¿Qué pasa si comes una banana (plátano) antes de dormir?

pene plátano fruta wayhomestudio.jpg

En un estudio con 21 personas con insomnio, investigadores querían evaluar los efectos de la leche y el plátano consumidos como refrigerio antes de acostarse.

El estudio apunta que el grupo de intervención recibió una porción de plátano o solo 200 ml de leche entera antes de ir a la cama, mientras el grupo control no consumió ningún alimento inusual.

Los investigadores llegaron a la conclusión que "el consumo de leche o plátano antes de dormir resultó eficaz para combatir el insomnio".

"Los alimentos ricos en triptófano, como el plátano y la leche, administrados antes de dormir, pueden mejorar los parámetros del sueño y las hormonas del apetito", agregaron.

Los resultados aparecen en PubMed.

Fruta: ¿Cuáles son los beneficios del plátano (banana)?

Puede que comer plátano antes de dormir te ayude a conciliar mejor el sueño, pero también puede proporcionarte otros beneficios.

Aquí hay algunas ventajas que se le atribuyen a esta fruta:

Aporta energía

Ayuda a aumentar la masa muscular

Contribuye a controlar la presión arterial

Promueve el tránsito intestinal regular

Favorece para la salud renal

Tiene un efecto saciante

Contribuye a la pérdida de peso

Es una gran fuente de antioxidantes

Favorece la salud del corazón

Es una gran fuente de fibra

Mejora el estado de ánimo

Contribuye a la salud digestiva

Mejores alimentos para dormir profundamente

Ahora bien, en caso de que no quieras comer banana o no la tengas a la mano, hay otros alimentos que pueden ayudarte a combatir el insomnio y dormir mejor.

En general, se cree que los siguientes alimentos favorecen el sueño:

Cerezas

Pescado graso

Almendras

Pistachos

Huevos

Manzanilla

Queso

Yogur

Pollo

Pavo

Kiwi

Semillas de calabaza

