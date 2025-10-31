Alarma en River: un titular se lesionó y se perdería el Superclásico contra Boca

Gonzalo Montiel, lesionado en River y en duda para enfrentar a Boca

El lateral derecho de River, Gonzalo Ariel Montiel, encendió las alarmas en Núñez tras sufrir una molestia en la rodilla derecha durante el entrenamiento vespertino del jueves 30 de octubre.

Por precaución, el defensor de 28 años se realizó estudios médicos para determinar el alcance de la lesión, y su presencia en el próximo partido ante Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Clausura está en duda.

El campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 es una pieza clave en el esquema de Marcelo Gallardo, quien aguarda los resultados de los exámenes protocolares para definir si podrá contar con él en los próximos compromisos.

image

De confirmarse una lesión, Montiel podría perderse no solo el duelo ante el Lobo, sino también, el esperado Superclásico frente a Boca en La Bombonera, a disputarse el próximo domingo 9 de noviembre desde las 16 horas.

En caso de que el marcador de punta diestro no llegue en condiciones, Fabricio Bustos aparece como el reemplazante natural. No obstante, el ex Independiente no atraviesa su mejor momento, ya que corre muy por detrás en la consideración de Gallardo debido a varias malas actuaciones con la banda roja cruzada en el pecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RenzoMPantich/status/1984247201376370851&partner=&hide_thread=false [ÚLTIMO MOMENTO] Gonzalo Montiel se realizó estudios médicos por una molestia en la rodilla y los mismos arrojaron que padece un ESGUINCE de RODILLA IZQUIERDA.



Se perderá el partido vs. Gimnasia y dificilmente esté presente contra Boca, en la Bombonera. pic.twitter.com/apQGnuv37c — RENZO PANTICH (@RenzoMPantich) October 31, 2025

