las 16 horas.
En caso de que el marcador de punta diestro no llegue en condiciones, Fabricio Bustos aparece como el reemplazante natural. No obstante, el ex Independiente no atraviesa su mejor momento, ya que corre muy por detrás en la consideración de Gallardo debido a varias malas actuaciones con la banda roja cruzada en el pecho.
