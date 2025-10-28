SIN REMORDIMIENTO
¿Qué pasa si comes una banana (plátano) antes de dormir?
La gente promociona la banana o plátano como una fruta para dormir mejor. La ciencia ha dado su veredicto.
¿La banana es buena para dormir?
Se ha dicho que comer banana puede ayudar a mejorar el sueño, y hay varias razones para creerlo. Y es que, el plátano es rico en nutrientes que pueden ayudarlo a dormir mejor.
Algunos de los responsables de los beneficios del plátano para dormir son el potasio y el magnesio, ambos promueven la relajación muscular e influyen en el control de la melatonina, la hormona del sueño.
Esta fruta también contiene triptófano, un aminoácido que interviene en la regulación del sueño, lo cual es otro motivo para comer una banana o tomar té de plátano antes de ir a la cama.
Además, la ciencia ha dado su veredicto al respecto y un estudio ha confirmado que el plátano es un alimento ideal para comer antes de dormir.
En un estudio con 21 personas con insomnio, investigadores querían evaluar los efectos de la leche y el plátano consumidos como refrigerio antes de acostarse.
El estudio apunta que el grupo de intervención recibió una porción de plátano o solo 200 ml de leche entera antes de ir a la cama, mientras el grupo control no consumió ningún alimento inusual.
Los investigadores llegaron a la conclusión que "el consumo de leche o plátano antes de dormir resultó eficaz para combatir el insomnio".
"Los alimentos ricos en triptófano, como el plátano y la leche, administrados antes de dormir, pueden mejorar los parámetros del sueño y las hormonas del apetito", agregaron.
Los resultados aparecen en PubMed.
Fruta: ¿Cuáles son los beneficios del plátano (banana)?
Puede que comer plátano antes de dormir te ayude a conciliar mejor el sueño, pero también puede proporcionarte otros beneficios.
Aquí hay algunas ventajas que se le atribuyen a esta fruta:
- Aporta energía
- Ayuda a aumentar la masa muscular
- Contribuye a controlar la presión arterial
- Promueve el tránsito intestinal regular
- Favorece para la salud renal
- Tiene un efecto saciante
- Contribuye a la pérdida de peso
- Es una gran fuente de antioxidantes
- Favorece la salud del corazón
- Es una gran fuente de fibra
- Mejora el estado de ánimo
- Contribuye a la salud digestiva
Mejores alimentos para dormir profundamente
Ahora bien, en caso de que no quieras comer banana o no la tengas a la mano, hay otros alimentos que pueden ayudarte a combatir el insomnio y dormir mejor.
En general, se cree que los siguientes alimentos favorecen el sueño:
- Cerezas
- Pescado graso
- Almendras
- Pistachos
- Huevos
- Manzanilla
- Queso
- Yogur
- Pollo
- Pavo
- Kiwi
- Semillas de calabaza
------------
Más noticias en Urgente24
5 alimentos más ricos en proteínas para diabéticos
3 mejores trucos para calmar el miedo y la preocupación
La felicidad es un arma contra enfermedades crónicas: Conoce cómo ser más feliz
El poderoso ejercicio que Harvard recomienda si tienes artritis