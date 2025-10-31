5 alimentos que contienen mucho hierro y no son carne roja

Este alimento también es fuente de folatos, vitamina C y vitamina A y vitamina E, calcio, potasio, magnesio, fibra y antioxidantes.

Acelga

La acelga es una verdura de hoja verde que, al igual que la espinaca, contiene mucho hierro. De acuerdo a la información del USDA, en una 1 taza de acelga se puede encontrar 4 mg de hierro.

Hay muchos beneficios que se le atribuyen a la acelga, pero principalmente se cree que contribuye a la salud ósea, cardiovascular y digestiva.

Semillas de sésamo

Las semillas de sésamo son otro alimento que resalta por su contenido de hierro. Se calcula que 1/2 onza de semillas de sésamo tiene 2,1 mg de hierro, según el USDA.

Estas semillas además aportan ácidos grasos insaturados, fibra, calcio, zinc, potasio, fósforo, tiamina, niacina, vitamina B6, folatos, magnesio y vitamina E.

Garbanzos

Si se trata de granos, los garbanzos están entre los más ricos en hierro. El USDA detalla que de 1/2 taza de garbanzos cocidos se obtiene 2,4 mg de hierro.

Los garbanzos son un alimento excelente para el cerebro, mejoran la salud de los huesos, favorecen la salud intestinal y reducen los niveles de colesterol y azúcar en sangre.

Anacardos

Para los amantes de los frutos secos, uno de los que destaca por su contenido de hierro son los anacardos. Los datos del USDA muestran que 1 onza de anacardos aporta 1,9 mg de hierro.

Entre los beneficios más conocidos de incluir anacardos en la dieta se encuentran que ayudan a reducir el colesterol y triglicéridos, ayudan a fortalecer los huesos, y mejoran la calidad del sueño.

