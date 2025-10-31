¿QUÉ COMER?
5 alimentos que contienen mucho hierro y no son carne roja
Hay alimentos que tienen un sorprendente contenido de hierro y que no necesariamente son carne roja. Conoce estas opciones.
Cuando hablamos de alimentos con más hierro, naturalmente las personas piensan en la carne de res. Sin embargo, los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) pueden ayudarnos a saber cuáles otros alimentos contienen mucho hierro y son alternativas a la carne.
Pero, antes de seguir, hay que conocer cuánto hierro contiene la carne de res. Según el USDA, una porción estándar de carne de res, equivalente a 3 onzas, proporciona 2.5 mg de hierro.
Tomando esto en cuenta, aquí hay otros alimentos muy ricos en hierro, que no son carne, y que se pueden agregar fácilmente a la dieta:
Espinaca
Una de las mejores fuentes vegetales de hierro es la espinaca que, de hecho, es calificado por algunos como un superalimento, y no es para menos. Según el USDA, en una 1 taza de espinacas cocidas hay 6,4 mg de hierro.
Este alimento también es fuente de folatos, vitamina C y vitamina A y vitamina E, calcio, potasio, magnesio, fibra y antioxidantes.
Acelga
La acelga es una verdura de hoja verde que, al igual que la espinaca, contiene mucho hierro. De acuerdo a la información del USDA, en una 1 taza de acelga se puede encontrar 4 mg de hierro.
Hay muchos beneficios que se le atribuyen a la acelga, pero principalmente se cree que contribuye a la salud ósea, cardiovascular y digestiva.
Semillas de sésamo
Las semillas de sésamo son otro alimento que resalta por su contenido de hierro. Se calcula que 1/2 onza de semillas de sésamo tiene 2,1 mg de hierro, según el USDA.
Estas semillas además aportan ácidos grasos insaturados, fibra, calcio, zinc, potasio, fósforo, tiamina, niacina, vitamina B6, folatos, magnesio y vitamina E.
Garbanzos
Si se trata de granos, los garbanzos están entre los más ricos en hierro. El USDA detalla que de 1/2 taza de garbanzos cocidos se obtiene 2,4 mg de hierro.
Los garbanzos son un alimento excelente para el cerebro, mejoran la salud de los huesos, favorecen la salud intestinal y reducen los niveles de colesterol y azúcar en sangre.
Anacardos
Para los amantes de los frutos secos, uno de los que destaca por su contenido de hierro son los anacardos. Los datos del USDA muestran que 1 onza de anacardos aporta 1,9 mg de hierro.
Entre los beneficios más conocidos de incluir anacardos en la dieta se encuentran que ayudan a reducir el colesterol y triglicéridos, ayudan a fortalecer los huesos, y mejoran la calidad del sueño.
--------
Más noticias en Urgente24
4 cosas que puedes hacer ahora para prevenir el Parkinson
3 hábitos importantes para mantener tus riñones 'limpios' y sanos
Esta fruta te ayuda a bajar el colesterol a medida que envejeces
¿Qué pasa si comes una banana (plátano) antes de dormir?
Caminar de esta forma protege el corazón y aumenta la longevidad